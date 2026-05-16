Perú

Gobierno crea Banco de datos de perfiles genéticos: Los mismos ciudadanos podrán dar su muestra de ADN

La Policía Nacional del Perú podrá tomar muestras de ADN y guardarlas en una base de datos que le servirá para identificar a criminales y encontrar desaparecidos más fácilmente

Guardar
Google icon
Operativo dirigido por el Ministerio Público verifica versión de investigado sobre paradero de víctima. (Foto: FB/@El Regional Noticias)
Los servidores públicos que trabajan en la Policía y el Ministerio Público tendrán que dar su ADN también. - Crédito FB/@El Regional Noticias

Se promulga la Ley Nº 32595, Ley que Ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDOG) para la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas.

Ahora la Policía Nacional del Perú tendrá un Banco de datos genéticos donde podrá almacenar muestras de ADN de personas para ayudar a las investigaciones que realizan, identificar y atrapar criminales, y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

Esta será una herramienta para ayudar a la investigación y poder dar mayor pruebas para condenar una cantidad de delitos. Con esta también la PNP podrá tomar tu muestra. Todo ciudadano podrá ser voluntario para dar su ADN; por lo demás, la Policía solo tomará las muestras en el marco de investigaciones criminales, y a servidores públicos involucrados en estas labores.

CONET denuncia extorsiones y exige medidas al gobierno para proteger a transportistas. Youtube: RPP Noticias

PNP podrá tomar muestras de estas personas

Así, este banco de datos genéticos incluirá registros de víctimas, investigados y procesados, evidencias, personas privadas de libertad, servidores públicos vinculados a funciones criminalísticas, perfiles remitidos por jurisdicciones extranjeras, así como personas desaparecidas y sus familiares.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esto será con respecto a grupos a los que la PNP está permitido la toma de muestras. Por un lado, la toma de muestras biológicas es obligatoria para las siguientes personas:

  • Las personas que, en una investigación policial, fiscal o de un proceso penal, tengan la condición de investigadas o imputadas como presuntos autores o partícipes del delito
  • Los internos de establecimientos penitenciarios con o sin sentencia condenatoria
  • Los demás que se señalen por ley.

Por otro lado, se requiere el consentimiento informado previo y por escrito para el registro de perfiles genéticos en el BNDPG de los siguientes

  • Las personas que han sido reportadas como víctimas de un delito
  • Las personas que manifiesten de manera voluntaria incorporarse al BNDPG.
La PNP podrá tomar muestras de ADN, pero en base a parámetros. - Crédito Enlace UNAM
La PNP podrá tomar muestras de ADN, pero en base a parámetros. - Crédito Enlace UNAM

¿De qué se trata el BNDPG?

La normal legal para crear y regular en BNDPG es de autoría de los congresistas Fernando Rospigliosi (bancada Fuerza Popular), y Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP). Esta medida fue promulgada, luego de ser aprobada en primera votación 81 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones en el Pleno del Congreso. Luego, como se recuerda, el Parlamento aprobó la exoneración de segunda votación con 81 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención.

El BNDPG se trata de “una base de datos de carácter reservado, destinada al registro, tratamiento, almacenamiento, uso y protección de perfiles genéticos obtenidos legalmente mediante el análisis de ADN no codificante. Este mecanismo permitirá comparar muestras biológicas recogidas en escenas del crimen, procesos penales, investigaciones policiales o fiscales, así como en casos vinculados con personas desaparecidas”, resalta el mismo Congreso.

Lo que el banco genético buscará facilitar la identificación humana, esclarecer delitos, vincular evidencias con posibles autores, identificar cadáveres y contribuir a la ubicación de personas desaparecidas. Además, la iniciativa establece que el uso de esta información deberá respetar la dignidad humana, la intimidad personal, la igualdad, la no discriminación, la gratuidad y la seguridad de los datos almacenados.

El banco genético ayudará a identificar a criminales y vincularlos a delitos. - Crédito Ministerio Público
El banco genético ayudará a identificar a criminales y vincularlos a delitos. - Crédito Ministerio Público

PNP lo administrará

La Ley también dispone que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú administre el BNDPG a través de un consejo de administración. Este órgano estará presidido por el director de Criminalística e integrado por dos expertos con formación y experiencia en genética forense o ciencias afines.

“El Consejo de Administración tendrá la responsabilidad de emitir protocolos y lineamientos para garantizar la custodia, seguridad, obtención, procesamiento, almacenamiento y protección de los perfiles genéticos. Además, contará con el apoyo de un Consejo Técnico conformado por especialistas en genética forense”, resalta el Congreso.

Temas Relacionados

Banco genéticoPNPMuestras de ADNperu-noticias

Más Noticias

Indecopi multa con S/10 mil a funcionario que aplicó barrera burocrática ilegal para cerrar restaurante

El caso ocurrió en Arequipa. El funcionario emitió resolución administrativa para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento de un restaurante, basado en una barrera burocrática

Indecopi multa con S/10 mil a funcionario que aplicó barrera burocrática ilegal para cerrar restaurante

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 16 de mayo de 2026

Perú continúa registrando actividad sísmica. Entre el 11 y el 15 de mayo se reportaron al menos diez temblores en varias regiones del país, incluido un sismo de 3.6 en Chilca y en Ica, según el IGP

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 16 de mayo de 2026

Segunda vuelta presidencial: ¿Huaral, Chota y la UNMSM, los escenarios en debate para el próximo cara a cara?

En medio de una campaña polarizada, los aspirantes al Ejecutivo impulsan diferentes locaciones para sus encuentros, mientras el Jurado Nacional de Elecciones define la programación de los debates

Segunda vuelta presidencial: ¿Huaral, Chota y la UNMSM, los escenarios en debate para el próximo cara a cara?

DNI electrónico gratuito: Entérate dónde, quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo de manera sencilla

Durante mayo, el distrito implementa una campaña que facilita el acceso al documento digital a residentes vulnerables, agiliza trámites y fortalece la inclusión social en coordinación con el Reniec

DNI electrónico gratuito: Entérate dónde, quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo de manera sencilla

DNI Electrónico: consulta en línea el estado de tu trámite para reducir esperas presenciales

La plataforma digital permite a los usuarios chequear el progreso de la gestión de su documento oficial en tiempo real, con información sobre cada etapa y la posibilidad de resolver observaciones sin acudir a oficinas

DNI Electrónico: consulta en línea el estado de tu trámite para reducir esperas presenciales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Resultados ONPE al 100%: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”