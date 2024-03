Gonzalo Núñez y técnico de Nicaragua tuvieron acalorado cruce: “Es fácil agarrar el micrófono y hablar”

Gonzalo Núñez protagonizó una fuerte discusión con Marco Figueroa, DT de Nicaragua (Exitosa).

La selección de Nicaragua se prepara para el duelo que tendrá contra Perú este viernes 22 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. En este contexto, Marco Figueroa, DT del cuadro centroamericano brindó entrevistas a diversos medios nacionales, no obstante, una de ellas, la cual fue concedida a Exitosa, tuvo un final abrupto debido a una acalorada discusión con el periodista Gonzalo Núñez.

La nota estuvo envuelta de polémica casi desde el comienzo, cuando el comentarista deportivo le preguntó si habría descartado disputar un amistoso contra Italia, como hizo Jorge Fossati. Además, le expresó su descontento por enfrentar al conjunto ‘pinoleros’ habiendo tenido la oportunidad de chocar contra una potencia europea.

Estas palabras incomodaron al técnico chileno, quien cuestionó al popular ‘Castor’ por nunca haber jugado fútbol, le pidió respeto y recordó la justificación que dio el estratega uruguayo cuando le consultaron sobre el cambio de rivales para esta fecha FIFA:

“Tú no estás metido con short, a lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle no a una selección y decirle sí a otra. Primero que nada hay que tener un poco de respeto para el fútbol, en general, el fútbol ha cambiado mucho. Y si tú preferías Italia, yo hubiese sido del mismo estilo que el profesor Fossati. Primero para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile un poco al fútbol sudamericano, Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano. En la eliminatoria mundialista a Perú le toca Chile, Uruguay, Paraguay y el área de Concacaf está mas cerca e ese sentido que los europeos, no comparto tu opinión”, contestó.

Marco Antonio Figueroa dirige a la selección de Nicaragua desde el 2012. - créditos: Selección Nacional de Nicaragua

Esto exacerbó más al abogado, quien señaló que “no le gustaba engañarse y quería enfrentar a rivales difíciles”, dando a entender que Nicaragua era un equipo inferior que no ayudaría a Perú a conocer su real nivel. Además, afirmó que practica deportes, incluido el fútbol:

“No te engañes entonces, es fácil agarrar un micrófono y hablar”, contestó Figueroa. “No es tan fácil, hay muchos que no lo saben hacer”, interrumpió el entrevistador. “Y tú eres uno de esos porque, si estás mirando de menos a la selección de Nicaragua, es porque no has estudiado, porque no conoces, porque no me conoces como técnico, tampoco el proceso que llevamos. Si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, digo que estás completamente equivocado”, replicó el DT.

Gonzalo Núñez es uno de los comentaristas deportivos más polémicos del Perú.

La falta de respeto de Gonzalo Núñez

El momento más candente de la entrevista llegó cuando Gonzalo Núñez le consultó a Marco Figueroa si sabía que las apuestas daban a Perú como amplio favorito. El DT de Nicaragua le restó importancia indicando: “¿Sabe lo que hago con las apuestas, por dónde me las paso?”. A lo que el periodista deportivo contestó: “Por el cu...”.

“No soy tan grosero, pero no tengo la necesidad de hablar ni ser tan ‘pelado’ como tú. Sí creo que el fútbol tiene una enorme diferencia de los años 80 a los 2000. A lo mejor para ti era mejor jugar con Italia”, fue su respuesta.

Como Núñez constantemente lo interrumpía, el exjugador de la selección chilena pidió cortar la nota: “¿No me puede llamar otra persona? Qué desagradable este tipo”, exclamó.

Cuando el seleccionador colgó, uno de los panelistas preguntó: “¿Ya cortó?”. A lo que Núñez afirmó y lo insultó: “Si, huev... de mier...”

¿Quién es Marco Figueroa?

Marco Figueroa es entrenador de la Selección de Nicaragua desde el 2022. Antes pasó por clubes como Cobreloa, O’Higgins, Universidad de Chile, Everton, Universidad Católica, Monarcas Morelia y Querétaro FC de México. También tuvo un destacado paso como futbolista, llegando a ser convocado por la selección chilena y participado de citas como la Copa América 1993 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.