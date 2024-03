Yiddá Eslava se disculpa con Priscila Mateo tras ampay con Julián Zucchi: “Hago un mea culpa y te pido perdón” | Instagram

Yiddá Eslava y Julián Zucchi volvieron a protagonizar portadas de noticias, luego de que el actor fuera captado en románticos besos con Priscila Mateo, reportera de ‘Magaly TV La Firme’. Y es que, después de este ampay, Eslava fue consultada al respecto y entre sus palabras dejó entrever que la joven habría sido la causante de su separación.

Aunque su actitud fue criticable para algunos, otros mencionaron que no había problema en que hiciera público que su expareja le fue infiel. Entre tantos dimes y diretes, recientemente Yiddá Eslava salió al frente y decidió pedir disculpas públicas a Priscila Mateo.

Con un video en su cuenta de Instagram, la exintegrante de ‘Combate’ mencionó que quiere dejar atrás esta etapa, por lo que decidió hacer un mea culpa y dirigirse a Priscila Mateo. Señaló que en medio de la lucha contra el maltrato en las redes sociales, era lo mejor que podía hacer.

“Yo había decidido ya no hablar sobre el tema, pero me quedan algo pendiente para cerrar esta etapa Y haciendo un mea culpa y tomando en cuenta que soy la primera en fomentar la lucha en contra del maltrato por redes sociales, especialmente de mujer a mujer que cada vez es más fuerte, siento que es correcto y dada que esta situación se dio de forma pública, lo que corresponde es disculparme públicamente con Priscila Mateo”, expresó al inicio.

Tras ello, dejó claro que ella nunca la sindicó como la causante de su separación, prefiere dejarlo claro de esta manera. “A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo declaré varias veces, debo aceptar que a veces no se me entiende o me expreso mal y por ello tengo que asumir mis equivocaciones o malentendido”, agregó en su descargo.

Además, también se dirigió a su familia y mencionó que es un perdón de corazón. “Nuevamente, te pido perdón Priscila a ti y a tu familia con total sinceridad desde el fondo de mi corazón por cualquier comentario que haya dicho y se hayan sentido dañadas, perdón de verdad. Con esto cierro este capítulo gris, pero necesario en mi vida”, continuó en su declaración.

Se disculpó con su público y agradeció a su pareja

Para terminar sus declaraciones, afirmó que sería la última vez que habla de este tema y mencionó que su público no está acostumbrado a este tipo de situaciones, por lo que le pone punto final. “Yo ya no voy a declarar más del tema, pero aprovechando este video quiero disculparme con mi público que no está acostumbrada a verme envuelta en este circo mediático, para mí esta función terminó totalmente”, mencionó.

Mencionó que su familia, amigos y pareja han sido su soporte en este momento. “A veces las cosas no salen como uno quiere, pero hay que poner tripas corazón y avanzar. Lo puedo hacer gracias a mi familia, a mis amigos y especialmente a mi pareja que está ahí siempre para contenerme y aconsejarme”, expresó Yiddá Eslava.

Finalmente, envió un mensaje a sus hijos para aprender de las lecciones que le da la vida y recalcó el perdón a la implicada. “Por último, a mis hijos por si en un futuro ven este video, quiero que sepan que si uno se equivoca o dice algo así sea con o sin intención, que daña o hace sentir mal a otra persona, asuman sus errores, eso no los hace menos, todo lo contrario. Es de grandes levantar la cabeza y pedir perdón. Gracias a todos por los consejos y a seguir avanzando”, finalizó.