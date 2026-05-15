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CTS 2026 en Perú: preguntas y respuestas sobre el depósito, retiro del dinero, multas y quiénes reciben este beneficio

Especialistas advierten que no se pueden pactar retrasos y que los empleados pueden disponer del dinero de inmediato, tras su depósito, hasta diciembre de 2026

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Mano que recibe billetes de 100 soles en ventanilla
El retiro CTS tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Pero la fecha de inicio de la libre disponibilidad en 2025 depende de cuando se promulge la norma. - Crédito Andina

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve a colocarse en el centro del debate laboral en Perú a pocos días de una fecha clave que millones de trabajadores esperan con expectativa. El 15 de mayo marca el límite legal para que las empresas realicen el depósito correspondiente a este beneficio, considerado durante años como un respaldo económico ante el desempleo.

Sin embargo, en la práctica, persisten dudas, retrasos y hasta incumplimientos que podrían derivar en sanciones severas para los empleadores. Especialistas advierten que no se trata de un pago opcional ni negociable, sino de una obligación estrictamente regulada que protege los derechos de quienes se encuentran en planilla. Además, el contexto actual —con normas que permiten retirar el dinero— ha cambiado la naturaleza de este beneficio, generando nuevas interrogantes sobre su futuro.

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CTS en Perú: fecha límite, multas y lo que pasa si no te depositan

Con el nuevo retiro CTS aprobado, los trabajadores tendrán libre disposición de estos fondos hasta finales de 2026.
Con el nuevo retiro CTS aprobado, los trabajadores tendrán libre disposición de estos fondos hasta finales de 2026. Foto: composición Infobae Perú/Andina/BBVA

El depósito de la CTS debe realizarse obligatoriamente hasta el 15 de mayo, correspondiente al periodo laboral de noviembre a abril. De no cumplirse con este plazo, el empleador se expone a sanciones económicas que pueden ser considerablemente altas.

Según especialistas en derecho laboral, las multas no son fijas, sino que dependen directamente del número de trabajadores afectados. En escenarios más graves, las sanciones pueden alcanzar hasta S/247.000, lo que convierte este incumplimiento en un riesgo financiero significativo para las empresas.

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Uno de los puntos más importantes es que no existe validez legal en acuerdos para postergar el pago. Es decir, si una empresa intenta pactar con sus trabajadores una fecha distinta —por ejemplo, pagar semanas después o a fin de mes—, este convenio no tiene sustento jurídico.

La normativa vigente establece claramente que el depósito debe realizarse dentro del plazo establecido. Argumentos como falta de liquidez o problemas de caja no justifican el incumplimiento. En ese sentido, cualquier trabajador afectado puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), entidad encargada de supervisar estos casos.

Otro aspecto que incrementa la relevancia de este beneficio es que actualmente la CTS es de libre disponibilidad. Esto significa que, una vez depositada, el trabajador puede retirar el dinero de inmediato, sin restricciones. Esta medida, extendida hasta diciembre de 2026, ha elevado la expectativa de quienes dependen de este ingreso para cubrir gastos urgentes.

Quiénes reciben CTS y los cambios que generan preocupación

Mano con celular y cuenta CTS frente a bancos
Los trabajadores podrán sacar sus montos hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin MontesinosEFE/Paolo Aguilar

No todos los trabajadores acceden a la Compensación por Tiempo de Servicios. Este beneficio está dirigido exclusivamente a quienes cumplen ciertas condiciones dentro del mercado laboral formal.

Tienen derecho a la CTS los trabajadores que:

  • Están en planilla
  • Cumplen una jornada mínima de 4 horas diarias
  • Pertenecen al régimen laboral privado o algunos regímenes públicos específicos

Por el contrario, quedan excluidos:

  • Trabajadores part time (menos de 4 horas diarias)
  • Empleados de microempresas bajo ciertos regímenes especiales
  • Personas fuera del sistema formal

En el caso del sector público, aunque muchos trabajadores sí generan CTS, esta no es de libre disponibilidad. Es decir, solo puede retirarse cuando finaliza la relación laboral. Esto también aplica para trabajadores bajo el régimen CAS, quienes recientemente fueron incorporados a este derecho mediante una nueva normativa, aunque con restricciones en el acceso inmediato al dinero.

Uno de los temas que ha generado mayor debate es la posible implementación de un seguro de desempleo. Esta iniciativa, discutida en el Congreso, plantea reemplazar o complementar la CTS. Sin embargo, especialistas advierten que ambos mecanismos cumplen funciones similares.

La CTS fue concebida originalmente como un fondo de previsión para situaciones de desempleo. No obstante, con las normas que permiten su retiro total o parcial, esta función se ha visto debilitada. En la práctica, muchos trabajadores ya no cuentan con ahorros disponibles en caso de perder su empleo.

Este cambio ha encendido alertas, ya que, ante un eventual despido, un trabajador podría quedarse sin respaldo económico inmediato. De ahí que se plantee la necesidad de replantear el sistema o evaluar la coexistencia de ambos beneficios.

Otro punto clave es el cálculo de la CTS. En términos generales, equivale aproximadamente a un sueldo anual, dividido en dos depósitos: uno en mayo y otro en noviembre. Para acceder a este pago, se requiere haber laborado al menos un mes completo dentro del periodo correspondiente.

Finalmente, expertos recuerdan que los derechos laborales vinculados a la CTS tienen un plazo de prescripción. Si un trabajador no reclama el pago dentro de los cuatro años posteriores al cese, pierde la posibilidad de exigirlo legalmente.

En un escenario donde miles de trabajadores esperan este depósito, el cumplimiento de las fechas y condiciones no solo es una obligación legal, sino también un factor clave en la estabilidad económica de las familias peruanas.

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