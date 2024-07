Karla Tarazona molesta con amigo que filtró su beso con Christian Domínguez: “Fue desatinado”

El beso de reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez (Captura: Magaly TV La Firme)

Karla Tarazona está sumamente molesta con la persona que filtró a ‘Magaly TV La Firme’ imágenes de la fiesta de cumpleaños de Christian Domínguez, la cual se realizó de manera privada el pasado 24 de julio. En dicho evento, la presentadora de televisión fue captada besando a su expareja, lo que rápidamente generó controversia las redes sociales.

Este martes 30 de julio, el programa conducido por Magaly Medina difundió imágenes exclusivas de la fiesta sorpresa que Karla Tarazona y sus hijos organizaron para celebrar los 41 años de Christian Domínguez. En un momento de la noche, el cumbiambero se acercó a su expareja y la besó en los labios, ante la mirada de todos los invitados y de sus pequeños.

Este gesto confirmó que la pareja ha decidido retomar su romance, el cual terminó en 2016 debido a una infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo, sorprendiendo a muchos y desatando una ola de comentarios negativos hacia la conductora.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman su reconciliación con un beso.

Todo parece indicar que más de un invitado, que supuestamente pertenece al círculo cercano de Christian Domínguez, no tuvo reparos en compartir con Magaly Medina imágenes de la celebración. La filtración de este contenido privado ha causado un gran malestar en Karla Tarazona, quien se siente traicionada por alguien en quien confiaba.

Karla Tarazona está decepcionada

El creador de Instarándula, quien mantiene una relación cercana con Karla Tarazona, indicó que la conductora de Panamericana TV no se ha quedado de brazos cruzados tras la difusión de imágenes de la reunión privada que le organizaron a Christian Domínguez. De acuerdo con el periodista, ella se ha contactado con cada uno de los invitados para identificar al traidor.

“Me datean que Karlita estaría buscando al mal amigo que filtró el video, ya que se trataba de un circulo íntimo. Habría pedido a sus amistades, que no pasaban de 30 personas, pasen sus videos para saben quién estaba grabando en ese ángulo”, escribió Samuel Suárez en su plataforma.

Karla Tarazona está molesta por la difusión de su beso con Christian Domínguez. Foto: Instarándula

Karla Tarazona encontró al culpable

En su programa radial ‘Power Sensuales’, Karla Tarazona reconoció que fue uno de sus amigos cercanos quien la traicionó al grabar su beso con Christian Domínguez para luego enviárselo a Magaly Medina. La presentadora ya identificó a dicha persona.

“Fue un pico, lo que ven es lo que hay, no fue escondido porque fue en una reunión en mi casa, con varias personas. Si uno quisiera esconder algo, le quitas el teléfono a todos, en este caso no fue así. Y sí, fue desatinada la persona, que ya sabemos quien es, que entregara videos de una parte muy íntima de mi hogar”, expresó la conductora de Panamericana.

Karla Tarazona rompió su silencio tras ser captada besando a Christian Domínguez. Captura/Radio Panamericana

Rafael Fernández se pronunció

El empresario Rafael Fernández reaccionó en redes sociales tras la difusión de un video en el que Karla Tarazona aparece besándose con Christian Domínguez durante su cumpleaños. Las imágenes causaron gran conmoción y confirmaron las sospechas del hombre de negocios sobre la relación entre su exesposa y el cantante de cumbia.

Después de separarse, Rafael Fernández confesó que sospechaba que Karla Tarazona seguía enamorada de Domínguez.

En su mensaje, expresó su decepción y enojo, indicando que su intuición había sido correcta. “Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. A veces tenemos ese sexto sentido que nos indica que algo no va bien, pero confiamos y, con el tiempo, descubrimos que nuestras dudas eran ciertas. Es frustrante darse cuenta de que hemos invertido tiempo y confianza en alguien que no lo merecía”, escribió.

Rafael Fernández también lanzó una crítica directa a Karla Tarazona, diciendo: “No hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad. Me gusta ver lo miserable que puede ser una persona”.

Rafael Fernández sobre el beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. (Captura: @rafaelmfernandez)

¿Por qué se separaron Karla Tarazona y Christian Domínguez?

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez se deterioró seriamente a partir de su participación en el programa ‘El Gran Show’ en 2016, cuando la bailarina Isabel Acevedo se convirtió en la compañera del cantante. Esto generó un ambiente de tensión entre la pareja y pronto comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante con la ‘Chabelita’. Las constantes discusiones y acusaciones entre ellos, que se hicieron públicas en varios programas de espectáculos, contribuyeron a agravar la situación, llevando a la ruptura de su romance.

Casi seis años después, en 2022, Christian Domínguez sorprendió al confesar que efectivamente había sido infiel a Karla con Isabel Acevedo. Durante una entrevista en el programa ‘América Hoy’, el artista se disculpó públicamente con Tarazona, admitiendo que no manejó la situación de la mejor manera y reconociendo la necesidad de haber sido más valiente al poner fin a su relación antes de iniciar otra.

Christian Domínguez y Karla Tarazona terminaron en el 2016 debido a una infidelidad del cantante.