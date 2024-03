Magaly Medina se solidariza con Priscila Mateo por negación de Julián Zucchi : “Yo podría despedirla por tonta”

Magaly Medina se solidariza con Priscila Mateo por negación de Julián Zucchi. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 14 de marzo, su conductora Magaly Medina ha hecho una importante aclaración respecto al escándalo que rodea a su reportera Priscila Mateo en relación con Julián Zucchi. La reconocida presentadora se solidarizó con la periodista y aseguró que ella no fue la amante del argentino, sino que lo conoció después de su separación de Yiddá Eslava.

Este comentario surge en respuesta a las últimas declaraciones de Zucchi, quien afirmó aún amar y admirar a Eslava a pesar de estar saliendo con la reportera. Además de los comentarios de la exchica reality que ha dejado entrever que la periodista habría sido la tercera en la realción que mantuvo con el argentino.

Ante ello, durante su programa, la figura de ATV expresó su descontento ante las críticas dirigidas hacia Mateo, señalando que ella no se entrometió en la relación entre Zucchi y Eslava. Además, destacó que, aunque podría despedir a la reportera por su ingenuidad al creer en las palabras del actor, no puede forzar a las personas a actuar de cierta manera en sus relaciones personales.

“Yo a ella la podría despedir por tonta, por creer en las palabras de un tipo que no vale la pena. Yo no puedo obligar a las personas a quererse más, es cuestión de cada uno. Me molestaría sí, si este tipo de acontecimientos interfiriera en su labor profesional, si tuviera un Domínguez aquí, hace rato no estuviera trabajando acá, si yo tuviera una rompehogares, si una reportera se metió de clandestina, pues inmediatamente la habría separado, porque no va en la forma en la que manejo mi vida”, mencionó en un inicio la comunicadora.

La conductora mostró su solidaridad con la periodista, reconociendo el difícil momento que atraviesa debido a las críticas y la exposición mediática. Medina enfatizó que Priscila Mateo no está acostumbrada a recibir tales niveles de atención pública y que está pasando por un momento difícil al sentirse cuestionada por la situación.

“Lo que ha dicho hoy día... yo lo hubiera terminado, públicamente además, a mí me causa mucha rabia. Yo no soy muy cariñosa que digamos, pero son mis reporteras, puedo no mostrar mi cariño hacia ella pero de que las quiero, las quiero”, acotó.

Magaly Medina le responde a Yiddá Eslava

Por otro lado, en relación con un comentario adverso hacia Priscila Mateo, que recibió un “me gusta” por parte de Yiddá Eslava en las redes sociales, Medina aclaró que su reportera no fue una amante clandestina, como se insinuaba en el mensaje. La presentadora enfatizó que tiene constancia de que Mateo no estuvo involucrada en una relación clandestina con Zucchi.

“Ahora se entiende por qué jamás lo ampayaron a Julián, porque tenía a su amante, una clandestina trabajando para Magaly”, fue el mensaje que le dio ‘Like’ la exchica reality. Ante ello, Magaly respondió contundentemente: “Me consta que no fue una clandestina, una amante”, sostuvo la comunicadora.

Priscila Mateo estaría en depresión tras declaraciones de Julián Zucchi

Asimismo, Magaly Medina expresó su preocupación por el estado emocional de Priscila Mateo, su reportera, ante la situación que está atravesando. Destaca que Mateo se encuentra en una posición vulnerable, siendo objeto de críticas y comentarios negativos en las redes sociales, ya que esta no está acostumbrada a ser el centro de atención público y a recibir este tipo de ataques.

Además, Medina comenta sobre la confusión que Mateo debe estar experimentando al ver cómo Julián Zucchi, a quien consideraba su pareja exclusiva, sigue expresando amor y admiración hacia su ex, Yiddá Eslava. “Ella no la está pasando bien, la pobre Priscila Mateo ha visto su vida puesta sobre el tapete, en redes sociales la llaman de todo, ella no está acostumbrada a ser pública, comenzó a salir con un chico que es público, no está acostumbrada a recibir dardos, comentarios críticos. Está pasando por un momento malo porque no sabe qué pensar del que consideraba su saliente exclusivo, el mismo que hoy día le ha dado más importancia a su ex, pregonando que la ama, que la admira”, reveló.