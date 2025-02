Melissa Klug culpa a la hija de Evelyn Vela por su distanciamiento y ella la amenaza: "¿Doy mi opinión de Cueva?"

Melissa Klug culpa a la hija de Evelyn Vela por su distanciamiento y la examiga le responde con una amenaza. (Composición: Infobae)

Melissa Klug y Evelyn Vela protagonizan un nuevo enfrentamiento público que ha avivado la polémica en el mundo del espectáculo. Esta vez, la ‘Blanca de Chucuito’ señaló que el motivo de su distanciamiento con su examiga no tiene relación con Christian Cueva, como se había especulado, sino con un conflicto que involucra a la hija de Vela.

Klug fue tajante al afirmar que la ruptura de su amistad no se debió a los comentarios que Evelyn hizo sobre el futbolista, sino a una situación específica que habría afectado a una de sus hijas por parte de la modelo.

“No fue por sus comentarios graciosos que nuestra amistad terminó. Ella sabe perfectamente la verdad. Yo le escribí para preguntarle sobre su comentario desatinado, y ella solo me respondió que fue ‘una broma’. Yo tengo la conversación, pero en fin, no fue por eso”, sostuvo.

Según la empresaria, la verdadera razón de su distanciamiento con Evelyn Vela está relacionada con un incidente entre sus hijas. “Para cerrar el tema con Evelyn Vela, fue por lo que le hizo su hija a mi hija, y ella sabe perfectamente qué pasó. Si ella desea, yo lo comento”, sentenció Klug, dejando entrever que hay detalles que aún no han salido a la luz.

Ante estas declaraciones, Evelyn Vela no se quedó callada y respondió con firmeza, insistiendo en que la amistad se quebró debido a la falta de apoyo de Klug cuando la involucraron con Christian Cueva. “¿Qué habla? Su problema es otro. Lo que las mocosas hagan, ¿yo qué tengo que ver con ese tema? Ellas son mayores de edad. Lo que pasa es que ella no quiere admitir que se resintió por lo de Cueva, porque no la defendí”, expresó Vela.

Además, lanzó una advertencia a su excompañera de fiestas, dejando abierta la posibilidad de hablar sobre el futbolista. “¿Por qué tiene que meter a mi hija en esto? No entiendo. Yo jamás meto a sus hijos en nada. Tranquila, que yo también puedo dar mi opinión sobre lo de Cueva. De verdad, estoy en mi mejor momento para responder y no caer en provocaciones. Mi hija no pertenece a la farándula, no necesita hacer escándalos”, aseguró.

El enfrentamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela ha dejado en evidencia que las heridas entre ambas siguen abiertas y que, lejos de una reconciliación, la disputa podría seguir escalando con nuevas revelaciones.

