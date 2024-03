Retiro AFP vs Autopréstamo: ¿En qué se diferencian las propuestas y cuál permitiría un mayor monto?

Con la nueva propuesta de un autopréstamo AFP, se busca a como de lugar aprobar un nuevo desembolso. ¿En qué se diferencia con el pedido de retiro AFP? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso/Andina

El panorama para que se viabilice el séptimo retiro de AFP se ha complejizado aún más. No solo ahora la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso quiere tomar la batuta y discutirás tres proyectos para aprobar este desembolso, lo que la ha llevado a enfrentarse con la Comisión de Economía, la cual tiene como presidente al parlamentario de Fuerza Popular, César Revilla, y que estuvo viendo desde fines del 2022 el tema; además, bancadas como Podemos Perú están intentando aprobar a como de lugar alguna iniciativa que permita el acceso a estos fondos.

Por eso, hace poco presentaron un proyecto para Autopréstamo de AFP —una medida igual se presentó en Chile el 2023—, que permitiría sacar un monto de los fondos privados, pero con la condición de devolverlos en cierto tiempo. Esta iniciativa, tal como varias de las 28 que plantean el retiro AFP, se justifica como una ayuda a los usuarios por la crisis económica en Perú.

Así, al inicio de la nueva legislatura, el Congreso no solo tendrá que decidir sobre los proyectos para aprobar el séptimo desembolso, sino además de este otro flanco que se ha abierto con el autopréstamo AFP.

Una alternativa al retiro AFP ha sido presentada en el Congreso: autopréstamo AFP se propone en Chile y ya llegó al Perú.

Retiro AFP vs Autopréstamo AFP: ¿en qué se diferencian las propuestas?

Desde el 2022, se han presentado 28 proyectos de ley en el Congreso para aprobar el séptimo retiro AFP, de los cuales, en las últimas semanas, en su mayoría, estuvieron buscando un desembolso de 4 UIT (en el 2024, esto equivale a S/20 mil 600).

Como se puede leer en las leyes, estas propuestas validarían un retiro de estos fondos, sin considerar que se devuelvan. En algunos casos, como es el del retiro que se incluye en el predictamen de la reforma de pensiones —esta fue adaptada por la Comisión de Economía del proyecto de ley que presentó el exministro de Economía Alex Contreras—, este se viabilizaría solo para desempleados, quienes en los últimos 12 meses no tuvieran aportes a sus cuentas de AFP.

Sin embargo, Podemos Perú (el proyecto fue presentado por José Elías Ávalos) presentó una alternativa: el Autopréstamo AFP, una iniciativa que el año pasado se consideró en Chile y que hasta ahora sigue en vilo. Esta aprobaría que los afiliados a los fondos accedan a un monto de hasta 40% de sus cuentas, pero con la condición de que sean devueltos sin interés en un plazo determinado por la cantidad de cuotas que se calculen en base al descuento mensual del 2% de las remuneraciones y rentas imponibles de los afiliados.

El MEF y dos comisiones del Congreso se pronunciaron sobre retiro AFP.

Consultado por Infobae Perú, el experto en Finanzas de Pacífico Business School Jorge Carrillo Acosta opinó que si bien esta medida es mejor que un retiro AFP, igual implica que se pierda la rentabilidad de los afiliados. “El otro tema que a mí me preocupa, es que se descuenta en los siguientes meses, pero qué pasa si el colaborador se queda sin trabajo. (...) Ya no hay de donde descontarle, no habría cómo hacer para que devuelva ese dinero y se quedaría en el aire la devolución”, advirtió el especialista que también da consejos sobre finanzas en su fanpage de Facebook ‘jorge.educacionfinanciera’.

¿Cuál permite acceder a un monto mayor del fondo de pensiones?

Si bien no se puede definir una diferencia exacta entre ambos proyectos de ley con respecto a los montos que permitirían —no solo hay diferentes montos entre los 28 proyectos para retiro de AFP, sino que el autopréstamo no valida uno exacto—, sí se puede hacer un aproximado.

Tomando en cuenta el retiro AFP más pedido, el de 4 UIT, este sería ser S/20 mil 600 (con la Unidad Impositiva Tributaria ajustada al 2024), mientras que el autopréstamo dependería del monto que tenga el afiliado en su cuenta.

Codeco considera que la Comisión de Economía, presidida por César Revilla, ha demorado mucho en dictaminar retiros AFP.

En octubre del 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que ocho de cada diez afiliados tenía menos de S/ 4 mil 950 en sus cuentas. Si se hacen los cálculos, si un aportante tiene este monto en sus fondos, el autopréstamo le permitiría sacar hasta S/1.980.