Cassandra Sánchez responde a Andrea San Martín reafirmando su amor por Deyvis Orosco pese a revelaciones

Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín y asegura que sabía la razón de la llamada. TikTok

Cassandra Sánchez de Lamadrid demostró una vez más su apoyo incondicional a su pareja, el cantante de cumbia Deyvis Orosco, tras la controversia generada por las declaraciones de Andrea San Martín, quien apareció en el programa de Magaly Medina para demostrar pruebas de que el cantante le hizo una videollamada hace menos de un mes.

Andrea San Martín muestra pruebas de la videollamada que le hizo Deyvis Orosco: “Conmigo no juegues, yo soy transparente”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Después que el artista hiciera su pronunciamiento donde explica por qué llamó a la exchica reality, Deyvis Orosco publicó un video donde se le ve junto a su hijo. En este material, padre e hijo le expresan a Cassandra Sánchez de Lamadrid lo mucho que la aman y la extrañan.

Su respuesta frente a revelaciones de Andrea San Martín

A pesar de las críticas, Cassandra Sánchez de Lamadrid ha mantenido una actitud firme y serena, mostrándose completamente segura del vínculo que tiene con su esposo.

Desde Cusco, lugar donde se encuentra realizando sus labores como directora nacional del Miss Perú; la hija de Jessica Newton respondió a las polémicas que enfrenta su relación a su modo. Si bien es cierto, no se pronuncio sobre el tema o al pronunciamiento de Deyvis Orosco, compartió en su historia de Instagram el video que le dedicó su esposo e hijo. “My boys”, escribió Cassandra, agregando una carita con ojos de corazón.

Cassandra Sánchez de Lamadrid compartió el video de Deyvis Orosco en clara muestra de su respaldo frente a revelaciones de Andrea San Martín. IG

Además, lo publicó en el feed de su cuenta de Instagram. “Mis chicos me sorprendieron, como en todos mis viajes, con un video. Los amo, ya regreso”, escribió Sánchez de Lamadrid. “Te amo, mi amor. Aquí nos vemos. Te amamos”, respondió el cantante. “Yo más, ya vuelvo, cada vez se me hace más difícil irme”, volvió a contestar Cassandra, dejando en claro el amor que le tiene y lo unidos que están como familia.

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco demuestran que su relación sigue estable pese a revelaciones de Andrea San Martín. Captura IG

Cassandra Sánchez de Lamadrid publicó dedicatoria de Deyvis Orosco y su hijo en su cuenta de Instagram.

Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín

El jueves 12 de septiembre, Andrea San Martín se enlazó con el programa de Magaly Medina para mostrar pruebas de que Deyvis Orosco la había llamado en el mes de agosto, a las 10:00 p.m.

Según indicó la influencer, evitó contestar por respeto a su pareja actual. Además, que lo sintió inapropiado por la hora. Estas declaraciones causaron revuelo, dado que Orosco y San Martín mantuvieron una relación en el pasado.

En medio de una ola de comentarios y rumores, Deyvis Orosco rompió su silencio y se pronunció mediante un video en sus redes sociales, donde desmintió categóricamente las insinuaciones de San Martín. Según el cantante, el motivo de la videollamada no tenía ninguna connotación personal, sino que fue una simple confirmación para una entrevista que iba a dar en el programa radial que Andrea conduce en Radio Karibeña.

Explicó también que tiene una relación cercana con la familia Capuñay, propietarios de la emisora, y que habían estado coordinando su participación durante varios meses.

Deyvis Orosco asegura que su esposa Cassandra Sánchez sabía de su llamada a Andrea San Martín. TikTok.

“Después de tantas reuniones llega la fecha, me invitan a almorzar, hay una reunión larga con el equipo de trabajo (Karibeña) y unos amigos cercanos. Me dicen haz una llamada, hago una videollamada para confirmar mi presencia ahí, al no recibir la respuesta se le pone ‘llámame’”, explicó Orosco, en su intento por aclarar el motivo detrás de la comunicación.

El cantante señaló que lo que más le molestó es que, según las palabras de Deyvis, Andrea San Martín sabía perfectamente el motivo de la llamada. “Lo que me sorprende es que ella sí estaba al tanto de para qué se hizo esta llamada. Lo que no me parece justo es que se me ponga en esta posición, no por mí, sino por mi familia”, expresó Orosco, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que se generen más conflictos a raíz de la situación.

Desde el principio, el cumbiambero dejó en claro que su esposa estaba al tanto de toda la situación, y que no hay secretos entre ellos. “Si he decidido salir y poner las cosas claras es porque ya no soy un hombre soltero, tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra) no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar...”, afirmó el cantante, asegurando que su relación se basa en la confianza y el respeto mutuo.

El video de Deyvis Orosco terminó con un mensaje directo que parecía estar dirigido a Andrea San Martín, en el que el cantante reafirmó que, aunque valora los momentos de su pasado, lo más importante para él es su presente con Cassandra y su hijo. “Yo recuerdo con mucho cariño mi pasado, pero lo más importante es mi presente y eso no lo voy a cambiar por nadie”, concluyó.

Cassandra Sánchez de Lamadrid reafirma su amor por Deyvis Orosco. Composición Infobae Perú