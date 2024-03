Perú vs Nicaragua EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Matute por fecha FIFA 2024

Bajas en la selección peruana

La selección peruana presentó algunas bajas sensibles para estos amistosos. Estas son las de André Carrillo (Al-Qadisiya), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Pedro Aquino (Santos Laguna) y Renato Tapia (Celta de Vigo), todos habituales titulares que no fueron considerados por lesión. Otra ausencia destacada, pero que no sorprende demasiado debido a su pasado reciente, es la de Christian Cueva. El menudo volante arrastra un problema en la rodilla desde inicios del año pasado y todavía no se ha operado.