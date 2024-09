Jessica Newton responde a revelaciones de Andrea San Martín sobre Deyvis Orosco: “Su presente es Cassandra”

Andrea San Martín muestra pruebas de la videollamada que le hizo Deyvis Orosco: “Conmigo no juegues, yo soy transparente”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Luego que Andrea San Martín revelará que Deyvis Orosco la contactó mediante una videollamada en agosto de 2024; Jessica Newton, suegra del cantante y madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid, decidió pronunciarse sobre el tema.

En una entrevista reciente, Jessica Newton fue clara al asegurar que no presta atención a comentarios del pasado, y que su enfoque está completamente en el presente que viven su hija y Deyvis.

“No me entero de lo que hablan. El hecho de ver feliz a mi hija y a mi nieto Milan me llena de ilusión todos los días”, señaló Newton a Trome. Además, expresó que, para ella, lo valioso es la felicidad que ahora experimentan como familia, dejando en claro que no tiene interés en lo que sucedió en épocas anteriores. “Siempre habrán comentarios, pero no pongo interés en nada que no sea valioso para mí”, agregó.

Las declaraciones de Jessica Newton llegan luego de que Andrea San Martín compartiera detalles sobre una supuesta videollamada de Deyvis Orosco. Según la exintegrante de Esto es Guerra, la llamada ocurrió la noche del 3 de agosto de 2024, mientras él estaba compartiendo con amigos. San Martín decidió no contestar debido a que consideró que la hora era inapropiada y también por respeto a su pareja actual.

Andrea San Martín muestra pruebas de la videollamada que le hizo Deyvis Orosco: “Conmigo no juegues, yo soy transparente”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En comunicación con Magaly TV La Firme, Andrea se animó a mostrar pruebas y destacó que lo que más le incomoda es que Deyvis “tenga una actitud diferente cuando no hay cámaras presentes. Frente a las cámaras, mantiene una imagen intachable, pero en privado, su comportamiento es otro”.

“Me parece irrespetuoso que alguien que no mantiene una relación cercana te haga una videollamada y te pida que lo llames, especialmente cuando es una persona casada”, agregó fastidiada.

Jessica Newton evitó profundizar en los comentarios de Andrea, indicando que prefiere vivir en el presente y no ahondar en cuestiones del pasado. “Todos los amiguitos de Cassandra que quizás salieron con ella también la recordarán”, dijo la empresaria, en referencia a la relación previa entre Deyvis y Andrea. “Las personas siempre recuerdan lo que fue importante, pero no lo voy a comentar. Es importante vivir en el presente para ser feliz”, puntualizó.

Newton también destacó la fortaleza de la relación entre su hija y el popular cantante de cumbia, afirmando que ambos viven un momento maravilloso. “El presente de Deyvis y Cassandra es una maravilla. No hay nada mejor que encontrar un hombre que te ame y te respete, una mujer que te ayude a salir adelante, y un niño que bendice su unión”, expresó con orgullo a Trome.

Jessica Newton habla sobre las declaraciones de Andrea San Martin. Composición Infobae Perú

“No conoce a Andrea San Martín”

A pesar de las declaraciones de Andrea San Martín, que incluyeron un pantallazo como prueba de la videollamada, Jessica Newton se mantuvo firme en su postura de no dar mayor relevancia al tema. “No la conozco, le he dicho hola un par de veces, pero es libre de decir lo que quiera”, dijo Jessica Newton al ser consultada sobre si tenía algún mensaje para la expareja de su yerno. “En estos momentos estoy enfocada en la llegada de la Miss Universo, Sheynnis Palacios, a nuestro país”, añadió, cambiando rápidamente el enfoque de la conversación.

De esta manera, Jessica Newton intentó cerrar este capítulo que envuelve al padre de su nieto. Mientras tanto, la situación sigue generando titulares, con los medios atentos a las reacciones de las figuras involucradas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha pronunciado Deyvis Orosco ni Cassandra Sánchez de Lamadrid, quienes iniciaron su relación en el 2018 y se casaron en el 2023.

Andrea San Martín muestra pruebas de la videollamada que le hizo Deyvis Orosco: “Conmigo no juegues, yo soy transparente”. (Captura: Magaly TV La Firme)