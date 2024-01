Ampay de Christian Domínguez con rubia dentro de ‘auto rana’ y siendo infiel a Pamela Franco: todos los detalles

Christian Domínguez fue amapayado con rubia en su camioneta. ATV

Christian Domínguez volvió a ser captado por las cámaras de Magaly Medina siéndole infiel a otra de sus parejas. Esta vez, la víctima fue Pamela Franco, madre de su hija y pareja desde hace cuatro años. El programa ‘Magaly Tv: La Firme’ dio a conocer hace unos días que tenía un ‘esperado ampay’ y rápidamente las alarmas se dispararon y se especuló sobre varios personajes de la farándula, pero nadie creía que se trataría del conocido cumbiambero peruano.

“Nunca una promoción de un ampay había destruido una relación y esta vez se autoeliminó. Hamos vuelto en esta nueva temporada con un ampay, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, pero los rumores y especulaciones no corresponden a quienes han señalado. Nosotros no hemos dicho nombres. Es la gente, los medios, las redes sociales los que especularon sobre Melissa Paredes, sobre el activador. De que hay ampay, hay ampay. Dijimos ‘habrán señales’ y todo se asustaron, todos corrieron, hubo un terremoto, y seguramente, la conciencia culposa de muchos les hizo confesar”, dijo Magaly Medina previo al lanzamiento de su comentado ampay a Christian Domínguez.

La popular ‘Urraca’ mencionó que “ahora los tramposos tienen formas de hacer trampa tratando de huir de las cámaras. Ahora se consiguen AIRBNB súper caletas, casas donde pueden entrar de frente al estacionamiento con lunas polarizadas. Ahora hay muchas formas de trampear sin que mis cámaras, los paparazzis los piuedan descubrir. Nosotros sabemos quiénes están trampeando. Nos han llamado de todos lados, todo el mundo queriendo saber las pistas si eran o no. Los tramposos del Perú quieren estar advertidos”.

Pamela Franco expresa su malestar por la conducta de Christian Domínguez y su hija Camila. (Captura: @pamelafrancoviera/ Archivo)

Ampay anunciado

Previo a la presentación de las imágenes del ampay, Magaly Medina mostró varios clips de las veces que Christian Domínguez hacía una reflexión sobre las infidelidades y se declaraba una persona ‘rehabilitada’. Sin embargo, las imágenes que mostró a nivel nacional decían todo lo contrario.

El ampay comienza cuando ‘Magaly Tv: La Firme’ muestra la camioneta de Christian Domínguez estacionada frente a un edificio de donde, minutos después, sale una joven rubia que pretendía subir en el asiento del copiloto, pero al parecer recibió la orden de subir en la parte trasera del auto para que no logren captarlo.

Luego de acomodarse, la pareja parte con rumbo a La Molina. La camioneta de Domínguez se estaciona a un lado de una zona residencial y aprovechando que tiene lunas polarizadas, el cantante aprovecha para dar rienda a sus bajas pasiones con la mujer a la que había subido en la parte trasera. Inmediatamente, el vehículo se convirtió en un verdadero ‘auto rana’.

Posteriormente, la mujer del ampay declaró para las cámaras del programa de Magaly Medina y confirmó que “pasó lo que tenía que pasar” y que Christian fue bastante elástico, ya que no necesitó bajarse de la camioneta para tirarse hacia atrás y rápidamente dar rienda suelta a su instinto sexual. “Cuando el hombre quiere hace maravillas”.

“Él no podía salir del carro en ningún momento. Su miedo de que todo el mundo lo conoce, obviamente no podía bajar del carro. Es flexible el muchacho”

Luego se su fogoso encuentro dentro de la camioneta, Christian Domínguez intentó pasar desapercibido y al día siguiente publicó una historia en Instagram con el que pretendía despistar y acusar a otros de estar en su vehículo en la hora y sitio que luego desmintiría su ‘rubia tentación’ y mostraría pruebas de que este furtivo romance no era reciente.

Mary Moncada, la rubia debilidad de Christian Domínguez con la que le fue infiel a Pamela Franco

Habla la mujer del ampay

Mary Moncada es el nombre de la mujer que protagoniza el ampay con Domínguez. Ella, de 35 años y residente en Estados Unidos, confesó en ‘Magaly Tv La Firme’ que conoce al cantante desde hace varios meses atrás y que el encuentro donde ambos fueron grabados sucedió el pasado viernes 12 de enero.

“Yo no lo voy a negar, quizás él va a salir y va a negarlo. Soy una persona adulta. Yo asumo lo que hago yo, soy una persona soltera. Yo aquí no le estoy haciendo daño a nadie y alo mejor yo no seré ni la única chica con la que él ha estado. A lo mejor él hasta tendrá más. Yo no sé de su vida privada. Nunca he preguntado, nunca he investigado, nunca me ha interesado.

Indicó que esta última vez que fue al Perú, ella no lo contactó sino que fue él. “Yo no le escribí, porque en mis planes no estaba verlo y él fue quien me escribió y me mandó un mensajito”.

Ampay a Christian Domínguez: Quién es Mary Moncada y cómo se conoció con el canttante. ATV

Chats y audios delatan infidelidad de Christian Domínguez

Mary Moncada mostró al programa de Magaly Medina chats en el que ambos quedaban para encontrarse el día del ampay. Los dos quedan para verse a las 5:30 p.m. del viernes 12 de enero y es Domínguez es el que le da las ‘cordenadas’ para su encuentro. Le pide que lo llame apenas llegue al punto de encuentro. “Llámame apenas te diga ‘llámame’. Espérame unos minutos. Atenta”.

La rubia debilidad del intérprete se explayó en sus declaraciones y manifestó que él le decía ‘reina’ y ‘mami’. “Yo a eso no le tomaba importancia, para mí él solamente era como el ‘good time’”.

“Yo estoy dando la cara. Yo no te voy a mentir, son las cosas que sucedieron, pues aquí la persona que estuvo actuando mal creo que es él”, dijo la mujer de 35 años.

“Ay mi amorcito. A mí también me gusta hablar contigo. También te extraño y te quiero mucho. Ya espero ue vengas pronto, muy pronto”, se escucha la voz en un audio que Mary Moncada presentó como prueba a Magaly Medina.

Ampay de Christian Domínguez: cantante intentó despistar con una historia en Instagram. ATV

Duras palabras de Magaly Medina contra Christan Domínguez

Tras emitir el esperado ampay, Magaly Medina tuvo no dudó en calificar de’sinvergüenza’ e ‘hipócrita’ a Christian Domínguez. “Por más que hablaba, filosofaba y daba lecciones de moral y fidelidad en el programa que tenía en las mañanas. Cómo podían creerle y otorgarle un cierto grado de infidelidad”.

“Se conocieron en estas giras con las orquestas que va por diferentes lugares del Perú. Llegó a Chepén y ahí que se le acerca un conocido a pedirle, el ‘chupe’ que le sirve para conectar con la chica que le gusta. Es su modus operandi”, dijo Magaly.

Agregó que, “el que tenía que guardar el respeto y el que tenía que serle fiel a alguien era él. El que está comprometido con Pamela, el que tiene un hijo con ella y el que dice públicamente que se va a casar con ella y que la ama y respeta, es él, Christian Domínguez”.

Memes de Christian Domínguez y su nuevo ampay

Las redes sociales y los peruanos no se hicieron esperar. El nuevo ampay de infidelidad de Christian Domínguez generaron memes divertidos y crueles que se viralizaron rápidamente en Twitter, Facebook e Instagram

Memes que dejó el ampay de Christian Domínguez siendo infiel a Pamela Franco.

