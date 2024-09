Líder de ‘Los Pulpos’ se jacta en audio que controla el norte de Perú: menciona secuestro de empresaria y acciones contra sus delatores

Josué Oliver Blas, alias ‘Gato Coté’, intentó evitar un conflicto con ‘Jhonsson Pulpo’ días antes de su muerte. El audio revela una conversación tensa entre ambos líderes. (Exitosa)

Un reciente audio revela una conversación entre dos de los criminales que eran los más buscados del país. En el registro se escuchan las voces de Johnson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, líder de la banda ‘Los Pulpos’, y Josué Oliver Blas, alias “Gato Coté”, quien lideraba la organización ‘La Gran Alianza’. Este último fue asesinado en Colombia días después del diálogo.

El intercambio, captado por las autoridades, ha proporcionado información clave sobre las dinámicas entre estas organizaciones criminales, dedicadas principalmente a actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal y otros delitos graves.

La conversación entre ambos delincuentes surge tras el secuestro de Emilio Julca Huamán, un minero informal en la zona de Huamachuco. En el diálogo, “Gato Coté”, intenta apaciguar tensiones con Jhonsson Pulpo, asegurando que no tiene intenciones de interferir en sus actividades.

“Yo contigo no tengo problemas”, le expresa Blas Lezama, mientras le recuerda que su involucramiento en la minería es su único interés y que no ha habido conflictos previos entre ellos. Incluso menciona que escuchó rumores sobre amenazas contra su vida, pero asegura que no tiene motivos para enemistarse con ‘Jhonsson Pulpo’.

Blas busca evitar un enfrentamiento con el líder de ‘Los Pulpos’, mientras menciona su vínculo con “Tito”, un individuo aparentemente relevante en el círculo criminal, afirmando que nunca ha perjudicado a Jhonsson y viceversa.

Jhonsson Pulpo y sus confesiones

Durante la conversación, ‘Jhonsson Pulpo’ reafirma su liderazgo en la región norte del Perú y relata varios de los secuestros que ha encabezado. Entre los casos mencionados, destaca el de una empresaria dueña de la cadena de ‘tiendas Tía’, quien fue liberada tras una operación policial.

El criminal también menciona el caso de Jolín Bassam Valderrama, implicado en el secuestro de otra empresaria, Nilda Arrascue. Pese a que Valderrama fue absuelto en su juicio, Pulpo insinúa que él mismo llevó a cabo represalias contra quienes lo delataron ante la justicia, lo que resalta la implacabilidad del líder criminal.

Asimismo, admite su participación en el secuestro de Emilio Julca Huamán, aludiendo que cumplió con su promesa de liberarlo, aunque no sucedió lo mismo con dos de sus empleados, quienes fueron asesinados, y su vehículo fue encontrado calcinado.

“Eso lo hice yo, no te dejes engañar”, afirma Jhonsson, en un tono que denota seguridad y control sobre sus operaciones criminales. A lo largo del diálogo, Pulpo insiste en que no colabora con las autoridades y se define como alguien que actúa por justicia dentro de su propio código criminal.

La muerte de ‘Gato Coté’

Poco después de esta conversación, Josué Oliver Blas Lezama, alias ‘Gato Coté’, fue asesinado en Colombia. El ataque ocurrió en el barrio San Vicente, en el sector Parqueadero El Triángulo, cuando tres sujetos armados llegaron en motocicleta y dispararon contra Blas Lezama y otro peruano identificado como Carlos Alberto Villanueva Cancho, quien también falleció.

Ambos fueron trasladados al hospital Nuestra Señora de La Candelaria, pero llegaron sin signos vitales. La policía colombiana, en coordinación con sus homólogos peruanos, ha apuntado a la organización criminal colombiana ‘El Mesa’ como responsable del asesinato.

El vocero de la Policía Nacional de Colombia, coronel Carlos Martínez Romero, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el asesinato de Blas Lezama pudo estar relacionado con un intento de hurto perpetrado por miembros de la banda criminal ‘El Mesa’. Las autoridades de ambos países están trabajando en conjunto para esclarecer los detalles del caso y desmantelar estas estructuras criminales transnacionales.

La organización ‘Los Pulpos’

La organización ‘Los Pulpos’ tiene sus raíces en el norte del Perú, específicamente en Trujillo, donde ha operado desde la década de 1990. El padre de Jhonsson Smith Cruz Torres, John Smith Cruz Arce, también conocido como ‘John Pulpo’, fue uno de los fundadores de esta banda, que comenzó como una pandilla bajo el liderazgo de su hermano, Miller Cruz Arce.

John Pulpo asumió el liderazgo en 2002, luego de que Miller fuera condenado a 20 años de prisión por el asesinato del suboficial de la Policía Nacional, Mervin Colchado. Sin embargo, John también fue encarcelado, acusado de asesinar a su expareja y a un hombre con quien mantenía una relación secreta.

Luego, John Smith Cruz Arce fue mentor de su hijo Jhonsson, quien lo reemplazó en la dirección de la organización. Además de John, otros miembros de la familia han estado implicados en delitos graves. Su hermano, Nilton Arturo Cruz Arce, recibió una sentencia de 15 años por violación en la provincia de Otuzco.