El viaje a China de César Acuña para conseguir beneficios para La Libertad fue utilizado para hacer negocios personales

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, habría usado su viaje en comisión de servicios a China para realizar negocios con empresas del país asiático. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Aunque se realizó durante el mes de abril, el viaje del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a China en comisión de servicios ya tiene revelaciones que comprometen directamente al también fundador de la Universidad César Vallejo.

El viaje del gobernador, realizado entre el 4 y 14 de abril, se pactó entre el Gobierno Regional de La Libertad y la empresa china Huawei, tal como lo revela la carta de invitación enviada por la compañía de tecnología dirigida a Acuña en su calidad de gobernador regional el día 30 de enero del 2024.

“(...) le extendemos la cordial invitación para conocer el desarrollo tecnológico de las industrias en China, durante el recorrido visitaremos colegios, universidades y oficinas del gobierno local que aplican la tecnología inteligente para la gestión (...)”, se indica en el documento al que pudo acceder Infobae Perú en exclusiva y en la que se puede leer también que estuvo dirigida al Gobierno Regional de La Libertad.

La misiva también señalaba que “esta invitación está dirigida a usted y a las personas de su equipo que considere necesarias para la implementación de las tecnologías”. Huawei también hizo énfasis en que el viaje no generaría costos para el Estado Peruano.

Cartas y correos oficiales: Los motivos de Acuña para viajar a China

El 9 de febrero, Acuña respondió a la invitación de Huawei e indicó que “estoy seguro de que el aprendizaje que haré sobre las innovaciones generadas en el Centro de Investigación, la Universidad de Huawei, las tecnologías 5G y la Inteligencia Artificial - IA, será sumamente provechoso si es posible aplicarlo para la gestión de la Administración Regional en el Perú”.

Las coordinaciones entre Huawei y el Gobierno Regional de La Libertad tuvieron lugar entre la segunda mitad de febrero y los primeros días de marzo, cuando se hizo saber que el único viajero a China sería el gobernador César Acuña.

Infobae Perú accedió en exclusiva a los correos enviados entre la empresa china y la oficina del gobierno regional y puede confirmar que ninguna otra autoridad de La Libertad fue registrada en las coordinaciones.

Es decir que, sin antes haber pedido permiso para asistir, César Acuña decidió que sería el único viajero a China. “(...) Estando sujeto el viaje al permiso que pueda concederle el Consejo Regional de La Libertad, ya que así lo establece así la ley peruana”, se indica en la comunicación enviada el 6 de marzo.

Acuña emitió un oficio dirigido al Presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, en el que solicitó que se permita su salida del país “en comisión de servicios como Gobernador de la Región de La Libertad". | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Gore La Libertad

Ese mismo día, 6 de marzo, Acuña emitió un oficio dirigido al Presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, en el que solicitó que se permita su salida del país “en comisión de servicios como Gobernador de la Región de La Libertad para asistir en ejercicio de mi cargo y mis funciones, a la invitación que me hace la empresa Huawei, dentro del programa “Smart City, Smart City Campus” sobre innovaciones (...)”.

“Este viaje me servirá para estudiar la posibilidad de introducir nuevas tecnologías del sistema de cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial en bases de datos computarizadas a fin de aplicar estos instrumentos en la lucha contra la inseguridad ciudadana (...) y la aplicación de otros instrumentos de ayuda a la población basados en Inteligencia Artificial”, indicó Acuña en su oficio, al que Infobae Perú accedió en exclusiva.

16 días después, el 22 de marzo, el Consejo Regional sesionó y uno de los primeros puntos de la agenda fue la posibilidad de otorgar este permiso al gobernador César Acuña. Este fue otorgado con una votación de 10 consejeros a favor, ninguno en abstención y dos en contra, según el acta oficial de la reunión a la que accedió Infobae Perú.

El permiso se hizo oficial tres días después, el 25 de marzo, cuando se emitió el Acuerdo Regional 000038-2024-GRLL-CR. Ese mismo día, Acuña envió un correo a Huawei para confirmar que asistiría a la cita a la que fue invitado por Huawei.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, habría usado su viaje en comisión de servicios a China para realizar negocios con empresas del país asiático. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Diez días en China: Negocios de Acuña revelados por la propia UCV

El viaje llegó a realizarse y César Acuña estuvo presente en varios puntos de China, todos los que fueron mencionados en la invitación hecha por Huawei en enero de este año.

Sin embargo, un reportaje de Cuarto Poder reveló un hecho que otros medios regionales reportaron desde el mes de abril, mientras el gobernador se encontraba en el país asiático: no asistió solo, sino que estuvo acompañado por su hijo, César Acuña (gerente de la marca UCV), y Luis Valdez, quien es actualmente secretario general de Alianza para el Progreso (APP).

