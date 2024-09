Andrea San Martín cuenta que se reencontró con Deyvis Orosco en el 2023: “Me insistió para juntarnos los dos solos”

Andrea San Martín revela que se encontró con Deyvis Orosco en el 2023. Magaly TV La Firme

El jueves 12 de septiembre, Andrea San Martín se enlazó en vivo con Magaly TV La Firme para hablar sobre una inesperada videollamada que recibió de Deyvis Orosco poco más de un mes atrás, a altas horas de la noche. Además, aprovechó el espacio para aclarar los detalles de la comunicación y profundizar sobre un reencuentro que tuvo con el cantante en 2023.

Andrea San Martín explicó que la videollamada ocurrió el 3 de agosto de 2024, alrededor de las 10 p.m., mientras estaba en una reunión con amigos. Según su relato, decidió no contestar por respeto a su pareja actual y porque consideraba que la hora era inapropiada. La ojiverde fue enfática en señalar que, aunque decidió no responder, el hecho no dejó de incomodarla, ya que para ella era un gesto innecesario dada la naturaleza de su relación pasada con Orosco.

Se encontró con Deyvis Orosco en el 2023

Además de la videollamada, Andrea San Martín contó que tuvo contacto con Deyvis Orosco en agosto del 2023 por un motivo puntual. Un amigo le pidió que intercediera por él para que el cantante le hiciera un favor, lo que la llevó a retomar brevemente el contacto con el popular Bomboncito de la Cumbia. Lo que nunca espero, es que él le pidiera encontrarse.

“Lo llamé, conversé con él para presentarle a un amigo y él me dijo ‘ya sí, pero cómo has estado, qué ha sido de tu vida’”, detalló San Martín en la entrevista. Sin embargo, lo que parecía ser una conversación casual y profesional pronto derivó en una invitación por parte de Orosco para que se encontraran en privado, algo que Andrea rechazó inmediatamente.

Andrea San Martín revela que el cantante pidió encontrarse solos. Composición Infobae Perú

“Antes me insistió para juntarnos los dos solos, pero le dije ‘no, yo te conozco’. Delante de cámaras, él es muy cordial, hablando sobre mí, muy superficial, nada concreto, pero detrás de cámaras (es diferente)”, expresó San Martín, dando a entender que no confía plenamente en la actitud del cantante fuera del ámbito público, pues pide encontrarse con ella en privado, pero frente a cámaras ni la saluda.

Andra San Martín reveló que el encuentro con Deyvis Orosco se llegó a dar, pero fue con su amigo y sus dos hijas, para evitar algún tipo de malentendido.

En cuanto a la relación actual entre ambos, Andrea San Martín dejó claro que no hay ningún tipo de vínculo emocional ni personal. Para ella, el capítulo con Deyvis está completamente cerrado, y solo le interesa hablar del tema cuando es necesario, como en este caso, para desmentir rumores o aclarar situaciones. “No me gusta crear polémica por lo bajo”, enfatizó la exconductora.

Andrea San Martín reveló que Deyvis Orosco no le devolvió su ropa tras ruptura. (Foto: Captura de IG)