Caso ‘Cri Cri’: resultados del médico legista agravan la situación del primo de Jefferson Farfán

Resultados del médico legistal agravan situación legal de 'Cri Cri', primo de Farfán | Amor y Fuego - Willax TV

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por una mujer de 19 años por el delito de violación sexual. Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido en la casa del exfutbolista, ubicada en una exclusiva zona de La Molina, en la madrugada del 21 de septiembre. Aunque ‘Cri Cri’ afirma ser inocente, los resultados del médico legista han complicado su situación legal.

La mañana del sábado, Martínez Guadalupe se presentó en la comisaría de La Molina al enterarse de que la joven, del círculo cercano de Jefferson Farfán, había presentado una denuncia en su contra. En su defensa, ‘Cri Cri’ rechazó las acusaciones, afirmando: “No he tocado a (nombre de la víctima), soy como un padre de esa niña”. Aseguró que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones de la mansión de la ‘Foquita’ cuando la supuesta agresión tuvo lugar.

“No tengo culpa. Que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer. Estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así. Ella dice que ha sido agredida a tal hora en su cuarto, y mi cuarto está en un primer piso al costado de la cochera. Tengo que subir no sé cuántos pisos para llegar a su cuarto y tengo que bajar con las mismas, nadie me vio”, sostuvo ante los agentes de la Policía Nacional del Perú.

Cristian Martínez Guadalupe defiende su inocencia tras acusaciones de agresión sexual en la comisaría. Captura/Amor y Fuego

Mientras el primo de Jefferson Farfán daba su testimonio, la presunta víctima, acompañada de sus familiares, se encontraba realizando la cámara Gesell y los exámenes del médico legista. Al salir del establecimiento, la joven optó por no hacer comentarios a la prensa, dejando en suspenso los detalles del caso que sigue generando conmoción en el entorno de la farándula peruana.

Examen del médico legista confirma lesiones

El programa ‘Amor y Fuego’ ha revelado información alarmante en torno a la denuncia de violación sexual presentada por una joven de 19 años. Según el acta de ocurrencia policial a la que el espacio tuvo acceso, se detalla que la víctima pasó por los exámenes del médico legista, quienes encontraron que presenta un desgarro vaginal. Este hallazgo ha sido considerado crucial en el desarrollo del caso.

Los especialistas que realizaron el examen determinaron que la joven debe someterse a un periodo de descanso de ocho días, una medida que subraya la gravedad de su condición física tras los presuntos abusos. Este resultado médico podría tener un impacto significativo en el proceso legal que enfrenta Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, quien ha sido denunciado por la joven.

El acta policial revela un desgarro vaginal en la joven de 19 años, según especialistas.

Policía llegó a la casa de Jefferson Farfán

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, enfrenta una seria denuncia por presunta agresión sexual que ha conmocionado tanto a su familia como al círculo cercano del futbolista. La acusación se centra en un supuesto delito ocurrido en la residencia de Farfán, en el exclusivo distrito de La Molina, un lugar que representa un entorno de confianza, lo que ha generado una mayor indignación.

El impacto de la noticia ha resonado en el mundo del espectáculo, con comentarios como el de Rodrigo González, quien expresó su asombro ante la situación: “Es aberrante que un primo haga algo así en tu propia casa y con gente cercana”. Tras la denuncia, la policía fue vista en la entrada de la casa de Farfán, lo que indica que la residencia está bajo investigación.

Policía llegó a casa de Jefferson Farfán tras denuncia contra primo del futbolista.

Hasta el momento, Jefferson Farfán y sus representantes no han emitido declaraciones sobre el incidente. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la situación legal de Cristian Martínez Guadalupe y cómo esta acusación podría afectar a la familia del deportista, cuyo círculo de confianza se ha visto profundamente alterado por este escándalo.