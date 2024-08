Melissa Klug enfurece ante medida del Poder Judicial en su batalla legal contra Jefferson Farfán

Melissa Klug indignada porque PJ rechazó medidas de protección para su hijo| América TV

El programa ‘América Hoy’ informó que el 9.º Juzgado de Familia de Lima Este rechazó nuevamente el pedido de medidas de protección que Melissa Klug solicitó contra Jefferson Farfán. Además, la entidad canceló las medidas de protección previamente impuestas al exfutbolista peruano en favor del hijo mayor que tiene en común con la ‘Blanca de Chucuito’.

Como se recuerda, a inicios del año, se dio a conocer que Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica en contra de su hijo de 17 años. La empresaria justificó su accionar, alegando que el ‘10 de la calle’ había dejado solo al adolescente en su departamento y no le había dado desayuno, provocando su desequilibrio emocional.

En el expediente policial, Melissa Klug narró que su hijo Adriano también se vio afectado psicológicamente porque Jefferson Farfán se negó a pagar un curso escolar, argumentando que el costo era muy elevado. Además, mencionó que el exjugador de Alianza Lima no pagó el seguro médico del adolescente, situación que descubrió sorpresivamente cuando llevó a su hijo a la clínica de emergencia debido a una enfermedad.

PJ rechazó medidas de protección a favor de Melissa Klug.

Después de cuatro meses de investigaciones, el Poder Judicial determinó que no era necesario que Melissa Klug ni su hijo contaran con medidas de protección. “Se resuelve no otorgar medidas de protección inmediatas a favor de Melissa Klug por violencia psicológica en su agravio [...] Se declara no ha lugar al dictado de medidas de protección en contra de Jefferson Farfán a favor del menor de iniciales”, se lee en la resolución a la que tuvo acceso el magazine de América TV.

Melissa Klug rechaza medida

Melissa Klug ha expresado su profunda preocupación y confusión tras la reciente decisión del Poder Judicial de cancelar las medidas de protección otorgadas a su hijo adolescente en contra de Jefferson Farfán. La empresaria ha decidido apelar la resolución, argumentando que esta medida pone en riesgo el bienestar psicológico y emocional de su hijo.

En una declaración emitida para ‘América Hoy’, Melissa manifestó: “Definitivamente hemos apelado porque mi hijo ahora es cuando más ha empezado a estar con su papá porque se sentía seguro que no iba hacerle nada (gritos, desplantes)”, comentó, evidenciando el impacto positivo que las medidas de protección habían tenido en la relación entre su hijo y el exfutbolista.

Melissa Klug apelará medida del Poder Judicial para que ella y su hijo adolescente cuenten con medidas de protección.

Klug también cuestionó la lógica detrás de la decisión, señalando que la misma jueza que canceló las medidas había solicitado previamente nuevos exámenes psicológicos para evaluar la situación. “Lo que no entendemos es cómo pueden hacer eso si la misma jueza pidió nuevamente exámenes psicológicos y yo misma pedí que también se le considerara a mi otro hijo para que pasara”, agregó.

La pareja de Jesús Barco hizo hincapié en la falta de sentido de la resolución, especialmente considerando que hay menores de edad involucrados.

“Es algo muy raro que esto suceda cuando hay menores de edad de por medio. [La defensa de Jefferson] alegó que eso haría que ellos no puedan compartir más tiempo y no poder afianzar lazos, cuando no es medida de restricción. Es medida de protección, es para prohibir para que el padre vaya ocasionar algún tipo de daño psicológico. Es increíble cómo funcionan las leyes”, sentenció.

Melissa Klug y Jefferson Farfán tienen dos hijos juntos, fruto de su largo romance.

¿Por qué Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán?

Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán por supuesta violencia psicológica en agravio de su hijo mayor, de 16 años. Según el informe policial al que tuvo acceso el programa de Magaly Medina, la empresaria alega que el adolescente recibió malos tratos cuando llegó al departamento de su padre, el pasado 6 de abril.

Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán por violencia psicológica con el menor de sus hijos. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Ella refiere que su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo: «¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas». Y se retiró del hogar, quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años sin la supervisión de ningún adulto (...) Su menor hijo retornó a su domicilio al día siguiente, 7 de abril a las 10 horas, refiriéndolo a lo sucedido y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a su casa”, leyó la conductora de TV.

En la denuncia, Melissa Klug señala que esta situación ha generado angustia, depresión y daño psicológico en su hijo, quien le reprocha la carencia de afecto y atención por parte de su padre.