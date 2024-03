Julián Zucchi suspende importante proyecto tras confesiones de Yiddá Eslava sobre caso de infidelidad

Julián Zucchi perdió importante proyecto tras las confesiones de Yiddá Eslava.

Después de 11 años de relación amorosa, Julián Zucchi se separó de Yiddá Eslava y dio un adiós definitivo a la saga “Sí mi amor”. Posteriormente, se enfocó en una serie de proyectos individuales, mostrando así su capacidad de reinventarse profesionalmente. Sin embargo, ante la difusión de unas imágenes donde se le ve besando a una reportera de ‘Magaly TV La Firme’, el argentino se vio obligado a suspender uno de sus planes más importantes.

Como se recuerda, la relación cordial entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi llegó a su fin, luego que el programa ‘Amor y Fuego’ diera a conocer que el exchico reality estaba en coqueteos con la periodista Priscila Mateo. Ante la presión mediática, la actriz terminó admitiendo que el padre de sus hijos le fue infiel en uno de sus viajes a Argentina, lo que originó su ruptura.

“Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, sólo por ellos. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente, se rompe el vínculo de amigos y de pareja [...] No lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo soy muy firme con mi decisión. Yo merezco a alguien que me respete como mujer”, expresó entre lágrimas.

En su defensa, Julián Zucchi negó haber engañado a su expareja, pero reconoció haberse encontrado con una amiga en su país de origen. Su comunicación continuó en Instagram, pero en modo efímero. “Hablábamos cosas que no quería que Yiddá se entere, eran cosas personales de cómo me sentía, problemas que yo podía tener”, manifestó.

Pronto, Yiddá Eslava aseguró tener pruebas contundentes de la infidelidad de Julián Zucchi. “Era una chica con la que él había estado cuando eran jóvenes, dejó a su amigo y se fue a la casa de la tipa y tuvieron lo que tuvieron, porque también tengo pruebas de eso”, mencionó en ‘Amor y Fuego’, desmintiendo así al argentino.

Julián Zucchi suspende ‘Amor de miel’

En medio de las acusaciones de infidelidad, Julián Zucchi anunció con pesar que ‘Amor de miel’, show que venía realizando con Natalia Salas, ha sido cancelado. Sin embargo, dejó en claro que tiene deseos de que el espectáculo se vuelva a dar más adelante. No detalló las razones detrás de esta inesperada suspensión.

“Lamentablemente, tenemos que anunciar la suspensión de las funciones de Amor de Miel hasta nuevo aviso. Para quienes adquirieron entradas para la función del 27 de marzo, por favor, contacten a Teleticket para gestionar la devolución de su dinero. Entendemos lo especial que es este show para todos, y a mí personalmente de alegría. Sin embargo, debido a circunstancias fuera de nuestro control, debemos pausar nuestras presentaciones. Esperamos reencontrarnos pronto en un escenario, compartiendo risas, música y esos momentos que nos hacen olvidar las adversidades. ¡Gracias por su comprensión y apoyo!”, escribió en un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

En un segundo post, Julián Zucchi añadió: “Esperamos pronto poder volver con este nuevo show que me permite ser auténtico y feliz arriba de un escenario. Gracias a todos los que agotaron las funciones que llegamos a hacer”.