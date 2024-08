Melissa Klug enfurece con jueces tras victoria legal de Jefferson Farfán y lo reta: “Que salga a publicar”

Melissa Klug arremete contra jueces tras fallo a favor de Jefferson Farfán. | Willax

Melissa Klug se mostró indignada luego de conocer la decisión del Poder Judicial, que rechazó las medidas de protección que había solicitado para sus hijos con Jefferson Farfán. La resolución, que favorece al exfutbolista, ha provocado una fuerte reacción en la empresaria, quien no dudó en expresar su decepción y enfado públicamente.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ reveló que el fallo fue revocado, lo que, según ella, afectó emocionalmente a su pequeño. “Increíble, ¿no?”, comentó la emprendedora al ser abordada por ‘Amor y Fuego’, visiblemente molesta.

Además, no dudó en exponer los nombres de los tres jueces que tomaron la decisión en favor de la ‘Foquita’, dejando claro su desacuerdo con el veredicto.

La queja de Melissa Klug

La madre de Samahara Lobatón explicó que los jueces argumentaron que las medidas de protección podrían distanciar al ídolo de Alianza Lima de sus hijos, algo que ella considera contradictorio. “Mi hijo se está quedando más con su padre, está viajando”, añadió, refutando las razones presentadas por el tribunal.

Jefferson Farfán ganó juicio a Melissa Klug y ella explota contra jueces. | Captura/Willax/Enfocados

Además, Melissa subrayó la importancia de su visibilidad como figura pública para denunciar injusticias, insinuando que otras personas sin su nivel de exposición podrían no tener la misma oportunidad de defenderse.

Reta a Jefferson Farfán

Pero la furia de la emprendedora no se detuvo allí. Cuando fue cuestionada sobre una supuesta indirecta de Jefferson Farfán en su contra, no se quedó callada y lo retó directamente. “¿Así? ¡Ahora que salga a publicar, en sus estados, a ver!”, desafió, refiriéndose a una foto que el exfutbolista compartió con sus hijos, insinuando que la imagen podría ser antigua.

Este nuevo episodio en la tensa relación entre Klug y Farfán ha capturado la atención de la prensa y del público, quienes siguen de cerca cada movimiento en este conflicto. La madre de 6 hijos, una vez más, demuestra que no tiene miedo de enfrentarse a quien sea necesario para defender lo que considera justo, incluso si eso implica desafiar abiertamente al padre de sus herederos.

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: denuncia en su contra fue archivada definitivamente

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug

En abril de este año, se reveló un polémico caso de maltrato en el que Melissa Klug acusó a su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, de haber agredido psicológicamente a su hijo mayor. Este proceso legal, que atrajo la atención pública, ha llegado a su fin con un fallo a favor de la ‘Foquita′.

Según el documento emitido el 7 de agosto y difundido por el programa ‘Amor y Fuego’, el tribunal decidió archivar definitivamente el caso, sin posibilidad de apelación por parte de la empresaria peruana.

Durante el proceso, la popular ‘Blanca de Chucuito’ no solo denunció la violencia, sino que también solicitó que Farfán reciba terapia psicológica para mejorar las pautas de crianza y evitar futuros conflictos. Además, pidió una orden para prohibir cualquier acto contra su hijo adolescente.

El proceso de la ‘Blanca de Chucuito’ contra el padre de sus hijos quedó desestimado luego de la apelación del exfutbolista | Willax

El caso ganó notoriedad cuando Magaly Medina lo expuso en su programa, revelando que el hijo de Melissa había visitado la casa de su padre sin previo aviso y fue recibido de manera inapropiada. Según la la acusación formal, el menor pasó la noche sin supervisión adulta y regresó al hogar de su madre al día siguiente sin haber desayunado.

En esa línea, el exfutbolista se defendió argumentando que siempre ha velado por el bienestar de su heredero y que lo recibió en su casa con la intención de ofrecer un ambiente seguro.

“Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente... Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, que claro que podía ir”, señaló.

