Premier Gustavo Adrianzén y el porqué abandonó conferencia cuando le preguntaron por Rolex de Dina Boluarte: “Soy humano”

Gustavo Adrianzén sobre su molestia con la prensa por el caso Rolex: "Soy humano"

“Busquemos otros espacios”. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la última conferencia de prensa organizada por la PCM, la cual terminó de manera abrupta al ser consultado por los relojes Rolex de la jefa de Estado, Dina Boluarte. Desde el Congreso de la República, intentó justificar su accionar y respondió por qué optó por abandonar la convocatoria de prensa.

En un intento por suavizar los comentarios y distanciarse de su investidura como premier, señaló que es “humano”. Además, cuestionó que la atención de los medios de comunicación se derive a temas distintos a los acuerdos de la reunión y que se consulte por ellos en una conferencia convocada para los mensajes de la institución.

“Soy, como todos, humano, y les he dicho que siempre estaré dando a la cara a la prensa. Lo he hecho siempre. [...], pero si estamos saliendo de una reunión de Consejo de Ministros, que me ha tomado desde las 9 am hasta las 15:30 de la tarde, tengo mensajes que dar al país sobre eso y convoco a una conferencia de prensa específicamente para tratar del tema, por favor, busquemos siquiera otros espacios donde podamos hablar de temas distintos a los que son objetos de la convocatoria”, mencionó.

Premier respondió por su actitud ante los medios de comunicación al ser consultado por relojes de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / PCM

Aunque reconoció que la mandataria puede ser investigada por distintas causales, criticó que el Ministerio Público haya actuado con celeridad. “La institución de la Presidencia de la República está protegida constitucionalmente por un resguardo muy especial que tiene que ver con la alta dignidad del cargo”, mencionó.

“Si la presidenta va a ser investigada, debe serlo por situaciones sumamente excepcionales, no están investigando a un ministro, sino a la presidenta que personifica a la nación, que dirige y encabeza el Estado y el gobierno. A mí me sorprende sobremanera la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. [...] Declaremos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales... ¿A dónde vamos a llegar?”, dijo Adrianzen.

¿Cómo reaccionó el premier?

El premier fue consultado sobre los relojes de lujo hasta en dos ocasiones, pero solo replicó en una oportunidad y de manera tajante. “Va a ser la última vez que me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita respecto a estos reportajes de los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar”, dijo.

Cuando otro reportero insistió, Adrianzén solo movió la cabeza en señal de desaprobación y dio por concluida la rueda de prensa. “Hemos terminado”, acotó escuetamente mientras se retiraba con los ministros José Arista (Economía) y César Vásquez (Salud), quienes también lucían desencajados.

Dina Boluarte tiene al menos tres Rolex

Debido al costo de estos objetos de lujo, los cuales superan las 2 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir los S/ 10.300, deben ser declarados. Sin embargo, no existe información de que se haya realizado, por lo que la Fiscalía anunció la apertura de diligencias preliminares por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

Aunque el destape inició por un reloj, programas como Cuarto Poder, y Panorama alertaron que, además del Rolex develado por La Encerrona, existen otros dos más de los que la presidenta no había comentado en lo absoluto.

El primero corresponde a uno de acero con oro rosado de 18 quilates modelo Datejust, que, según lo detallado por el experto en este artículo de lujo, David Sun, cuenta con incrustaciones de diamantes en diferentes partes y alcanza los 14.000 dólares. Es decir, cuatro veces el sueldo presidencial.

Los Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Uno de oro rosa con incrustaciones de diamantes; uno de oro blanco con bisel de acero, y uno con correa de cuero. Composición Infobae.

Al listado se suma uno advertido por Sun, el cual está hecho de acero y bisel de oro blanco; y que podría llegar a costar 8.000 dólares. Es decir, más de S/ 29.000, y otro de oro y ataviado con una correa de cuero, el cual no debería costar menos de 4.000 soles.

Pese a que aseguró que los objetos son de “antaño”, de acuerdo al experto, las piezas no superan ni los cuatro años de antigüedad. Al considerar que previamente trabajaba como funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en donde percibía un sueldo de S/4 mil soles mensuales, las interrogantes apuntan a cómo los adquirió.