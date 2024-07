Joel Pinto admite relación con Pamela López, pero aclara que estaba separado: “Empezaba mi divorcio”

Joel Pinto niega que haya engañado a su exesposa con Pamela López: “Estabamos separados de cuerpo”. América hoy

Joel Pinto rompió su silencio y se pronunció por primera vez acerca de las recientes acusaciones de su primera esposa de haberle sido infiel con Pamela López.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, fue quien reveló que la exesposa del arquero de Sport Huancayo le había escrito a su cuenta de Instagram para contarle que no estaba de acuerdo con que victimicen a López, porque en su tiempo se interpuso en su matrimonio con el deportista.

Ante ello, ‘América Hoy’ se comunicó con Joel Pinto y mediante una conversación telefónica, el deportista reconoció haber tenido un romance de varios meses con Pamela López en el 2010, pero aclaró que fue cuando ya estaba separado de su primera mujer.

“En el 2010, hemos tenido una relación de enamorados de cinco, seis meses, enamorados... pero ya estaba separado de cuerpo y empezó el proceso de divorcio”, contó al magacín de Ethel Pozo.

Luego comentó que después de que terminó con López, ya no supo más de ella, pero sí se enteró de que se casó con el futbolista Christian Cueva. A la par, Pinto también conoció a la que es su actual esposa y con quien tiene dos niñas. “Tengo mi familia, 14 años, yo no puedo creer todo lo que está pasando”, dijo bastante ofuscado.

En ese sentido, Joel Pinto afirmó que no tiene ninguna comunicación con su primera esposa y confesó que no es la primera vez que sale a los medios a tratar de dañar su imagen. “La persona que comentó eso, se sentirá feliz haciendo eso, dañando mi imagen... no sé, la verdad”, indicó.

Agregó que está divorciado hace muchos años de ella y no comprende por qué ha hecho eso, sabiendo que actualmente tiene una familia. “Estoy divorciado hace años de la persona que ha hecho eso, no sé con qué fin”, manifestó.

Joel Pinto reconoce romance con Pamela López, pero no engañó a su esposa. Instagram.

¿Qué le dijo la exesposa de Joel Pinto a Rodrigo González?

El popular ‘Peluchín’ quedó impresionado en la edición, de su programa del jueves 4 de julio, con lo que le contó la exesposa de Joel Pinto, quien aseguró que Pamela López no era ninguna víctima, por el contrario, habría hecho lo mismo que Pamela Franco, al ser la manzana de la discordia en su matrimonio con el arquero.

Tras ello, comentó que López se habría metido en su relación con el deportista, incluso detalló que este hecho se dio lugar en el año 2010, es decir, hace 14 años, cuando ella era esposa del deportista.

“Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el ‘Gato’ Pinto”, indicó.

Además, contó que Christian Cueva, se comunicó con ella, para comprobar si esto era cierto, pero ella prefirió mantener el silencio. Por eso, pidió que no la traten de víctima, ahora que le pasa lo mismo. “Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco. Y te digo más, Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contase toda la historia, pero yo me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no lo es”, indicó.

La exesposa del deportista y seguidora del popular ‘Peluchín’ le hizo esta revelación a través de Instagram. La noticia ha dejado a más de uno sorprendido | Willax