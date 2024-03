“Dina Boluarte, en campaña, usaba un reloj de plástico de 20 soles”: Henry Shimabukuro habla del Rolex y joyas de oro pedidas para la presidenta

Fuente: Ecos Latinos

El empresario Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e investigado por supuestamente financiar la campaña de Dina Boluarte, calificó de “mentirosa” a la jefa de Estado por indicar que su reloj Rolex es “un regalo de antaño”, aun cuando no fue consignado en la declaración de bienes que obligatoriamente deben realizar los funcionarios.

“No soy tan especialista, pero me doy cuenta de la alta gama de ese reloj. Ese reloj se manda a hacer, es nuevo. [...] En la época de la campaña, ella no tenía nada. Incluso, la terma de su casa se le malogró y me pidió las facilidades para ayudarla. [...] En campaña, ella andaba con un reloj de plástico [...] que costaba S/10 o S/20. Todos hemos visto ese reloj. El giro que ha tenido es enorme”, dijo en una entrevista difundida por el programa Ecos Latinos, que se transmite por internet.

“La señora ha cambiado totalmente. El discurso que daba en campaña, que luchaba para proteger y trabajar para el pueblo, [ha variado y] hoy en día se ha evidenciado que la señora trabaja para el poder económico, para ese clan familiar que siempre ha gobernado en este país [en referencia a los Fujimori]”, siguió.

Shimabukuro deslizó, a continuación, que “una persona” encargada de “articular las reuniones” de Boluarte cuando era vicepresidenta y ministra de Inclusión Social pedía presuntamente accesorios de oro como regalos. “Teníamos información que en las reuniones que ella entablaba con algunas personas, congresistas o alcaldes [...] la persona que articulaba esas reuniones, cuando le decían qué le podían regalar a la ministra Dina, obviamente se hablaba de anillos de oro, aretes, collares, todo era oro”, señaló.

Fuente: TV Perú

“Se han percatado solamente en el reloj, pero vean la variación de anillos de oro incrustados con diamantes que ha usado en varias entrevistas, de eso no se han percatado”, siguió. Las declaraciones pasadas del empresario ya han dado origen a una pesquisa fiscal en la que fueron comprendidos Boluarte y Castillo por presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.

El uso de los artículos de lujo fue destapado la semana pasada por La Encerrona, que revisó más de 10.000 fotografías oficiales y reveló que la mandataria ha usado 14 relojes de diversas marcas, incluido un Rolex, cuyo valor en Perú alcanza los 14.000 dólares, un valor que supera tres veces su sueldo mensual (que varió de S/ 30 mil a S/ 16 mil).

Boluarte no ha respondido por qué ese artículo no figura en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde la primera vez que postuló a cargos de elección popular, pero ha dicho que trabaja desde los 18 años y que se trata de un objeto de antaño que usa “muy eventualmente”. Sin embargo, el experto en relojes de alta gama, David Su, indicó a Cuarto Poder que el modelo data del 2020 en adelante.

Fuente: Exitosa

“[Regalar Rolex] se empleaba en la época de Montesinos, que regalaba relojes a los coroneles [...], generales, al jefe del Comando Conjunto, a la policía. [...] Esta práctica delincuencial se emplea [...] cuando en lugar de dar dinero en efectivo, que es muy evidenciado, se entregan prendas de oro o relojes, ahí está el soborno”, opinó Shimabukuro.

A Montesinos, exasesor del régimen fujimorista que cumple una pena de cárcel por corrupción y abusos contra los derechos humanos, le incautaron relojes de oro y otras joyas que, posteriormente, fueron subastadas para fortalecer a las entidades que luchan contra la corrupción y el crimen organizado.

El empresario ha declarado en el pasado que financió los viajes y actividades proselitistas de Boluarte durante la campaña, cuando Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia, bajo la fórmula de Perú Libre. En ese momento, la mandataria rechazó las acusaciones y afirmó que eran una “oscura maniobra política que pretende manchar al Gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas”.