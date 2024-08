Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: demanda en su contra fue archivada definitivamente

El proceso de la ‘Blanca de Chucuito’ contra el padre de sus hijos quedó desestimado luego de la apelación del exfutbolista | Willax

Una batalla legal más concluida. Luego de que Melissa Klug demandara a Jefferson Farfán por maltrato psicológico contra su hijo mayor, finalmente el proceso se concluyó a favor del exfutbolista. En abril de este año, se dio a conocer este caso y fue el propio Farfán quien se pronunció en redes sociales para aclarar la situación.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró el documento que se emitió el pasado 7 de agosto, en donde explican que el proceso se archivará definitivamente y Melissa Klug no tendrá opción a poder apelar a esta decisión.

“Revoca la resolución número 3 de fecha 12 de abril del 2024, emitida por este órgano Jurisdiccional y reformándola, se declara, no ha lugar al dictado de medida de protección en contra de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, a favor del menor”, menciona el escrito en un inicio.

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: denuncia en su contra fue archivada definitivamente

Tras ello, menciona que será archivado en su totalidad. “A lo remitido, téngase presente, en consecuencia, archívese definitivamente el presente proceso y remitir al archivo central de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Notifíquese a las partes procesales”, finaliza el documento.

Cabe señalar que en la acusación, Melissa Klug manifestó haber sido agredida psicológicamente junto a su menor hijo por parte de su ex conviviente Jefferson Farfán. A raíz de este hecho, la empresaria pidió terapia psicológica contra el futbolista para recibir pautas de crianza y fortalecer lazos con sus hijos.

Además, también requirió prohibir a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe realizar actos de violencia psicológica (directa o indirecta por cualquier medio) en agravio del adolescente, tales como amenazar, humillar, insultar.

¿Cuál fue la demanda de Melissa Klug contra Jefferson Farfán?

En abril de este año, Magaly Medina expuso en su programa la denuncia que le interpuso Melissa Klug a Jefferson Farfán. Segun el documento que tenía la ‘Urraca’, Klug había mencionado que su hijo se fue de su casa en busca de encontrarse con su padre, pero él lo habría recibido de mala manera, reclamándole el no avisarle antes de visitarlo.

Incluso, aseguró que el menor se quedó en el hogar de su padre sin supervisión de un adulto para que al día siguiente regresara a la casa de su madre sin haber desayunado y contándole lo sucedido.

“Ella refiere que su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo: «¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas». Y se retiró del hogar, quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años sin la supervisión de ningún adulto (...) Su menor hijo retornó a su domicilio al día siguiente, 7 de abril a las 10 horas, refiriéndolo a lo sucedido y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a su casa”, leyó la conductora de TV.

Frente a esta denuncia, Jefferson Farfán se defendió argumentando que sí recibió a su hijo y sabía que él estaba yendo a su casa. “Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente... Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, que claro que podía ir”, mencionó en un comunicado.

Tras ello, explicó que su hijo sabía que él tenía un compromiso, pero no dejó al menor solo en casa, sino bajo supervisión de un adulto. “Él estaba al tanto que yo tenía un compromiso ya programado y obviamente al ser menores de edad se quedaron a cargo de un adulto responsable en casa, jamás se quedan solo”, finalizó.