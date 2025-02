Evelyn Vela ironizó sobre la fama de Melissa Klug: “Tengo 20 años en TV, pero ¿ella por qué se hizo famosa?”

Evelyn Vela vuelve a arremeter contra Melissa Klug. (Composición: IG)

La tensión entre Evelyn Vela y Melissa Klug sigue en aumento. En una reciente entrevista con un diario conocido, la ‘Reina del Sur’ no solo cerró el capítulo de su antigua amistad con la ‘Blanca de Chucuito’, sino que también arremetió contra ella con un comentario que ha generado revuelo entre sus seguidores.

Además, salió una vez más en defensa de su hija, Anne Thorsen, luego de que Samahara Lobatón la acusara de haberse involucrado con la expareja de su hermana Melissa Lobatón. La empresaria respondió sin filtros a Klug, quien días atrás señaló que estaba cansada de que Evelyn la mencionara en entrevistas y que le gustaría que hablara de sus propios proyectos en lugar de referirse a ella.

Ante esto, Vela fue tajante y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral. “Yo tengo veinte años en televisión y he trabajado en varios programas. Ella (Melissa), ¿por qué o quién se hizo conocida? Ja, ja, ja”, declaró Evelyn a Trome con ironía, dejando entrever que la popularidad de Klug surgió por su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

Evelyn Vela

Defiende a su hija ante acusaciones

Otro punto que Evelyn Vela dejó en claro fue que su hija, Anne Thorsen, no se pronunciará sobre las acusaciones de Samahara Lobatón. Como se recuerda, la hija de Klug aseguró que Anne habría tenido un romance con la expareja de su hermana Melissa Lobatón, lo que consideró una traición.

Ante estos señalamientos, Evelyn minimizó la polémica y aseguró que su hija no tiene nada que aclarar. “Mi hija no es de la farándula, ella no puede estar en escándalos ni ponerse al mismo nivel. Además, no tiene nada de que hablar porque todo es falso”, afirmó al citado medio.

Cuando le preguntaron si Anne estaba afectada por los comentarios de Samahara, Evelyn descartó cualquier impacto en su hija y aseguró que está enfocada en su vida profesional y sus estudios. “Para nada. Ella toma las cosas de quien vienen. Mi hija está concentrada en todas las cosas que le vienen muy pronto y en sus estudios. Además, sabe que la gente feliz no jode”, sostuvo la empresaria.

Evelyn Vela defiende a su hija

El origen del conflicto entre Evelyn y Melissa

El distanciamiento entre Evelyn Vela y Melissa Klug no es reciente. En su momento, ambas se mostraban como amigas cercanas, compartiendo momentos juntas y apoyándose mutuamente en sus emprendimientos. Sin embargo, todo cambió cuando Klug reveló que su amistad se rompió debido a un problema con su hija Melissa Lobatón y la hija de Evelyn.

“Para cerrar el tema Evelyn Vela, fue por lo que le hizo su hija a mi hija y ella sabe perfectamente qué pasó. Si ella desea, yo lo comento”, expresó Klug, dejando entrever que la situación no fue un simple malentendido.

Poco después, Samahara Lobatón fue más directa y acusó a Anne Thorsen de haberse involucrado con la expareja de su hermana Melissa Lobatón. “Se metió con el ex de mi hermana. No tiene códigos”, afirmó Samahara, generando aún más polémica sobre el tema.

Samahara Lobatón destapa razón de por qué Melissa Klug se peleó con Evelyn Vela.

Evelyn pone punto final a la pelea

Pese a las declaraciones de Klug y su hija, Evelyn Vela dejó en claro que no tiene intención de seguir con la polémica. “No tengo necesidad de hablar de Melissa Klug”, sentenció en su entrevista con Trome.

Por el momento, Melissa Klug no ha respondido a los comentarios de Vela, pero con su historial de enfrentamientos mediáticos, no se descarta que vuelva a referirse al tema en los próximos días.

Evelyn Vela amenaza a Melissa Klug con hablar de ella si sigue mencionando a su hija. (Captura: Magaly TV La Firme)