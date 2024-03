Técnico de Nicaragua lanzó polémica frase contra la selección peruana: “Le dimos un buen susto y salieron con pañales”

Marco Figueroa, entrenador de la selección de Nicaragua se pronunció tras la derrota de su equipo ante Perú (El Amague).

Pese a la derrota 2-0 ante Perú el pasado viernes 22 de marzo, Marco Figueroa, DT de Nicaragua, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo en el estadio Alejandro Villanueva. De hecho, se atrevió a contestarle a quienes criticaron el nivel de su selección, catalogándola como un rival poco exigente a la selección peruana, al afirmar que los dirigidos por Jorge Fossati terminaron el encuentro asustados:

“En una entrevista previa les dije que nosotros estábamos más cerca del fútbol sudamericano que del fútbol europeo porque muchos se quejaron de que en vez de jugar contra Italia, lo hicieran contra nosotros. Perú demostró la calidad de jugadores que tiene, pero sí salieron yo creo con pañales, porque les dimos un buen susto”, disparó.

Además, afirmó que los dos tempraneros tantos de Joao Grimaldo (1′) y Gianluca Lapadula (12′) se debieron a que sus dirigidos arrancaron nerviosos, pero que luego merecieron mejor suerte. Asimismo, se mostró entusiasta con el futuro de su equipo:

“Fueron 12 minutos de nerviosismo normal, que tienen jugadores en crecimiento. Luego de los goles controlamos el partido. El segundo tiempo corregimos algunas marcas, creo que fue mezquino el resultado para nosotros, tuvimos muchas llegadas que no terminaron en gol. Creemos que el camino está trazado. Terminamos el partido con un promedio de edad de 24 años, y eso a nosotros nos da satisfacción, en cuanto a rendimiento, no el resultado, porque como técnico me gusta ganar siempre, pero me voy tranquilo con el accionar de los muchachos”, comentó.

La selección peruana venció 2-0 a Nicaragua en partido amistoso por fecha FIFA.

No obstante, el estratega chileno también reconoció la superioridad del elenco ‘bicolor’, la cual, en su opinión, no debería estar en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas:

“Nosotros como rivales centroamericanos, sabemos perfectamente la calidad de jugadores que tiene Perú. No puedo ignorar que tienen un talento único, creo que Perú no merece los puntos que lleva en las Eliminatorias”, añadió.

¿Quiénes menospreciaron el nivel de Nicaragua?

Las voces más resonantes que criticaron a Nicaragua, al considerarla un rival muy débil como para medir el verdadero nivel de la selección peruana, fueron las de Eddie Fleischman y Gonzalo Núñez.

El primero apuntó contra duramente contra Jorge Fossati, por descartar a un rival como Italia, para jugar con dos seleccionados de Concacaf interpretando que son más parecidos a los equipos de Conmebol:

“¿Este equipo de Nicaragua se parece más a los rivales de Eliminatorias Sudamericanas que Italia? Si fuera así, clasificaríamos a todos los torneos, Perú 2 Nicaragua 0. Partido de escasa exigencia, Perú ganó con justicia porque es superior a un equipo de tercer escalón en Concacaf. ¿Puede ser un partido q sirva de referencia para tomar decisiones? No. El nivel del rival, relativiza todo”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Eddie Fleischman criticó el nivel de Nicaragua, rival de Perú en amistoso FIFA.

El segundo fue más allá e incluso protagonizó un tenso cruce con Marco Figueroa, el cual terminó con faltas de respeto y con el comentarista sancionado por Exitosa Deportes:

“A mí no me gusta engañar, me gustan las cosas reales, las cosas crudas, con buenos rivales, que me va a exigir, que me van a demostrar en que estoy y en que estoy bien. No jugar con esos facilitos con los que ganas”, le increpó.

Gonzalo Núñez protagonizó una fuerte discusión con Marco Figueroa, DT de Nicaragua (Exitosa).

Próximo partido de Nicaragua

El próximo partido amistoso que sostendrá la selección de Nicaragua será este martes 26 de marzo, cuando reciban a su similar de Cuba en el el Estadio Nacional de Fútbol de Managua a las 20:00 horas peruanas.

Cabe señalar que, los ‘pinoleros’ se vienen preparando para el inicio de las clasificatorias de Concacaf para el Mundial 2026, en el que comenzarán en la segunda ronda integrando el Grupo D, junto a Panamá, Guyana, Montserrat y Belice.