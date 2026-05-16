Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 16 de mayo de 2026

Un mapa físico de Perú detalla la actividad sísmica reciente con marcadores rojos y naranjas indicando epicentros en varias regiones, acompañado por el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio de Perú ha experimentado una serie de sismos entre el 11 y el 16 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades registraron al menos diez movimientos telúricos en distintas regiones del país, con magnitudes que oscilaron entre 3.4 y 4.7. Entre los eventos más recientes, un sismo de magnitud 4.2 se produjo el viernes 15 de mayo a 7 kilómetros al oeste de Zarumilla, en la región Tumbes, y otro de igual magnitud en Tacna. Ninguno de estos eventos activó las alertas de emergencia o provocó daños materiales ni dejó víctimas, según informó el IGP.