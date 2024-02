Rebeca Escribens quedó sorprendida al saber que Christian Domínguez delató a Pamela Franco: “Es lo más oscuro”. | América TV.

Magaly Medina se animó a revelar la conversación que tuvo con Pamela López hace unas semanas, en el que le confesaba que se enteró de la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco por una llamada de Christian Domínguez, quien en ese entonces había sido descubierto siéndole infiel a la cantante de cumbia.

Este hecho no pasó desapercibido por otros programas de televisión, por lo que diferentes conductores se animaron a opinar sobre el tema. Uno de ellos fue Rebeca Escribens, presentadora de ‘América Espectáculos’. Ella confesó que nunca imaginó que el cantante de cumbia se iba a atrever a tanto, al punto de dejar mal a la madre de su hija.

Asimismo, indicó que en los nueve años que lleve al frente de este espacio de entretenimiento, es lo más oscuro que le ha tocado relatar, incluso sus compañeros de producción quedaron atónitos al saber que Christian Domínguez destruyó a su expareja con la única intención de no salir perjudicado socialmente.

Pamela Franco y su mensaje luego de saber que Domínguez la delató.

“Debo confesarles que, tras 9 años de estar sentada en este banco, es lo más oscuro que me ha tocado comentar o presentar. Nunca había vista la cara de autogol de todos mis compañeros, con tanta noticia”, sostuvo.

Cabe mencionar que los rumores de un acercamiento entre Pamela Franco y Christian Cueva surgieron en el año 2018. Aunque en aquella ocasión la cantante de cumbia negó algún acercamiento amoroso con el futbolista, este 2024 tuvo que confirmar que este romance extramatrimonial sí existió.

Asimismo, en las redes sociales surgió el rumor de que Christian Domínguez había sido la persona que filtró esta información, por lo que cuando se presentó en ‘América Hoy’, él negó rotundamente que dicha información sea real; sin embargo, ahora se ha mostrado totalmente lo contrario.

Pamela Franco niega haberse referido a Christian Cueva de manera despectiva. (Foto: Captura de América)

Pamela Franco se pronunció sobre este nuevo escándalo

Pamela Franco se encuentra afectada por las recientes revelaciones de Pamela López, pues ella jamás pensó que Christian Domínguez la iba a delatar con la esposa de Christian Cueva. Como se recuerda, la cumbiambera dijo hace unas semanas que el papá de su hija sabía sobre el romance que ella había mantenido con el futbolista.

Ahora, la cantante no sabe por qué el empresario tomó la decisión de delatarla con la pareja del jugador luego que se hiciera público su infidelidad con diferentes mujeres. Asimismo, señaló que va a esperar el pronunciamiento de su excompañero para saber qué fue lo que sucedió exactamente.

“Con él, encuentro las mismas respuestas. Me gustaría ver qué es lo que dice, porque me imagino que no se quedará callado y ya tendrá su versión. Ahora no deseo hablar, por una paz emocional y la tranquilidad de mi hija. Ahora, lo mejor es mantenernos al margen hasta ver a qué punto se llega con todo esto, por parte de él”, dijo.

Finalmente, le envió una advertencia a Christian Domínguez, asegurando que ella no se va a quedar callada en ningún momento, esto pese a que no desea seguir envuelta en un escándalo. “Él siempre será el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro. No me voy a quedar esperando a que todos los golpes sean hacia mí, y los demás caigan como si nada”, expresó.