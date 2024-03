Retiro AFP 2024: las posiciones del MEF y el Congreso, a semanas de iniciar la nueva legislatura

El MEF y dos comisiones del Congreso se pronunciaron sobre retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos Nolasco/MEF/Congreso

Este mes se reiniciará el debate del retiro AFP en el Congreso; sin embargo, el panorama no podría haberse complicado más. Como se recuerda, en la anterior legislatura la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera junto la mayoría de proyectos para aprobar un desembolso del fondo privado de pensiones en un solo predictamen junto a la propuesta del Ejecutivo para reformar todo el sistema previsional peruano, presentada por el exministro de Economía Alex Contreras,

Tal jugada política, juntando un retiro de 2 UIT para desempleados, validado por Contreras, hizo que los congresistas rechazaran aquel predictamen, cuando tampoco se votó a favor de discutir de vuelta un retiro de 4 UIT, que bancadas como Podemos Perú y Perú Libre buscan aprobar. Así, las posiciones a favor del retiro de 4 UIT, eran de estos partidos, y de parte de la población también —basta con leer los comentarios en redes sociales y la atención que ha tenido las sesiones del Congreso de este pedido—, mientras que en contra se mostraban la Asociación de AFPs, el presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El exministro Contreras también se mostró en contra, pero resolvió validar un retiro de 2 UIT, que recogió el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla de Fuerza Popular, en el predictamen.

A dos semanas de iniciar la legislatura, las posiciones con respecto a esta medida han cambiado, y se han unido nuevos actores políticos en la búsqueda de aprobar el séptimo retiro de la AFP en 2024, con otra comisión del Congreso interesada y un nuevo ministro de Economía, José Arista. ¿Quiénes coinciden en opiniones?

La Comisión de Economía cambia de parecer sobre el retiro de AFP

Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, del partido Fuerza Popular, fue duramente criticado al “bloquear” las propuestas de retiro de AFP, atar la aprobación de un desembolso de 2 UIT con el proyecto de ley para la reforma del sistema de pensiones en un predictamen que los congresistas rechazaron.

Sin embargo, justo unos días luego de la salida del exministro Alex Contreras —con quien Revilla había coincidido, al punto de recoger su propuesta vocal de permitir solo un retiro de 2 UIT acotado para desempleados en su propio proyecto de ley— el presidente de la comisión cambió de parecer, esta vez señalando que había consenso en un desembolso de 4 UIT. “No tenemos problema con que sea de cuatro. El MEF dijo que estamos saliendo de la recesión. Podríamos dar el retiro y será puesto a consideración de los colegas. De aprobarse, se solicitaría que se priorice en la agenda del Pleno. Estamos ajustando el texto para que tenga el mayor consenso posible”, señaló al medio Semana Económica.

Como se sabe, los últimos proyectos para retiro de AFP señalan que este desembolso se daría como medida contra la recesión, y, sin embargo, Revilla está más de acuerdo con permitir un monto de S/20 mil 600 ahora que el Perú se encuentra, supuestamente, en recuperación —de todos modos, a pesar del optimismo del anterior ministro, el Gobierno ha señalado que no está observando esta mejora en la economía.

Igualmente, Revilla aún considera este retiro en el marco de la reforma del sistema de pensiones. Y, como se conoce, congresistas de Perú Libre y Podemos Perú no están de acuerdo con juntar esto temas. Es más, Digna Calle, miembro de la última bancada envió un oficio con carácter de urgencia al despacho de Revilla: “Le solicito que dicho predictamen comprenda solo los proyectos de ley de retiro de fondos AFP, siguiendo los precedentes de las leyes N°31017, 31068, 31192, 31498 que trataron los retiros extraordinarios, y no se presente como un dictamen que acumule iniciativas legislativas que traten temas de otra índole como la modernización del Sistema Previsional Peruano”, señaló la parlamentaria.

La Comisión de Defensa del Consumidor se suma al pedido

Una de las últimas sorpresas con respecto al pedido de retiro AFP vino hace unos días, cuando el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso, Wilson Soto Palacios, de la banca Acción Popular, mostró su interés en recoger estos proyectos de ley para aprobarlos.

“Nosotros vamos a sesionar el día 4 de marzo, nuestra primera sesión en este receso parlamentario, y estamos consultando a los titulares de la Comisión de Defensa del Consumidor. Posiblemente vamos a pedir que nos pasen estos proyectos de ley. Así también pasó en 2020, se aprobó dictamen [de retiro AFP] en la Codeco”, señaló el parlamentario a Canal N.

Como se recuerda, anteriormente el cuarto retiro de AFP se aprobó en esta Comisión, y permitió que afiliados que no contaba con aportes durante 12 meses pudieran acceder a 4 UIT —entonces ascendía a S/17 mil 200—. Sin embargo, en esta ocasión Soto Palacios mencionó que considera más el desembolso de 2 UIT.

Nuevo ministro de Economía está en contra, pero está abierto al diálogo

Todo indica que el BCR y la SBS siguen con una posición en contra el retiro de AFP, además de la Asociación AFP. Pero recientemente asumió el liderazgo del Ministerio de Economía, José Arista, en reemplazo de Alex Contreras —este último fue vocal en rechazar un retiro de 4 UIT, mencionando inclusive que observaría la norma si se aprobaba.

A pesar de que tiene la misma posición, José Arista, el nuevo titular del MEF, no se ha mostrado tan tajante con respecto a la medida. Sin embargo, sí expresó su crítica. “Esta autorización para liberar recursos de las AFP en verdad no es conveniente para el país. La verdad no sé para quién es conveniente porque muchos de los que se autorizaron en la anterior ampliación no lo han hecho. (...) Como mencionaba la vez pasada, de cada 10 peruanos que estaban afiliados a la AFP, hoy quedan 2 nada más con un nivel de pensión, porque estos continuos programas han ido retirando recursos”, cuestionó en Exitosa.