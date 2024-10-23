Perú

Receta de Arroz con Leche

Prepara un delicioso arroz con leche en solo 38 minutos. Esta receta fácil rinde 12 porciones, perfectas para compartir. Con su textura cremosa y un toque de canela, es un postre que siempre conquista a todos.

Disfruta de esta clásica combinación
Disfruta de esta clásica combinación peruana, donde el cremoso arroz con leche se encuentra con la suavidad de la mazamorra morada. (Andina)

El arroz con leche es un clásico de la cocina peruana y mundial, un postre reconfortante que ha pasado de generación en generación. Con su cremosa mezcla de arroz, leche y el dulzor de la leche condensada, es ideal para servir en cualquier ocasión, desde una reunión familiar hasta un almuerzo especial. Su delicioso aroma a canela y clavo de olor te transportará directamente a momentos felices y llenos de calidez.

Receta de Arroz con Leche

Este arroz con leche se prepara con ingredientes simples y fáciles de encontrar. La combinación de especias como la canela y el clavo de olor le otorgan un sabor único, mientras que la leche condensada añade un toque especial que lo hace irresistible.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar esta receta de arroz con leche es de 38 minutos, dividido en:

  • Preparación y cocción del arroz: 20 minutos
  • Finalización y decoración: 18 minutos

Ingredientes

  • 3 1/2 tazas de agua
  • 1 bastón de canela
  • 2 clavos de olor
  • 1 taza de arroz largo
  • 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 lata de leche evaporada
  • 1 lata de leche condensada
  • 1/3 taza de pasas
  • 1 cucharadita de canela en polvo

Cómo hacer Arroz con Leche, paso a paso

  • Cocinar el arroz con las especias:En una olla grande, coloca el agua junto con el bastón de canela y los clavos de olor. Lleva a hervor y luego añade el arroz previamente lavado. Cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente con un tenedor para evitar romper los granos de arroz. Una vez que el arroz esté cocido y el agua se haya consumido, retira las especias.
  • Agregar la leche y la esencia de vainilla:Añade la esencia de vainilla y la leche evaporada al arroz cocido. Cocina a fuego medio durante 5 a 8 minutos, removiendo constantemente hasta que la mezcla espese y adquiera una consistencia cremosa.
  • Incorporar la leche condensada:Una vez que la mezcla tenga la consistencia deseada, agrega la leche condensada. Remueve bien para integrar todos los sabores y continúa cocinando por un par de minutos más.
  • Añadir las pasas y decorar:Retira del fuego, incorpora las pasas y mezcla suavemente. Sirve el arroz con leche en porciones individuales, espolvoreando canela en polvo al gusto para decorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de arroz con leche contiene aproximadamente:

  • Calorías: 225.6 kcal
  • Carbohidratos: 39.2 g
  • Proteínas: 6.5 g
  • Grasas: 4.9 g
  • Grasas saturadas: 2.9 g
  • Fibra: 1.2 g
  • Sodio: 121 mg
  • Azúcares: 26.2 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz con leche se puede conservar en la refrigeradora por hasta 3 días en un recipiente hermético. Para obtener una consistencia cremosa al servirlo frío, puedes añadir un poco de leche evaporada o leche condensada si está muy espeso.

