Evelyn Vela le recuerda a Melissa Klug su hospitalidad: “Cada vez que iban a Ica comía gratis todo su batallón”

La amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela ha sido una de las más mediáticas y comentadas en el mundo de la farándula peruana. Sin embargo, como sucede con muchas amistades en el ámbito público, lo que parecía una relación cercana y llena de apoyo mutuo terminó en una enemistad pública que dejó a todos sorprendidos.

Vela no ha tardado en arremeter contra su ahora examiga y su hija Samahara Lobatón, luego de que se hicieran públicas ciertas versiones sobre la ruptura de su amistad con Klug. Según las declaraciones recientes de Lobatón, la enemistad se habría originado por una supuesta relación de la hija de Vela con la expareja de Melissa Lobatón, lo que habría enfriado la relación entre las dos mujeres.

Y es que, la modelo insinuó que la causa del distanciamiento entre su madre y Vela fue la relación de la hija de la empresaria con la expareja de la joven y no por no defenderla sobre una supuesta cercanía con Christian Cueva. Este comentario, que se hizo en un tono ligeramente defensivo hacia Melissa Klug, fue suficiente para que Evelyn respondiera con contundencia.

Evelyn Vela defiende a su hija

En lugar de mantener un perfil bajo, como muchos esperaban, la empresaria utilizó las redes sociales para dar a conocer su versión de los hechos, lo que generó una avalancha de comentarios y reacciones entre sus seguidores y detractores. Fue el programa Ethel Pozo fue el espacio en el que se presentaron capturas de pantalla de las respuestas de Evelyn Vela a varios comentarios en las redes sociales, en los cuales lanzaba duras indirectas hacia Klug y Lobatón.

En un momento de la emisión, se mostró un mensaje de una internauta que defendía a la popular ‘Blanca de Chucuito‘, sugiriendo que Evelyn también se benefició de la exposición mediática de su entonces amiga, algo que fue interpretado como una forma de minimizar la contribución de Vela en su relación.

El comentario de la usuaria, que decía: “Bien que cuando eras amiga de Melissa comías de eso”, apuntaba a la supuesta relación de interés que habría existido entre las dos mujeres, insinuando que Evelyn se aprovechaba de los beneficios de la fama de su amiga.

¿Qué respondió Evelyn Vela?

Esta acusación no pasó desapercibida para la empresaria, quien reaccionó rápidamente y no dudó en aclarar su posición. A través de un mensaje directo y desafiante, Evelyn respondió: “¿Comía de eso?, creo que no conoces a mi familia. Yo no vivo de la TV, averigua antes de hablar, por favor”.

Este intercambio de comentarios no hizo más que caldear aún más la situación. Sin embargo, lo más sorprendente vino después, cuando Evelyn, en una nueva respuesta, expuso públicamente que tanto Melissa Klug como Samahara Lobatón se beneficiaron de su hospitalidad en su restaurante en Ica. En lugar de quedarse en el ámbito de las palabras, Vela fue más allá y reveló detalles de la relación que ambas habían tenido con su negocio, algo que generó gran revuelo en las redes sociales.

“Será al revés, cada vez que iban a Ica tragaban gratis todo su batallón en mi restaurante, es muy diferente”, escribió Evelyn en un comentario.

¿Qué dijeron Melissa Klug y Samahara Lobatón?

Hasta el momento, ni Melissa Klug ni Samahara Lobatón han respondido directamente a las declaraciones de Evelyn Vela, pero la polémica sigue creciendo en redes sociales. Se espera en las siguientes horas ambas respondan a la empresaria de Ica.

