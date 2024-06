Jorge Luna revela que la novia de Ricardo Mendoza, es madre y le recuerda: “Don detesto a los bebés”

Luego de que se diera a conocer que Ricardo Mendoza mantiene una relación formal con Katya Mosquera, muchos han querido conocer más detalles de este romance, pero el comediante lo ha mantenido muy en reserva. Es así que, en su último show transmitido en YouTube, los compañeros de trabajo no dudaron en hablar de este tema y Jorge Luna sorprendió con un curioso comentario.

Como ya se conoce, en más de una oportunidad, Mendoza ha dejado en claro su deseo de no convertirse en padre y la distancia que tiene con la paternidad. Por eso, en esta edición de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna decidió revelar un detalle desconocido de la novia de su amigo.

Hizo una pausa en el programa y contó que Mosquera es madre y hasta le lanzó un pícaro comentario a su colega, para recordarle lo que decía de los niños antes de enamorarse. “Para que sepan que esa chica tiene un hijo. Don ‘detesto’ a los bebés”, le dijo de forma irónica, causando la risa de todos los presentes.

Jorge Luna revela que novia de Ricardo Mendoza es madre.

Ante la sorpresa del público y la risa de todos, Ricardo Mendoza asintió con la cabeza y lanzó un comentario sobre su actual novia, con lo que dejó en claro que está muy enamorado de ella. “Efectivamente, ella es madre, lo cual me hace admirarla más”, mencionó, mientras Luna evidenciaba que no podía creer lo que decía su compañero.

Pese a ello, Ricardo Mendoza reafirmó su posición y aseguró que no quiere tener hijos, pero eso que no significa que no le gusten los niños. Reveló que el menor de su pareja tiene un año de vida y aún no lo conoce. Tiene claro que podría llegar el momento de compartir con el niño, pero aún no se ha dado la oportunidad.

Es importante precisar que, en la cuenta de Instagram de Katya Mosquera se confirma que es madre. La joven ha preferido mantener sus redes en privado y evita las cámaras, de esa forma cuida su vida personal, pese a estar con una mediática como lo es el comediante.

Ricardo Mendoza dejó las relaciones abiertas y oficializó a Katya Mosquera

El comediante fue abordado por las cámaras de Magaly TV La Firme, a quienes le dio unas declaraciones sobre su actual estado sentimental. Ricardo Mendoza fue consultado sobre sus amores, pues en más de una ocasión se le ha relacionado con varias chicas, pero, finalmente, habría decidido consolidarse con una sola mujer y oficializarla. “Simplemente, me antojó estar aquí con ella, es una chica maravillosa”, comentó al inicio.

Tras ello, resaltó que ha dejado las relaciones abiertas de lado. Recordemos que cuando estaba con Alicia Aparcana, aseguró que ambos tenía un romance abierto y no había problema en que salieran con más personas. Pero, esta ocasión es completamente diferente y ha decidido darle exclusividad a Katya.

“Ella es mi novia oficial, solamente estoy con ella. Ya fueron las relaciones abiertas. Claro, estoy con ella. Con ella tengo una relación exclusiva”, acotó muy serio y convencido de sus sentimientos.

Ricardo Mendoza deja las relaciones abiertas por Katya Mosquera. (Captura: Magaly TV La Firme)

Finalmente, confesó que tiene tiempos complicados con su novia, quien es tripulante de cabina, pero tratan de compartir todo lo que puedan juntos. “Realmente viene cada vez que puede cuando hacemos esto, pero cuando está trabajando no, porque tiene un trabajo que ustedes conocen y saben por toda su investigación maravillosa que siempre hacen”, finalizó al respecto.