Retiro AFP: Conoce cómo, cuándo y quiénes pueden acceder a la nueva liberación de 4 UIT

Este lunes 25 de marzo de 2024, un acontecimiento importante marcó la agenda legislativa en el Congreso de la República. La Comisión de Economía aprobó el dictamen que autorizó séptimo retiro de los fondos de AFP de manera universal y por 4 UIT. Con una mayoría de 17 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, se dio el visto bueno a esta medida que afecta directamente el bolsillo de miles de ciudadanos. Sin embargo, es crucial destacar que este paso, aunque significativo, apenas marca el inicio de un proceso que aún debe completarse.

El dictamen aprobado hoy no asegura de inmediato el acceso a dichos aportes. Quedan por delante diversas etapas y procedimientos que deben seguirse con precisión. Por este motivo, al concluir la sesión, el congresista José Luna, en representación del partido Podemos, expresó la intención de priorizar la discusión de este tema en el Pleno del Legislativo durante la presente semana.

Guía para entender sobre la liberación de la AFP

La controversia persiste entre los defensores del retiro de fondos AFP y aquellos que advierten sobre sus potenciales consecuencias negativas para el sistema de pensiones peruano.

La Comisión de Economía aprobó un nuevo texto para permitir el séptimo retiro de fondos de las AFP sin restricciones. Infobae Perú tuvo acceso a los detalles clave.

¿Cuánto se puede retirar?

El monto autorizado para el retiro es de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/20.600. La novedad radica en que no hay excepciones ni restricciones. Durante el año 2024, la UIT como índice de referencia en normas tributarias es de S/ 5.150.

¿Quiénes pueden acceder a la liberación financiera?

Según lo establecido, todos los aportantes de una AFP, excepto aquellos que puedan acceder al régimen especial de jubilación anticipada, podrán retirar hasta el 95,5% de su monto.

Recordemos que quienes están incluidos en este régimen son aquellos que tengan 50 años cumplidos o menos de 65 años (edad legal) y se encuentren en situación de desempleo por un período mayor o igual a 12 meses consecutivos previos a la presentación de su solicitud.

Retiro AFP

¿Cuándo se podrá retirar?

La respuesta breve es que aún no existe una fecha exacta para acceder a alguna de las UIT de los ahorros de jubilación. El dictamen debe discutirse en el Pleno, que puede ser esta semana o la próxima. Una vez que sea aprobado por el Poder Legislativo, pasa al Ejecutivo que podrá observar la ley u oficializarla. Luego, se debe determinar el reglamento de cómo realizar los retiros, que recae en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Tomando como ejemplo los anteriores procesos, el retiro se realiza en bloques de una UIT cada 30 días. Los afiliados podrán presentar sus solicitudes físicamente o virtualmente en un plazo de 90 días calendario posteriores a la publicación de la Ley. Una vez recibida la solicitud, la AFP efectuará un pago cada 30 días.

Se estima que el primer pago será de 1 UIT (S/5.150) dentro de los 30 días posteriores a la solicitud.

El segundo pago también sería de 1 UIT (S/5.150) y se efectuará dentro de los 30 días siguientes al primer desembolso.

El tercer pago sería de hasta 2 UIT (S/10.300) y se realizará dentro de los 30 días posteriores al segundo desembolso.

Reglamentación

El reglamento debe publicarse en un plazo de 15 días a partir de la publicación de la ley. Además, es importante destacar que este retiro es intangible, lo que significa que no puede ser embargado por deudas contractuales o temas administrativos, con la excepción de las deudas alimentarias, donde se puede retener hasta un 30% del monto del retiro.

No todos están a favor del retiro

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde argumentó que “cualquier organismo” se opone a la liberación de los fondos AFP, la cual, de concretarse, afectaría futuras pensiones.

“Es un sistema de pensiones, las pensiones son para la vejez. Y todo mundo llega a viejo, estén seguros de eso. No conozco a ninguna persona seria, excepto algún ultraliberal, pero casi todos creen que el sistema de pensiones deben mantenerse. Y las pensiones son muy bajas, un retiro implica que van a ser más bajas todavía”, indicó.

Además, El Ministro de Economía de Perú, José Arista, expresó su preocupación sobre el impacto negativo que los continuos retiros podrían tener en el sistema de pensiones peruano. Según el director de la cartera de economía dijo hace unos días: “Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”.