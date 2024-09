Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín: “Ella sabía para qué era la llamada”

Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín y asegura que sabía la razón de la llamada. TikTok

Deyvis Orosco respondió a las recientes afirmaciones de Andrea San Martín, quien reveló que el cantante de cumbia la llamó el pasado mes de agosto y que inclusive le dejó un mensaje, el cual no contestó porque lo consideró inapropiado.

La influencer comentó en el programa de Magaly Medina que quedó sorprendida cuando ingresó una videollamada por parte del “Bomboncito de la cumbia”, y luego un mensaje cerca de las 10:00 pm.

Ante ello, Deyvis Orosco se pronunció mediante un video en sus redes sociales, donde desmintió totalmente que haya tenido otras intenciones al tratar de comunicarse con su expareja. Y que inclusive Andrea San Martín sabía perfectamente cuál era la razón de la comunicación.

El heredero del Grupo Néctar explicó que la razón principal para comunicarse con la polémica influencer fue para confirmar una entrevista que iba a dar en el programa radial que conduce la “Ojiverde” en Radio Karibeña.

El cantante comentó que tiene una relación muy cercana con la familia Capuñay, dueños de la empresa radial, y durante varios meses estuvieron coordinando para que visitará el programa que Andrea tiene en ese espacio radial.

“Después de tantas reuniones llega la fecha, me invitan a almorzar, hay una reunión larga con el equipo de trabajo (Karibeña) y unos amigos cercanos. Me dicen haz una llamada, hago una videollamada para confirmar mi presencia ahí, al no recibir la respuesta se le pone llámame”, detalla.

Y luego aseguró que Andrea sabía perfectamente cuál era el motivo de dicha llamada. “Lo que me sorprende es que ella sí estaba al tanto de para qué se hizo esta llamada. Lo que no me parece justo que se me ponga en esta posición, no por mí, sino por mi familia,” manifestó.

Luego insinuó que San Martín habría tenido otras intenciones para revelar dicha llamada que habría afectado la estabilidad de su matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid. “Es claro saber que cuando uno dice algo va a traer una consecuencia buscando algo. La gente se ha dado cuenta que es lo que se está buscando aquí”, indicó.

Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín: “Ella sabía para qué era la llamada”

Deyvis Orosco: “Cassandra Sánchez estaba al tanto de todo”

Deyvis Orosco comentó que decidió romper su silencio porque no quiere que su matrimonio se vea afectado con las recientes declaraciones de Andrea San Martín y que su esposa esté inmersa en comentarios desafortunados.

“Si he decidido salir y poner las cosas claras es porque ya no soy un hombre soltero, tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra) no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar...”, dijo.

El productor musical terminó su video con un mensaje que estaría dirigido a Andrea San Martín, en donde aclara que la influencer forma parte de su pasado y su esposa es su presente, a quien ama y adora. Agregó que su familia es lo más importante que tiene en esta vida

“Yo recuerdo con mucho cariño mi pasado, pero lo más importante es mi presente y eso no lo voy a cambiar por nadie”, dijo.

Deyvis Orosco se conmovió al ver el primer capítulo de 'Tu nombre y el mío'. (Foto: Captura de IG)

Las razones por las que Andrea San Martín no contestó el mensaje

Andrea San Martín explicó en un enlace con el programa ‘Magaly TV La Firme’ que la razón principal de su decisión fue el horario de la llamada y el hecho de que se encontraba en compañía de su actual pareja y por respeto a él no respondió.

Según la modelo, Deyvis le envió un mensaje pidiéndole que lo llamara de vuelta tras no recibir respuesta. “Estaba con amigos y mi pareja en ese momento, así que consideré que la hora era inapropiada y, por respeto a mi relación, decidí no contestar”, explicó San Martín.

Andrea San Martín afirma que Deyvis Orosco frecuentaba saunas durante su relación. (Captura: Magaly TV La Firme)