No solo eso, sino que además Acuña habría usado su visita a China para realizar negocios a nombre de la Universidad César Vallejo. Cuarto Poder difundió una serie de videos institucionales originalmente publicados en Facebook con el hashtag #UCVenChina entre el 9 y 11 de mayo (un mes luego del viaje de Acuña a China) en los que el gobernador regional aparece utilizando la misma ropa con la que aparece en una foto que difundió él mismo en su cuenta oficial de X.

“Exploramos juntos innovaciones en seguridad ciudadana, telemedicina y soluciones tecnológicas avanzadas para La Libertad”, se indica en su publicación del día 7 de abril.

La Universidad César Vallejo firmó un convenio con Huawei. César Acuña participó de la ceremonia - crédito UCV

Un dato a tener en cuenta es que, en noviembre del 2023, la Universidad César Vallejo, de la cual el gobernador es dueño y fundador, anunció la suscripción de un convenio con Huawei —precisamente la empresa china que lo invitó al viaje— para “la formación de líderes alineados con las últimas tendencias mundiales en tecnología”. De acuerdo al portal Sobre el Rastro, el excongresista aseguró que su visita no tenía relación con el acuerdo.

¿Qué obtuvo La Libertad del viaje de César Acuña a China?

Infobae Perú accedió en exclusiva al oficio que el gobernador de La Libertad envió el 4 de junio al Presidente del Consejo Regional de La Libertad. El documento mencionó las actividades que realizó el gobernador en China y cuáles fueron los beneficios que el viaje da a la región.

En el oficio con el que pidió permiso para viajar, Acuña había indicado que el viaje “(...) me servirá para estudiar la posibilidad de introducir nuevas tecnologías del sistema de cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial en bases de datos computarizadas a fin de aplicar estos instrumentos en la lucha contra la inseguridad ciudadana (...)”.

“La asistencia a las instituciones mencionadas nos ha permitido acceder a los importantes logros tecnológicos chinos en materia de ciberseguridad, traslado seguro de información (...) que pueden trasladarse a nuestra región, si se establecen los lazos de cooperación interinstitucional necesarios para la gradual y paulatina incorporación de esat suma de adelantos”, fue una de las conclusiones expuestas por Acuña.

Si bien Acuña insiste en que ya se han establecido los contactos para concretar estas iniciativas, no indica cuándo se podrían firmar acuerdos reales. “Próximamente, estaremos estudiando las posibilidades para poder iniciar la transformación tecnológica de nuestro entorno regional (...)”, sostiene el documento al que tuvo acceso este medio en exclusiva.

Por medio de un pedido de acceso a la información pública, Infobae Perú también consultó si en el último año (incluido el periodo luego del viaje de Acuña a China) el Gobierno Regional de La Libertad realizó alguna compra alguna relacionada con tecnología aplicada a seguridad ciudadana.

“No se han adquirido cámaras de video vigilancia o artículos de tecnología relacionadas con la seguridad ciudadana entre el periodo 2023 hasta la actualidad (11 de junio)”, fue la respuesta del gobierno regional de La Libertad a este medio. Tampoco se iniciarón procesos de selección de ningún tipo en relación a seguridad ciudadana en la región.

"Si en ese viaje, por coincidencia, han invitado a otras personas... y por coincidencia son de la Vallejo... no lo veo mal", indicó César Acuña en conferencia de prensa.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

César Acuña responde: “El viaje no generó gastos al Estado”

Al ser consultado por la prensa sobre un posible conflicto de interés durante su viaje a China debido al convenio de la UCV con Huawei, el gobernador César Acuña volvió a escudarse al decir que su viaje no generó gastos al Estado Peruano.

“Fui invitado como gobernador, no como fundador de la (Universidad César) Vallejo para que conozca qué tipo de tecnología utilizan en la China para revertir el tema de la seguridad, como así lo he hecho (...) Ellos ya se reunieron con el responsable de la región para ayudarnos a cumplir con lo que prometimos a La Libertad”, sostuvo en contacto con la prensa.

En el diálogo con medios de comunicación, Acuña confirmó que su hijo estuvo presente en su viaje. “Creo que en un viaje, personalmente los míos, no es malo que me acompañe mi hijo. Si en ese viaje, por coincidencia, han invitado a otras personas… y por coincidencia son de la Vallejo… no lo veo mal. Yo he ido y he respondido hablando solamente de La Libertad”.

Sobre la posibilidad de acudir al Consejo Regional de La Libertad para informar sobre sus actividades en La Libertad, César Acuña indicó que envió toda la información por escrito. “Nada de malo he hecho viajando a China. Al contrario. He ido representando a una de las regiones más importantes del Perú. No conocían que era una región netamente minera”, finalizó.