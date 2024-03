Semana Santa 2024: ¿se suspenderán las clases este 1 y 2 de abril? Conoce si habrá feriado largo

Una profesora de nivel primaria dicta una clase de matemática a sus alumnos de cuarto grado en un colegio del Perú. (Andina)

La Semana Santa 2024 inició el 24 de marzo con el Domingo de Ramos y, luego de tres días de realizar las clases con normalidad, se tendrán dos feriados que paralizarán las escuelas. Se trata del Jueves y Viernes Santo, los cuales están programados para el 28 y 29 de abril. Dado que son parte del fin de semana, el cual es aprovechado por distintas familias para viajar y desconectarse de la rutina, son muchos quienes se preguntan si habrá un feriado largo, incluyendo el 1 y 2 de abril.

De acuerdo a la tradición católica, esta festividad marca el término de la Cuaresma, una etapa de cuarenta días de preparación espiritual que conmemora el retiro de Jesucristo en el desierto previo a su entrada triunfal en Jerusalén. Este periodo se caracteriza por ser una ocasión de oración intensa y meditación profunda, durante la cual se reflexiona sobre el sacrificio de Jesucristo, quien asumió los pecados de la humanidad para otorgarle redención.

Sin embargo, estas fechas culminan el mismo viernes 29, día que sí es declarado feriado nacional. Por ende, desde el día siguiente, sábado 30 de marzo, las actividades se realizarán con normalidad. Es decir, el 1 y 2 de abril sí son días laborales y los menores deberán acudir a clases.

¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables?

La diferencia de ambos no solo está en el sector en el que se aplican, sino también a nivel económico. Mientras el feriado es un descanso remunerado para todos, que puede ser compensado con otro día o el pago triple del día; el día no laborable es solo para el sector público y es compensable. Es decir, el colaborador debe devolver las horas dejadas de trabajar en los próximos diez días posteriores.

Si bien los trabajadores del sector privado también pueden acogerse, ello será voluntario y dependerá de sus centros de trabajo, pues tienen la facultad de aceptar o no.

¿Qué pasa si la empresa no me da descanso y no me paga el feriado trabajado?

El incumplimiento de estos pagos son considerados una infracción “muy grave”, por lo que deberás presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). El costo de la multa dependerá del tipo de empresa y cantidad de trabajadores afectados.

En el caso de las microempresas, las multas oscilan entre S/1.058 y S/3.128; pequeña empresa se considera entre S/3.542 y S/35.190 y si no es una Mype, el dinero a desembolsar estaría entre los S/12.098 a S/241.638.

¿Cómo denunciar? Si es tu caso, deberás comunicarte al 390-2780 o escribir al correo electrónico consultas@sunafil.gob.pe. También puedes acercarte a cualquiera de sus sedes. Cabe mencionar que dicho proceso no garantiza el pago del feriado laborado.

¿Cómo calcular cuánto me deben por trabajar un feriado sin descanso?

Como ya mencionamos, por trabajar en feriado sin un descanso compensatorio, la empresa debe pagar triple. Es decir, la remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida), otra por el día trabajado y un monto adicional que equivale a una sobretasa del 100%.

Por ejemplo, si ganas el sueldo mínimo. Es decir, S/ 1.025, debes dividirlo entre 30 días y tendrás un pago diario de S/34.17. Este monto debes multiplicarlo por tres, lo que hace un total de S/102.51. Este será el pago que deberás recibir por parte de tu centro laboral.

¿Qué feriados y días no laborables quedan en el 2024?

A diferencia del año anterior, en el 2024 hay un total de 15 feriados oficiales. El último en agregarse fue el del 7 de junio, con motivo de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Sin considerar los que ya pasaron, estas son las fechas que quedan: