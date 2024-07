Le gritan “Cueva” a Pamela Franco durante concierto en Trujillo y su reacción causa revuelo

Le gritan “Cueva” a Pamela Franco durante concierto en Trujillo. | Willax

La cantante Pamela Franco se encontró con una situación inesperada durante su más reciente presentación en Trujillo. En medio de su show, la audiencia comenzó a gritar el apellido de Christian Cueva, el futbolista con quien se le ha relacionado por un romance clandestino que tuvieron en el pasado.

La reacción de la intérprete no solo fue sorprendente, sino que rápidamente se convirtió en un tema de interés en redes sociales y programas de espectáculos. ‘Amor y Fuego’ no fue ajeno a este hecho, y abordó el tema dentro de su espacio de farándula.

¿Qué pasó con Pamela Franco en Trujillo?

Después de celebrar su cumpleaños, Pamela Franco retomó su agenda de presentaciones, viajando al norte del país para deleitar a sus seguidores con su música. De los tres conciertos programadas en la región, solo logró realizar dos, pero fue en una de ellas donde se vivió el momento más comentado.

Los asistentes, emocionados y algo traviesos, comenzaron a gritar “Cueva, Cueva, Cueva”, aludiendo al delantero de la selección peruana y generando una reacción inesperada por parte de la artista.

Inesperada reacción de Pamela Franco cuando le gritan "Cueva". | Captura/Willax/difusión

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente difundido en las plataformas digitales, llegando a diversos programas de espectáculos como ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV La Firme.

En las imágenes, se puede ver a la expareja de Christian Domínguez con un gesto de sorpresa mientras intentaba procesar los gritos del público. “¿Qué? ¿Cómo? Tranquilos”, exclamó visiblemente confundida y tratando de mantener la compostura.

Sin embargo, los gestos continuaron, lo que llevó a la ex Alma Bella a mirar a sus músicos y decir: “Así no voy a poder cantar”.

Pamela Franco tuvo salidas con Christian Cueva. (Fotos: Instagram)

Pamela Franco y su mensaje a la infidelidad

Decidida a no dejarse intimidar por la situación, Pamela Franco aprovechó otro momento del show para dirigirse directamente a su audiencia con un mensaje de superación y fortaleza.

“Si te han traicionado, si te han puesto esos cachitos, esos adornitos por ahí, no te van a adornar para siempre. Tampoco te vas a quedar traumado o traumada, supéralo, pasa la página, el tiempo ayuda. Mírame a mí, ya pasé la página”, expresó con firmeza.

Le gritan “Cueva” a Pamela Franco durante concierto en Trujillo. | Willax

Pamela Franco sobre Pamela López

En otro momento, la cantante fue abordada por un reportero del programa ‘Amor y Fuego’, quien intentó obtener respuestas sobre las especulaciones de un reencuentro con Christian Cueva.

En un intento por aclarar su situación sentimental, afirmó que estaba saliendo con otra persona y rechazó cualquier implicación amorosa con el popular ‘Aladino’. Sin embargo, no fue explícita en sus respuestas sobre su relación con el futbolista.

El incidente también involucró a Pamela López, esposa de Cueva, quien ha sido acusada de tener una aventura con Joel Pinto, arquero de Liga 1.

La expareja del guardameta había asegurado que ella interfirió en su relación, lo cual este aclaró diciendo que sucedió cuando él ya estaba en proceso de divorcio. En esa línea, expresó preocupación por cómo estos rumores podrían afectar a su familia, indicando que no tiene contacto con su primera esposa y que estas acusaciones pretenden perjudicar su imagen.

Pamela Franco le habría tirado una cachetada a Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)

“En el 2010, hemos tenido una relación de enamorados de cinco, seis meses, enamorados... pero ya estaba separado de cuerpo y empezó el proceso de divorcio”, dijo a ‘América Hoy’.

Esto fue lo que dijo la exnovia de Pinto a Magaly Medina: “Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el ‘Gato’ Pinto’ (...) Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco. Y te digo más, Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contase toda la historia, pero yo me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no lo es”.