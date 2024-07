Pamela Franco y su contundente respuesta sobre acusaciones a Pamela López de meterse en una relación

Pamela Franco fue abordada por 'Amor y Fuego' y respondió sobre escándalos de la esposa de Christian Cueva. | Willax

Pamela Franco fue abordada por un reportero de ‘Amor y Fuego’ para obtener respuestas sobre los rumores y controversias que la rodean. Luego de una animada fiesta en la que, según testigos, estuvo presente el futbolista Christian Cueva, la cantante siguió celebrando con sus amigos y realizando presentaciones.

Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado cuando un enviado del mencionado programa la interceptó para hablar sobre su supuesto vínculo con el volante de la selección peruana.

La ex Alma Bella, conocida por su franqueza y carisma, evitó ser directa con sus respuestas sobre el popular ‘Aladino’ y, en un posible intento de desviar el tema, afirmó que tiene otro novio.

Pero el periodista no se quedó allí y aprovechó la ocasión para preguntarle sobre los rumores de una presunta aventura de Pamela López, esposa de Christian Cueva, con Joel Pinto, un conocido arquero de la Liga 1.

Pamela Franco sobre presunta infidelidad de Pamela López

La expareja del mencionado guardameta había afirmado que Pamela López se entrometió en su relación, acusación que el propio arquero confirmó aunque con una aclaración: esto ocurrió cuando él estaba separado e iniciando un proceso de divorcio.

En medio de esta situación, la opinión de Pamela Franco se volvió un punto de interés para la prensa. “¿Qué piensas que la expareja de Joel Pinto asegura que Pamela López se metió en su relación?”, preguntó insistentemente el reportero, siguiendo a la cantante hasta su auto.

Sin embargo, la intérprete fue contundente y directa en su respuesta: “No es mi vida”. Con estas pocas, pero firmes palabras, dejó claro que no está dispuesta a involucrarse en los dramas ajenos, manteniéndose al margen de los escándalos que no le conciernen.

Joel Pinto admite romance con Pamela López

Joel Pinto se pronunció por primera vez respecto a las acusaciones que su primera esposa lanzó sobre una supuesta infidelidad con Pamela López. El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, comunicó que ella le habría contactado para manifestar su desacuerdo con los comentarios que victimizaban a la expareja de Christian Cueva.

En su defensa, el guardameta del Sport Huancayo admitió haber tenido un romance con la madre de los hijos de ‘Aladino’ en el 2010, aunque aclaró que ambos ya estaban separados de sus respectivas parejas en ese momento.

Pinto, visiblemente alterado, comentó: “Tengo mi familia, 14 años, yo no puedo creer todo lo que está pasando”. Además, indicó que no mantiene comunicación alguna con su primera esposa y señaló que no es la primera vez que intenta perjudicar su imagen públicamente.

Según Pinto, su relación con López concluyó y no supo más de ella hasta que se enteró de que se casó con el futbolista Christian Cueva. Posteriormente, él conoció a su actual madre de sus hijos.

¿Pamela Franco tiene novio?

Pamela Franco se encuentra nuevamente en el foco de la atención mediática debido a su supuesta relación con el futbolista Christian Cueva. Los rumores se intensificaron después de que una camioneta del futbolista fue vista en su fiesta de cumpleaños.

Abordada por ‘Magaly TV, La Firme’, la cantante negó tener una relación con el deportista trujillano y expresó su molestia ante la insistencia de los medios.

Afirmó estar soltera y mencionó tener varios pretendientes. Tras su celebración, Franco ha continuado activa en las redes sociales, respondiendo con sarcasmo a las especulaciones.

En una declaración a ‘América Hoy’, la intérprete aclaró que ella misma se encargó de los preparativos de su fiesta, negando cualquier intervención del volante de la selección peruana. Informó que lo festejó como deseaba y que nadie le había financiado nada relacionado con el evento.