Primo de Jefferson Farfán declara tras ser denunciado por presunta violación sexual: “No la he tocado”

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se presentó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser denunciado por una joven de 19 años por presunta violación sexual. En la comisaría de La Molina, frente a las autoridades, el empresario, conocido como ‘Cri Cri’, declaró ser inocente de las acusaciones en su contra y ofreció detalles sobre lo que, según su versión, ocurrió la madrugada del sábado 21 de septiembre.

Como se recuerda, la presunta víctima, cuya identidad prefiere mantener en reserva, acusó a Cristian Martínez Guadalupe de haberla violentado sexualmente la madrugada del 21 de septiembre, exactamente a las 4:00 a.m., en uno de los cuartos de la casa de Jefferson Farfán, ubicada en una exclusiva zona de La Molina. En su testimonio, afirmó que sus gritos alertaron a cuatro personas, quienes la auxiliaron y la separaron de ‘Cri Cri’, quien supuestamente escapó del lugar. Tras lo ocurrido, la joven de 19 años se dirigió a la comisaría del distrito cerca de las 9 a.m. para denunciar el hecho.

Primo de Jefferson Farfán atraviesa complicada situación legal.

‘Cri Cri’ dio su versión de los hechos

Cristian Martínez ha emitido un contundente testimonio en respuesta a las acusaciones de agresión sexual formuladas por una joven de 19 años. En su declaración, el primo de Jefferson Farfán dejó en claro que jamás traicionaría la confianza de su primo al cometer un acto tan aberrante dentro de su hogar. Además, resaltó que guarda una relación cercana con la presunta víctima, a quien la considera como una sobrina.

“Antes de llegar a todo esto, yo les voy a decir algo, que me escuche. Jefferson es como mi hermano. Su familia, mi familia… Yo sé que soy inocente, no he tocado a (nombre de la víctima), soy como padre de esa niña, y a su papá pueden preguntarle si tienen conexión o contacto. Él mismo me dice: ‘Primo, ¿dónde estás? Lleva a mi hija, por favor, a la universidad’”, afirmó Martínez Guadalupe en las imágenes presentadas por el programa ‘Amor y Fuego’.

Cristian Martínez Guadalupe defiende su inocencia tras acusaciones de agresión sexual en la comisaría. Captura/Amor y Fuego

Por otro lado, Martínez Guadalupe reconoció que había estado bebiendo con sus primos en la casa de Jefferson Farfán, pero enfatizó que decidió irse a dormir a las 4 de la mañana, ya que era consciente de que al día siguiente debía visitar a sus hijos. Afirmó que permaneció en su cuarto, ubicado en el primer piso de la casa de ‘La Foquita’, durante el tiempo en que la joven asegura haber sido agredida.

“Comencé a beber unos vasos de rones y unos shots de tequila, pero yo tenía en mente que tenía que estar con mis hijos la tarde del sábado. Me dirijo al cuarto, a eso de las 3:45 a.m., con Uriel y con un primo más que se llama Johanson. En ese entonces también estaba (el nombre de la víctima), que se retiraba [...] A las siete de la mañana, me comienzan a tocar la puerta con fuerza. Pasaron tres horas supuestamente de la violentación que hubo, no sabía qué pasaba. Yo todavía decía, entre broma, ‘déjenme dormir que tengo que hacer cosas’”, precisó.

Martínez reafirma su relación cercana con la presunta víctima, considerándola parte de su familia. Captura/Amor y Fuego

Primo de Jefferson Farfán se declara inocente

El primo de Jefferson Farfán relató que abrió la puerta de su cuarto y se encontró con la mirada desconcertada de una de sus primas, quien le informó que la joven de 19 años había ido a la comisaría de La Molina para denunciarlo por violación sexual. ‘Cri Cri’ sostiene que rápidamente salió de la habitación para conversar con el ‘10 de la calle’, quien estaba enfurecido por lo que se acaba de enterar.

“Mi prima me dijo: ‘Tienes que irte para que Jefferson se calme’. Pero yo más salí por Jeffrey, ni siquiera me retiré. Nunca me retiré de la casa en el momento que supuestamente pasó la agresión. Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco, yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho, lo amo mucho. Yo sé que voy a quedarme callado y me puede hasta matar, no fue así porque me ama demasiado”, contó.

Primo de Jefferson Farfán relata que el exfutbolista enfureció al enterarse de las acusaciones en su contra. Captura/Amor y Fuego

Finalmente, Martínez Guadalupe indicó que se retiró de la casa de Jefferson Farfán y se acercó por su propia cuenta a la comisaría de La Molina para dar su versión de los hechos. “No tengo culpa. Que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así. Ella dice que ha sido agredida a tal hora en su cuarto y mi cuarto está en un primer piso al costado de la cochera. Tengo que subir no sé cuántos pisos para llegar a su cuarto y tengo que bajar con las mismas, nadie me vio”, sostuvo.

Antes de concluir con su testimonio, el familiar de Jefferson Farfán resaltó que se encontró con la mujer de 19 años en la comisaría de La Molina y que esta demostró tener un comportamiento extraño. “Ella estaba así (con la capucha encima), me mira y hace esto (bajar la mirada). Yo le pregunté qué pasó, por qué estaba sentada acá en la comisaría. Llorando me abrazó, diciéndome ‘de ti no creo, a ti te creo todo lo que estás diciendo’”, sentenció.

'Cri Cri' en la comisaría de La Molina, donde está siendo investigado por el presunto delito de abuso sexual contra una joven de 19 años.

