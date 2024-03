Escándalo de los Rolex de Dina Boluarte: advierten hasta cuatro relojes de lujo colección supera los S/118 mil

Dina Boluarte es captada saliendo de oficina de su consejero legal en Miraflores. (Captura: Twitter)

El escándalo de los Rolex de la presidenta Dina Boluarte se torna cada vez más serio. En el marco de la apertura de las diligencias preliminares por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, la Fiscalía solicitó las boletas de pago correspondientes a los relojes a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). Ello, al conocerse que no solo es uno, sino tres los que pertenecen a su colección y generan suspicacias entre el valor y sueldo que percibe como funcionaria pública.

Como se sabe, durante la última semana, existió un creciente interés no solo respecto a estos artículos de lujo personal que ahora los ministros intentan minimizar alegando temas personales; sino a cómo obtuvo estos relojes y por qué Boluarte Zegarra no ha llegado a declararos debidamente. Ahora que dichos accesorios han sido investigados con mayor profundidad, programas como Cuarto Poder, y Panorama alertaron que, además del Rolex que usaría habitualmente la mandataria, que el medio La Encerrona advirtió como primicia, existían otros dos más de los que la presidenta no había comentado en lo absoluto.

Los tres Rolex de lujo de Dina Boluarte

El primero de los Rolex correspondía a uno que acero con oro rosado de 18 quilates modelo Datejust, que, según lo detallado por el experto en este artículo de lujo, David Sun, quien también es el representante de Perú Watches, tenía incrustaciones de diamantes en diferentes partes y cuyo valor podría alcanzar los 14.000 dólares; lo que al cambio del día supera los 51 mil soles y que puede llegar a costar, según Panorama, “cuatro veces su sueldo de presidenta”.

Los Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Uno de oro rosa con incrustaciones de diamantes; uno de oro blanco con bisel de acero, y uno con correa de cuero. Composición Infobae.

Otro reloj de marca Rolex, sería el segundo advertido por Sun, el cual cuenta con la tipificación de ser estar hecho de acero y bisel de oro blanco; y que podría llegar a costar 8.000 dólares o más de S/ 29.000. En ese mismo sentido, se detectó también un tercer artefacto de lujo con la caja completamente de oro y ataviado con una correa de cuero. Si bien de este modelo no se tiene un precio estimado, no debería costar menos de 4.000 soles.

Todos estos objetos de alto valor no fueron registrados en las actividades protocolares de la mandataria hasta en el 2022, cuando asumió el cargo de jefa de Estado; sin embargo, Boluarte Zegarra ha señalado que se trataría de un “artículo de antaño”. La presidenta incluso intentó evadir las preguntas pidiendo a la prensa que “no entren en temas muy personales”; sin embargo, lo que no dejó claro era si lo había recibido a manera de regalo o como una compra de su persona.

Como conclusión a todos estos hechos, la resolución del Poder Judicial basada en el pedido del Ministerio Público que dispone el allanamiento de la presidenta y al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva detalla que la colección que ha logrado amasar la presidenta en los tres relojes sumaría un monto aproximado de USD$ 32 mil dólares. Esto quiere decir, S/118.000 soles que la mandataria no ha declarado.

Fiscalía estima valor total de la colección de Dina Boluarte en 32 mil dólares. Infobae Perú

Expertos la contradicen

Pese a que argumentó que dichos artículos de lujo son “de antaño”, de acuerdo con el experto en relojes de lujo, las piezas no superaban ni los 4 años de antigüedad. Sumado a ello y a que la mandataria percibía un sueldo de S/4 mil soles mensuales cuando trabajaba como funcionaria del Reniec, las preguntas giran en torno al origen de su colección.

Dina Boluarte exhibe suntuoso reloj Rolex de miles de dólares pese a que su sueldo apenas llega a los S/15 000 soles. Composición Infobae /La Encerrona.

Además, diversas consecuencias habrían acarreado el adquirir o recibir un objeto de lujo de este tipo sin antes haberlo declarado en la declaración jurada, como señala la norma de la carrera pública. En ese sentido, la abogada penalista, Romi Chang, señaló que “decir que no lo declaró porque era una joya de antaño, porque era una joya familiar, o por razones personales, no es una justificación”.

“Estamos hablando de un bien que tiene el valor de un alto bien, es como tener un carro en la mano. En el ámbito penal tenemos una falsa declaración en un procedimiento administrativo, pero además también, podemos tener el delito de enriquecimiento ilícito”, aseveró la abogada.

Asimismo, la letrada señaló que los delitos en los que Boluarte habría incurrido no solo abarcan el enriquecimiento ilícito; sino también en el delito de corrupción, pues afirmó que “está prohibido de funcionarios públicos acepten obsequios, dádivas, durante la función, porque ese es un acto de corrupción”.

El medio La Encerrona también advirtió en que la presidenta podría estar mostrando, con la falta de declaración de estas joyas, una situación de desbalance patrimonial que podría sumarse a las imputaciones que se podrían formular en su contra de no explicar a cabalidad el hecho.

Juan Carlos Villena ya puede evaluar directamente el informe que precisa investigar a Dina Boluarte por caso prefectos y subprefectos. Composición Infobae.

Dina Boluarte busca consejería legal tras investigación por enriquecimiento ilícito

Al tratarse de la cuarta investigación que se cierne en contra de la presidenta Dina Boluarte; esta vez por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos; la mandataria estaría buscando consejería.

La tarde del último lunes, la unidad de investigación de Latina logró captar a la presidenta saliendo de un despacho de abogados ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima. Al ser consultada por su presencia en dicho lugar y si tenía algo más por declarar respecto al destape de los Rolex que tiene en su poder, la presidenta buscó huir de las cámaras y se dirigió a su vehículo oficial, evadiendo a la prensa, no sin antes mostrar su sorpresa y preocupación por la situación en la que se encuentra.

En la víspera, como parte de las diligencias en su contra, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el detalle de los pagos “por todo concepto” que ha recibido Dina Boluarte desde julio de 2021 a marzo de 2024, así como el envío de fotografías y videos relacionados con los 15 relojes, incluidos los Rolex, que usó en eventos protocolares.

Fuente: Canal N