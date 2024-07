Pamela Franco enfureció con Christian Cueva por asistir a su fiesta y le tiró cachetada, según Ric La Torre

Pamela Franco le habría tirado una cachetada a Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)

La polémica en torno a la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco continúa generando controversias, especialmente después de que se confirmara la asistencia de Christian Cueva. La presencia del futbolista en el evento fue revelada por el influencer Ric La Torre, conocido por sus contactos en el mundo del espectáculo, quien ofreció detalles inéditos sobre lo sucedido durante la celebración.

Este jueves 4 de julio, Pamela Franco sorprendió al no descartar una posible relación con Christian Cueva, lo cual fue un giro inesperado en medio de los rumores que circulaban desde su polémica fiesta de cumpleaños. Ese mismo día, el invitado de la selección peruana publicó un comunicado anunciando la finalización de su matrimonio con Pamela López, lo que aumentó la especulación sobre su relación con la cumbiambera.

Ric La Torre, en una serie de publicaciones, compartió lo que habría ocurrido en la fiesta. Según el influencer, Christian Cueva asistió en persona a la celebración de Pamela Franco, aunque inicialmente se suponía que no debería haber asistido.

Pamela Franco y sus mensajes tras ser involucrada con Christian Cueva.

“El trato habría sido que no vaya a la fiesta de cumpleaños, pero él igual habría ido, lo que habría desatado una peleita en ese momento que además, me dicen, habría incluido una cachetada”, comentó La Torre.

El tiktoker también mencionó que la relación entre la cumbiambera y el futbolista no es reciente, sugiriendo que su vínculo ya estaba consolidado desde hace un tiempo. “La única que no se habría dado cuenta es la que hoy le gusta compartir versículos bíblicos”, añadió, haciendo referencia a Pamela López, exesposa del futbolista.

A pesar de la discusión inicial en la fiesta, la pareja aparentemente se reconcilió rápidamente. Según Ric La Torre, Cueva y Franco se volvieron a ver al día siguiente. Este encuentro fue significativo porque fue cuando se vio el auto de Cueva en la fiesta, poco antes de que el futbolista publicara su comunicado sobre el fin de su matrimonio.

“Luego de eso, al parecer, todo se calmó y por eso él habría ido el siguiente día a casa de la amiga a ver un programa de espectáculos al mediodía”, agregó el influencer, insinuando que la relación entre Cueva y Franco podría estar más estable de lo que se había pensado inicialmente.

Ric La Torre da detalles de lo que pasó en la fiesta de Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)

Pamela Franco y Christian Cueva se reunieron tras escándalo

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina indicó que la cantante y el futbolista se habrían reunido en privado. Se desconoce las razones, pero la periodista señaló que esta información es veraz y no podrá ser negada por los protagonistas.

“Es una información que no solo está en mi programa, algunos lo han dicho con mucha ligereza, otros con fuentes mejor informadas, pero nosotros sí tenemos razones que indicarían que Cueva y Pamela, el día de hoy, no sé a qué hora anoche, no sé si en la mañana, pero hoy han estado juntos o están juntos en la casa de Pamela Franco”, indicó Magaly Medina.