Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.

Raúl Ruidíaz fue el protagonista de la victoria de Atlético Grau ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. El delantero peruano anotó el único gol del encuentro y, con su definición, le aplicó la ley del ex a los ‘cremas’ en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Ruidíaz, figura del cotejo, compartió sus impresiones con L1 Max tras el triunfo de Atlético Grau, equipo que ocupa el último lugar en la tabla de la primera fase del campeonato peruano.

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“La verdad, muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar, así que estos tres puntos nos van a venir muy bien para lo que viene”, señaló el delantero.

Sobre su gol frente a Universitario, Ruidíaz explicó la acción en la que definió ante Miguel Vargas: “Son pequeños segundos donde tomé la decisión de cruzarla”.

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Consultado por su falta de celebración, el atacante fue claro al mencionar el motivo: “No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución”.

Finalmente, al ser preguntado si extrañaba al club donde debutó profesionalmente, Ruidíaz respondió: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada, es hermoso”.

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Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau.

Gol de Ruidíaz a Universitario

Raúl Ruidíaz fue el protagonista central del encuentro entre Atlético Grau y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El delantero, surgido en las divisiones menores de la ‘U’, marcó el único gol del partido en una nueva edición de la ‘ley del ex’.

La jugada del tanto decisivo se gestó a partir de una asistencia precisa de Rafael Guarderas, quien filtró un pase entre líneas para el desmarque de Ruidíaz. El atacante ganó la espalda de los defensores ‘cremas’ y, mano a mano con Miguel Vargas, definió con jerarquía al costado del arquero.

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Ese gol bastó para que Atlético Grau se llevara la victoria en un escenario complejo. El resultado en Ate tuvo un matiz especial, ya que los protagonistas, Ruidíaz y Guarderas, cuentan con un pasado importante en Universitario y supieron ser campeones nacionales con la camiseta ‘merengue’, lo que añadió dramatismo y nostalgia a la jornada.

El vínculo entre la ‘Pulga’ y la ‘U’ está marcado por la historia y el sentimiento. El delantero se formó en el club de Odriozola, donde se consolidó como uno de los ídolos recientes con 80 goles y dos títulos nacionales (2009 y 2013) a lo largo de tres etapas.

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En esta oportunidad, Ruidíaz fue determinante para el triunfo de Grau y, con su definición, selló una noche que tuvo como eje su capacidad goleadora y su pasado con la casaquilla crema, resumiendo la paradoja de un ídolo que amargó al club que lo vio nacer.

Con cierto suspenso por intervención del VAR, el delantero le anotó a su exequipo y no celebró - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Universitario

Universitario deberá recuperarse rápidamente, ya que afronta un compromiso clave a mitad de la próxima semana. El miércoles 20 de mayo, desde las 17:00 horas de Perú, visitará a Nacional en el estadio Gran Parque Central.

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El equipo que se imponga en este duelo mantendrá sus opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y, además, se acercará a asegurar su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Luego de ese compromiso internacional, Universitario volverá a la competencia local con una visita a CD Moquegua, el sábado 23 de mayo a las 12:45 horas en el estadio 25 de Noviembre. Los ‘cremas’ están obligados a sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla acumulada.

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