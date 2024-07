Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman reconciliación con un beso en público: “Volvieron”

La conductora de espectáculos vuelve con lo mejor de la farándula peruana. | Magaly TV La Firme

No hay cómo negarlo. Después de más de una ida y vuelta, varias veces en la que lo negaron y aseguraban que solo tenían una relación de padres, finalmente Karla Tarazona y Christian Domínguez confirman su reconciliación sellando su romance con un romántico beso.

El último fin de semana, el cumbiambero celebró su cumpleaños en una reunión con amigos y familia, a la que asistió su expareja Karla Tarazona. Aunque se les ha visto juntos porque comparten trabajo en Panamericana Televisión como conductores de ‘Préndete’ y el cantante suele estar mucho tiempo con su hijo menor, todo parece indicar que esto generó una cercanía entre ambos.

Es así que, el programa ‘Magaly TV La Firme’, mostró un adelanto en el que se ve a Karla Tarazona y Christian Domínguez compartiendo tiempo juntos. Al momento de cantar el Cumpleaños Feliz, es la actriz cómica la que toma la torta para llevársela al padre de su último hijo.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman su reconciliación con un beso.(Magaly TV La Firme)

En ese momento, Christian Domínguez no lo piensa dos veces y se acerca de frente a los labios de Tarazona para sellarle un beso, ante la presencia de todos los invitados, quienes no se sorprenden por lo sucedido. La voz en off del avance del programa de la ‘Urraca’ resalta que este es el sello de amor de la pareja.

“Aunque lo negaron mil veces. Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su retorno con este beso”, menciona con el adelanto de las imágenes. El informe completo se verá esta noche en el espacio de la conductora de espectáculos de ATV.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman su reconciliación con un beso.(Magaly TV La Firme)

En redes sociales, estas primeras imágenes de Magaly TV La Firme no pasaron desapercibidas y más de uno evidenció su opinión. Muchos criticaron que Karla Tarazona perdone a Christian Domínguez e intente retomar su romance, luego de la lamentable forma en la que terminaron su romance pro una infidelidad.

“Simplemente, una mujer que no se valora y ni siquiera tiene amor propio”, “Un poco de amor propio a Karla Tarazona. Con tremendo beso se confirma que perdonó las infidelidades, humillaciones y demandas de Christian Domínguez. Razón tenía el huevero”, “Solo diré que no me sorprende”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas ante estas imágnes.

Usuarios reaccionan al beso de Karla Tarazona y Christian Domínguez. (X)

Usuarios reaccionan al beso de Karla Tarazona y Christian Domínguez. (X)

Karla Tarazona tuvo tierno detalle con Christian Domínguez

Durante un almuerzo con el equipo del programa ‘Préndete’ en una conocida cevichería, el cantante de cumbia Christian Domínguez vivió un inesperado y romántico momento. Un señor interrumpió la comida para entregarle un ramo de rosas azules y un mensaje de amor, supuestamente de su expareja.

“Señor Christian, le manda un regalo la patrona. Usted es muy afortunado. Muchísimas felicidades, este es un pequeño detalle de parte de la patrona, por ser un día especial”, anunció el mensajero, dejando a todos sorprendidos.

Karla Tarazona, presente en el lugar y presentadora de Panamericana TV, mostró incomodidad y rápidamente desmintió ser la autora de la sorpresa. Sin embargo, el mensaje continuó con palabras llenas de cariño y admiración: “Que siga cumpliendo sus sueños, que siga avanzando. Cada año es un año más de aprendizaje para usted. También le manda a decir que es un gran padre, que demuestra sabiduría y amor a sus hijos. Este es un bonito de parte de ella porque a los hombres también se nos tiene que engreír y demostrar amor”.

Christian Domínguez recibió romántica sorpresa | TikTok/@ el_patron_peru

La empresa encargada de la sorpresa afirmó que Karla Tarazona había solicitado el servicio, pero ella negó rotundamente su responsabilidad en el gesto romántico. A pesar de las contradicciones, el líder de Gran Orquesta Internacional se mostró emocionado y algo desconcertado por el tierno detalle.