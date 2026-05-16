Indecopi multa con S/10 mil a funcionario que aplicó barrera burocrática ilegal para cerrar restaurante

No se reveló la barrera burocrática ilegal, pero tendría que ver con remoción de la licencia de funcionaminto para restaurantes. - Crédito Peruano

Atención, funcionarios públicos. La Comisión de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Arequipa impuso una sanción al gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Sachaca por no acatar un mandato firme que ordenaba la inaplicación de una barrera burocrática declarada ilegal. “Este representa el primer caso en la ciudad donde se sanciona directamente a un funcionario municipal por este tipo de infracción”, reveló el Indecopi.

¿Qué pasó? Si bien la entidad no da mayores detalles, sí apuntó que verificó que el funcionario sancionado emitió una nueva resolución administrativa para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento de un restaurante. Pero esta decisión se basó en criterios que el Indecopi ya había evaluado y considerado (tanto en primera como en segunda instancia) al considerarlos barreras burocráticas ilegales.

PUBLICIDAD

Es por eso que al no hacer caso al mandar que ordenaba la “inaplicación de una barrera burocrática declarada ilegal”, el Indecopi multó al funcionario con S/10 mil 432,50.

Áncash lidera el ranking regional con más de 1.700 trabas eliminadas, impactando a 320.000 ciudadanos y 37.000 empresas.

Funcionario aplicó barrera ilegal

“Al insistir en la aplicación de estos criterios, el funcionario contravino un mandato de inaplicación”, señala el Indecopi.

PUBLICIDAD

Por eso, y de acuerdo con la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, este incumplimiento constituyó una infracción muy grave. En consecuencia, se impuso una multa personal de S/10 mil 432,50, equivalente a 1.95 UIT.

“Es importante precisar que, conforme a la normativa, la responsabilidad de este pago recae sobre el patrimonio del funcionario y no sobre la institución municipal”, añade la entidad.

PUBLICIDAD

La resolución fue emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.

Barreras burocráticas ilegales

En general, la sanción se determinó tras evaluarse los ingresos del funcionario y luego de otorgársele el plazo respectivo para cumplir el mandato de forma voluntaria.

“El Indecopi recordó que las resoluciones que declaran la ilegalidad de barreras burocráticas son de cumplimiento inmediato y obligatorio. El objetivo de estas acciones de supervisión es garantizar que el desarrollo de las actividades económicas en el país no se vea afectado por exigencias o prohibiciones que no tienen sustento legal”, sostiene el Indecopi.

PUBLICIDAD

Así, la institución reiteró que continuará monitoreando el cumplimiento de sus mandatos a nivel nacional para proteger los derechos de los ciudadanos y la fluidez del mercado.

En el marco de la campaña escolar 2026, el Indecopi recordó a los padres de familia que el servicio educativo privado está sujeto a reglas claras en materia de consumo. Video: TV Perú/ Noticias matinal

Indecopi promovió eliminación de barreras burocráticas

La acción preventiva del Indecopi a nivel nacional, a través de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB), continúa dando resultados concretos en favor de la ciudadanía y el desarrollo empresarial en el país. Entre enero y marzo de 2026, se logró la eliminación voluntaria de 6 mil 583 barreras burocráticas en 20 regiones, beneficiando directamente a más de 1,8 millones de ciudadanos y cerca de 196 mil empresas.

PUBLICIDAD

“La región Áncash encabeza el ranking regional con más de 1700 barreras burocráticas eliminadas voluntariamente, beneficiando a más de 320 000 ciudadanos y más de 37 000 empresas. Le sigue Piura, con más de 800 barreras eliminadas, que beneficiaron a más de 168 000 ciudadanos y cerca de 13 000 empresas”, reveló del Indecopi.