Violación grupal en la PNP: Jefe policial y 10 efectivos agredieron sexualmente a un suboficial

Fuente: Cuarto Poder

Un suboficial de la Policía Nacional (PNP) fue víctima de una violación grupal en una sede del Departamento de Rescate de la institución. Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, la agresión ocurrió en enero de 2023, pero se mantuvo oculta durante un año. En ese periodo, el sobreviviente logró grabar en secreto a los perpetradores, quienes confesaron el delito y admitieron que se trata de una práctica sistemática.

“Anteriormente, había cientos de rituales para iniciar a un policía en algo, pero yo no estoy de acuerdo. Los tiempos han cambiado. Aquí los jefes son responsables”, dijo al dominical el expolicía y congresista Alfredo Azurín (Somos Perú), quien recibió el caso y brinda respaldo a la víctima.

De acuerdo con la denuncia, el ataque sucedió en los dormitorios de la Cuadra de Rescate 01, donde el suboficial fue llevado por su superior y dejado solo hasta que un grupo de aproximadamente 10 agentes ingresó con sábanas y tablas. “Les dije: ‘Sueltenme, sueltenme’. Justo veo al suboficial, lo reconozco porque era el más alto del grupo. Todos gritaban. Le digo: ‘Promo, no juego’”, relató en una audiencia judicial.

“Como era el más alto, me tapó con la frazada. Me pusieron más frazadas, una toalla. Estaba como peleando, me estaban metiendo golpes, no entiendo por qué. Caí de espaldas y en el suelo me empezaron a golpear. Me bajaron el pantalón y la ropa interior. Trataba de hacer fuerza, gritaba, hice todo”, añadió.

El sobreviviente también dijo que, a pesar de suplicar y gritar, no recibió ayuda. “Me sacaron las frazadas y me estaban filmando con un teléfono celular”, continuó. Posteriormente, decidió contarle a sus compañeros, incluido un brigadier, mayor y comandante, pero su denuncia fue desestimada. Entonces, decidió grabarlos en secreto.

“Estoy seguro de que no ha pasado nada, esos siempre hacen lo mismo. Muchos son padres de familia, entonces su broma se convirtió en delito”, se le escucha decir a uno de los jefes. “En algún momento de alguna u otra forma tienen manera de jugarse, todos lo hemos pasado. Pero yo no reacciono como tú. Tú estás predispuesto a continuar con el tema, se trata de evitar el escándalo, esta vaina no ha sido algo doloso, solo por chongo”, dice otra autoridad policial grabada.

En otro audio se desliza un plan para juntar hasta cuatro mil soles para silenciar la denuncia. Los propios agresores admitieron la violación y pidieron disculpas. “Cómo pretendemos luchar contra la inseguridad si tenemos esto. [...] Somos policías, estamos para servir, no para sacrificar a otra persona por un absurdo. Un policía que no se sienta seguro en un recinto, no debería suceder en ninguna instalación policial”, cuestionó Azurín.

La víctima presentó la denuncia en la comisaría de La Victoria y una evaluación del médico legista confirmó que había sido agredido sexualmente. Solo dos de los efectivos implicados se encuentran bajo prisión preventiva, mientras que los demás se mantienen en sus puestos. La Región Policial de Lima no hizo comentarios cuando fue consultada sobre el caso.

El premier Gustavo Adrianzén, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, entre otras autoridades, acompañaron a la presidenta en el reconocimiento. (Foto: Presidencia)

En tanto, el legislador pidió la intervención del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “¡Deben dar de baja a los agresores! Ya deberían estar en la cárcel”, invocó la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta.

Hasta el cierre de esta nota, la PNP no ha emitido pronunciamiento sobre el informe periodístico, que llega en un momento en que la institución enfrenta una crisis de credibilidad y confianza pública, debido a una serie de denuncias de corrupción. Hasta mayo último, por ejemplo, 100 policías fueron detenidos por cobro de coimas.