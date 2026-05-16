Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 16 de mayo de 2026

Perú continúa registrando actividad sísmica. Entre el 11 y el 15 de mayo se reportaron al menos diez temblores en varias regiones del país, incluido un sismo de 3.6 en Chilca y en Ica, según el IGP

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Mapa físico de Perú con la costa y montañas. Puntos rojos y naranjas indican epicentros sísmicos. El logo del IGP, un círculo azul, se ve abajo a la derecha.
Un mapa físico de Perú detalla la actividad sísmica reciente con marcadores rojos y naranjas indicando epicentros en varias regiones, acompañado por el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio de Perú ha experimentado una serie de sismos entre el 11 y el 16 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades registraron al menos diez movimientos telúricos en distintas regiones del país, con magnitudes que oscilaron entre 3.4 y 4.7. Entre los eventos más recientes, un sismo de magnitud 4.2 se produjo el viernes 15 de mayo a 7 kilómetros al oeste de Zarumilla, en la región Tumbes, y otro de igual magnitud en Tacna. Ninguno de estos eventos activó las alertas de emergencia o provocó daños materiales ni dejó víctimas, según informó el IGP.

05:08 hsHoy

Frecuencia sísmica y regiones afectadas

Durante el periodo comprendido entre el 11 y el 16 de mayo, el IGP reportó movimientos sísmicos en Piura, Arequipa, Junín, Puno, Ica, Áncash y Lima. Las características de estos sismos varían, pero la mayoría fueron calificados con intensidades entre II y III en la escala de Mercalli Modificada. El movimiento registrado en Zarumilla alcanzó una profundidad de 70 kilómetros, mientras que el de Chilca, ocurrido el jueves 14 de mayo, tuvo una magnitud de 3.6 y su epicentro se localizó cerca de la costa.

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el territorio nacional. “Perú es un país altamente sísmico y los eventos recientes forman parte del comportamiento geodinámico habitual de la región”, indicó el organismo en su reporte oficial.

Un cartel verde y blanco de "SIGNAL SEMISRC EVACUATION" en primer plano de una calle urbana peruana con edificios y un poste de luz bajo un cielo nublado.
Un cartel verde de evacuación sísmica resalta en una calle urbana peruana, destacando la importancia de la prevención ante desastres naturales en el entorno citadino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:07 hsHoy

Sismos recientes: detalles y magnitudes

Los reportes oficiales consignan que, entre los sismos registrados durante estos días, sobresalen los siguientes:

  • Viernes 15 de mayo: Sismo de magnitud 4.2 a 7 kilómetros al oeste de Zarumilla, región Tumbes. El evento se situó a una profundidad de 70 kilómetros y alcanzó una intensidad II-III en la localidad mencionada.
  • Viernes 15 de mayo: Movimiento sísmico de magnitud 4.2 en la provincia de Tacna.
  • Jueves 14 de mayo: Sismo de magnitud 3.6 con epicentro en Chilca, región Lima.
  • Otros movimientos perceptibles ocurrieron en Ica, Áncash y Arequipa, aunque con magnitudes inferiores a 4.0.

La información proporcionada por el Censis y el IGP precisa que ninguno de estos fenómenos desencadenó una alerta naranja ni requirió la activación de protocolos de evacuación. Las autoridades regionales y locales han reiterado la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención.

Mapa físico de Perú con regiones montañosas y costeras, mostrando en rojo y naranja marcadores de epicentros sísmicos y el logo del IGP.
Mapa sísmico oficial del Perú mostrando epicentros recientes en regiones clave como Lima, Puno y Arequipa, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la esquina inferior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:06 hsHoy

Reacciones de las autoridades y monitoreo permanente

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP han reiterado la importancia de la preparación ciudadana frente a los constantes movimientos sísmicos en la región. A través de comunicados públicos, las autoridades han recordado que la mayoría de los sismos registrados corresponden a la dinámica natural de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, cuyo contacto genera una actividad sísmica constante en la región andina.

“Los eventos sísmicos recientes no han generado daños materiales ni víctimas”, aseguró un funcionario del Censis. El organismo subrayó que el monitoreo de la actividad telúrica se realiza las 24 horas y que cualquier sismo de mayor magnitud será comunicado de inmediato a la población. El Indeci ha insistido en la importancia de contar con una mochila de emergencia y un plan familiar de evacuación.

05:05 hsHoy

Contexto sísmico en Perú

Perú se encuentra ubicado en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo y su historial de terremotos refleja el riesgo permanente al que está expuesta su población. El Sistema de Alerta Sísmica Nacional (SASPe) y el propio IGP han señalado que el incremento de eventos en los últimos días corresponde a fluctuaciones normales dentro del contexto geodinámico del país.

Especialistas en sismología advierten que la ocurrencia de varios sismos de baja y moderada magnitud en cortos periodos no necesariamente anticipa un evento de mayor intensidad. “No existe evidencia científica que permita predecir un sismo de gran magnitud a partir de una secuencia de temblores menores”, explicó el IGP en sus comunicados oficiales.

05:04 hsHoy

Medidas de prevención y recomendaciones

A pesar de la frecuencia de los movimientos telúricos, las autoridades destacan que la prevención y la educación son las herramientas más eficaces para reducir los riesgos asociados a los sismos. El Indeci recomienda que la población revise periódicamente la seguridad estructural de sus viviendas y participe en simulacros programados por las municipalidades.

El IGP también ha puesto a disposición de la ciudadanía información actualizada sobre los últimos sismos en su portal web y a través de sus redes sociales, donde se pueden consultar mapas de epicentros y reportes de intensidad. “La información oficial es la principal fuente para evitar la desinformación y el pánico”, enfatizó el organismo.

05:03 hsHoy

Reporte actualizado y monitoreo en tiempo real

Hasta la noche del viernes 15 de mayo de 2026, el IGP no ha reportado eventos sísmicos de magnitudes superiores a 4.7 ni ha recibido informes de daños materiales ni personales. El monitoreo en tiempo real continúa, y las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y estar atentos a los comunicados oficiales.

El seguimiento de la actividad sísmica en Perú se mantiene como una prioridad para las entidades de gestión de riesgos y protección civil. Tanto el Censis como el Indeci insisten en la importancia de la preparación y la educación como pilares fundamentales para afrontar posibles emergencias en el futuro.

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