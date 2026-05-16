Gobierno crea Banco de datos de perfiles genéticos: Los mismos ciudadanos podrán dar su muestra de ADN

Los servidores públicos que trabajan en la Policía y el Ministerio Público tendrán que dar su ADN también. - Crédito FB/@El Regional Noticias

Se promulga la Ley Nº 32595, Ley que Ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDOG) para la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas.

Ahora la Policía Nacional del Perú tendrá un Banco de datos genéticos donde podrá almacenar muestras de ADN de personas para ayudar a las investigaciones que realizan, identificar y atrapar criminales, y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

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Esta será una herramienta para ayudar a la investigación y poder dar mayor pruebas para condenar una cantidad de delitos. Con esta también la PNP podrá tomar tu muestra. Todo ciudadano podrá ser voluntario para dar su ADN; por lo demás, la Policía solo tomará las muestras en el marco de investigaciones criminales, y a servidores públicos involucrados en estas labores.

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PNP podrá tomar muestras de estas personas

Así, este banco de datos genéticos incluirá registros de víctimas, investigados y procesados, evidencias, personas privadas de libertad, servidores públicos vinculados a funciones criminalísticas, perfiles remitidos por jurisdicciones extranjeras, así como personas desaparecidas y sus familiares.

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Sin embargo, esto será con respecto a grupos a los que la PNP está permitido la toma de muestras. Por un lado, la toma de muestras biológicas es obligatoria para las siguientes personas:

Las personas que, en una investigación policial, fiscal o de un proceso penal, tengan la condición de investigadas o imputadas como presuntos autores o partícipes del delito

Los internos de establecimientos penitenciarios con o sin sentencia condenatoria

Los demás que se señalen por ley.

Por otro lado, se requiere el consentimiento informado previo y por escrito para el registro de perfiles genéticos en el BNDPG de los siguientes

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Las personas que han sido reportadas como víctimas de un delito

Las personas que manifiesten de manera voluntaria incorporarse al BNDPG.

La PNP podrá tomar muestras de ADN, pero en base a parámetros. - Crédito Enlace UNAM

¿De qué se trata el BNDPG?

La normal legal para crear y regular en BNDPG es de autoría de los congresistas Fernando Rospigliosi (bancada Fuerza Popular), y Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP). Esta medida fue promulgada, luego de ser aprobada en primera votación 81 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones en el Pleno del Congreso. Luego, como se recuerda, el Parlamento aprobó la exoneración de segunda votación con 81 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención.

El BNDPG se trata de “una base de datos de carácter reservado, destinada al registro, tratamiento, almacenamiento, uso y protección de perfiles genéticos obtenidos legalmente mediante el análisis de ADN no codificante. Este mecanismo permitirá comparar muestras biológicas recogidas en escenas del crimen, procesos penales, investigaciones policiales o fiscales, así como en casos vinculados con personas desaparecidas”, resalta el mismo Congreso.

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Lo que el banco genético buscará facilitar la identificación humana, esclarecer delitos, vincular evidencias con posibles autores, identificar cadáveres y contribuir a la ubicación de personas desaparecidas. Además, la iniciativa establece que el uso de esta información deberá respetar la dignidad humana, la intimidad personal, la igualdad, la no discriminación, la gratuidad y la seguridad de los datos almacenados.

El banco genético ayudará a identificar a criminales y vincularlos a delitos. - Crédito Ministerio Público

PNP lo administrará

La Ley también dispone que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú administre el BNDPG a través de un consejo de administración. Este órgano estará presidido por el director de Criminalística e integrado por dos expertos con formación y experiencia en genética forense o ciencias afines.

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“El Consejo de Administración tendrá la responsabilidad de emitir protocolos y lineamientos para garantizar la custodia, seguridad, obtención, procesamiento, almacenamiento y protección de los perfiles genéticos. Además, contará con el apoyo de un Consejo Técnico conformado por especialistas en genética forense”, resalta el Congreso.