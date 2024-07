Pamela Franco apareció en ‘Consume Perú’ tras rumores de despido por escándalo con Christian Cueva. America Tv.

Pamela Franco apareció este sábado 6 de julio en ‘Consume Perú’, pese a que se rumoreó que había sido separada del espacio televisivo tras ser vinculada sentimentalmente una vez a Christian Cueva y ser la causa de su separación con su esposa Pamela López.

La cantante de cumbia, contra todo pronóstico, salió en el programa de emprendedores, luciendo un enterizo marrón. Estuvo acompañada de sus compañeros Alejandra Baigorria, Carloncho y Gino Pesaressi. Este espacio inicia a la 1.00 pm y va hasta las 2. 00 pm y se emite por la señal de América TV.

Se había especulado que su permanencia en dicho programa no era segura porque no habría acudido a las grabaciones de todos los lunes; sin embargo, apareció este fin de semana. No obstante, no se descarta que este programa haya sido grabado antes que se desate la polémica junto al popular ‘Aladino’.

Pamela Franco apareció en ‘Consume Perú’ en medio de rumores de despido por escándalo con Christian Cueva. América TV

Como se sabe, todo comenzó, cuando se difundieron imágenes de la gran fiesta que organizó Pamela Franco por su cumpleaños número 36 en el fundo San José en Pachacamac, el mismo que terminó en balacera.

Pero lo que más llamó la atención no solamente fueron las numerosas orquestas que se presentaron en dicha fiesta, sino la presencia de la camioneta de Christian Cueva, quien no habría querido perderse del onomástico de la bailarina y hasta le envió mariachis como sorpresa.

El conductor de espectáculos, Rodrigo González, comentó en su espacio, que le había llegado la noticia de un supuesto despido, pues Pamela Franco no acudió a las 9 de la mañana a las grabaciones de Consume Perú en los estudios de Pachacámac.

“Noticia de última hora, me informan que Pamela Franco ya no habría grabado el último programa al que pertenece y los productores le informaron que después del escándalo quedó fuera del show (...) Se quedó sin empleo, le está pasando factura este comportamiento”, indicó el popular ‘Peluchín’.

La cantante de cumbia no estaría pasando un buen momento laboral, luego de ser vinculada, una vez más al integrante de la selección peruana | Willax

Pamela Franco asegura que tiene novio y le auspició su fiesta

La conductora de TV hizo algunas revelaciones acerca de su estado sentimental al programa de Magaly Medina. La chimbotana fue abordada por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ y un reportero le preguntó de forma directa si tenía una relación con Christian Cueva.

Pamela Franco fue cuestionada sobre la supuesta presencia de Cueva en su celebración de cumpleaños. Al respecto respondió con efusivas, pero de manera irónica, demostrando su incomodidad por el acoso de la prensa.

Sin embargo, confesó tener una pareja y que inclusive lo iba a presentar ante todos. “Yo tengo mi novio, como voy a mostrar a otro. Es mi novio que me ha auspiciado todo (en referencia a su fiesta de cumpleaños) y muy pronto lo van a saber”, dijo Franco.

Pero no solo eso, cuando le preguntaron por futbolista trujillano, ella manifestó que tiene muchos pretendientes. “Tengo un montón de pretendientes, un montón para que sepan. Estoy soltera”, manifestó a punto de abordar su camioneta.

Pamela Franco anuncia que tiene novio y es quien le auspicio todo “Muy pronto lo van a conocer”. ATV: 'Magaly Tv La Firme'.

Pero, antes, comentó a la producción de ‘América Hoy’ que gracias a su esfuerzo pudo costear su gran celebración y negó que Christian Cueva la haya ayudado con un apoyo económico. “Es sencillo, celebré mi cumpleaños como yo quería, porque pude darme ese engreimiento, porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada”, indicó la bailarina.

Y mediante sus redes sociales, Franco hizo los agradecimientos respectivos, etiquetando a las marcas, dejando en claro que fue ella quien hizo la gestión de la decoración, la mesa de aperitivos y hasta los tragos.

Sin embargo, no se puede ver algún agradecimiento a las orquestas, por lo que no se sabe si ella costeó estas presentaciones, fueron por canje o fue un obsequio de alguien.

Pamela Franco etiquetó a las marcas que estuvieron en su fiesta. IG