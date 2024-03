Premier Gustavo Adrianzén cuestiona investigación a Dina Boluarte por relojes Rolex: “Me sorprende la insólita celeridad”

Premier Gustavo Adrianzén sobre el caso Rolex de Dina Boluarte y declaración de joyas: "A dónde vamos a llegar". TV Perú

Por primera vez, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a las diligencias preliminares contra la mandataria Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex. Desde el Congreso de la República, el premier cuestionó la celeridad y atención a este caso por parte de la Fiscalía de la Nación.

En declaraciones a la prensa, enfatizó que la Presidencia de la República “está protegida constitucionalmente por un resguardo muy especial que tiene que ver con la alta dignidad del cargo” y mencionó el artículo 117 de la carta magna, el cual precisa las causales por las que la jefa de Estado puede ser acusada.

“Este supuesto [relacionado con los relojes] no corresponde a ninguna de las que indica el texto constitucional”, agregó.

Destacó que si bien ello no impide que la alta funcionaria sea investigada, consideró que existen otros asuntos más importantes a los que poner atención. “El asunto aquí es que debemos considerar que, si la presidenta va a ser investigada, debe serlo por situaciones sumamente excepcionales. No están investigando al presidente del Consejo de Ministros u otro ministro, sino a la presidenta de la República. Presidenta que personifica a la nación, que dirige y encabeza el Estado y el gobierno. […] A mí me sorprende, en sobremanera, la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Discúlpenme, pero ¿ustedes tienen otros casos en los que se haya activado tan rápido el organismo?”, expuso.

Premier se refirió por primera vez a la investigación en contra de Dina Boluarte por los relojes Rolex en su poder. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / PCM / Presidencia

“Yo tengo absoluta confianza de lo dicho por el contralor: ‘Que no había necesidad de declarar’. [Acaso] ¿Hay que declarar los lapiceros? ¿Las alianzas de matrimonio? ¿La cadena de bautizo? ¿A dónde vamos a llegar? Yo considero que si no hay desbalance, no había obligación de declarar de manera detallada esto y si a esto le agregamos la coraza que institucionalmente tiene la presidenta, espero que esto sea archivado de manera definitiva y que nos centremos en temas mucho más relevantes como la inseguridad ciudadana”, agregó.

Cabe mencionar que, si bien el contralor Nelson Shack indicó, en un primer momento, que “en las declaraciones juradas de bienes y rentas que tiene la Contraloría, no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados”; luego, se retractó.

“Los funcionarios estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio, ¿las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí ¿tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace el inicio, periódicamente y al cese de la función, y en ella se declara los bienes y rentas, por un lado, los ingresos y dentro del patrimonio los bienes inmuebles y muebles”, expresó desde Apurímac.

Dicho cambio de versión fue notificado al premier, quien se limitó a decir que no lo había escuchado.

Colección de los Rolex de la presidenta Dina Boluarte habría costado más de S/82.000 soles. Composición Infobae.

¿La presidenta está obligada a declarar relojes Rolex?

Según lo revelado por el exvicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú, Luis Alberto Arias Minaya, además de la existencia de una categoría de vehículos en la que sí se pide precisar la marca, el modelo y el año; en la categoría de bienes muebles de otros, se detallan otros espacios requeridos como la descripción de este objeto y las características del mismo, así como el monto en el que están valorizados.

En dicho apartado es donde la presidenta debió colocar sus relojes de lujo, dado que el artículo 5 de la Ley N° 27482 establece la obligación por parte de los funcionarios y servidores de declarar sus ingresos y bienes en tanto estos superen las 2 UIT, y estos artículos están valorizados en más de 14 mil dólares.