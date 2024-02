Pamela López confiesa que Christian Domínguez le pidió que no revelara que él era su confidente. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última emisión de su programa, Magaly Medina comenzó el episodio del 26 de febrero en ‘Magaly TV La Firme’ abordando el polémico avance de su programa, el cual trataba sobre las declaraciones proporcionadas por Pamela López sobre la relación clandestina de su esposo Christian Cueva con Pamela Franco, contada por Christian Domínguez.

Te puede interesar: La manera despectiva como Pamela Franco se refirió de Christian Cueva, según Pamela López

La madre de familia reveló que fue el conductor de ‘América Hoy’ quien le confesó que la madre de su última hija mantuvo dicho romance con Cueva durante todo el 2019, entre otras cosas. Es ahí, donde la figura de ATV comentó que, si bien la esposa de ‘Cuevita’ le hizo revelaciones ‘off the record’, ella, en su papel de periodista, puede divulgar lo que se le dijo de manera privada.

“Nosotros, los periodistas, no tenemos por qué guardar secretos cuando nos cuentan algo sabiendo que somos periodistas y que eventualmente hablaremos y lo revelaremos. Entonces, ese es el caso de Pamela López, la esposa de Christian Cueva, con quien mi reportera y yo se mantuvo largas conversaciones en determinados momentos. Por norma y por precaución, todas nuestras conversaciones con personas del mundo del espectáculo son grabadas, ya que es una práctica establecida”, dijo en un inicio Magaly.

(Composición: Infobae)

Según Magaly, fue Domínguez quien contactó a Pamela López para discutir la relación entre Cuevita y la ex integrante de Alma Bella, aunque le pidió que no revelara que fue él quien le proporcionó la información. Sin embargo, a pesar de que la esposa del futbolista solicitó que no se mencionara al conductor de América televisión, la figura de ATV lo expuso en la grabación.

Te puede interesar: Pamela López revela que se enteró de la infidelidad de Cueva y Pamela Franco por Christian Domínguez: “Me contó todo”

“Ella no quería acusar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si a partir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación”, comentó Magaly Medina.

“El que dijo todo lo que su mujer y madre de su última hija le había contado, teniendo confianza en él. Eso es una cuestión de respeto, de que nunca violas esa confianza que esa persona, en determinado momento, te contó toda su historia amorosa. Bueno, y aquí lo vemos”, agregó la periodista.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina cree que Pamela Franco desconocía que Christian Domínguez fue el que contó todo a López

La conductora Magaly Medina también destacó la deslealtad de Christian Domínguez al revelar a Pamela López el romance entre Pamela Franco y Christian Cueva. Para la comunicadora, esto representa una falta de respeto que la cumbiambera no debería tolerar.

Te puede interesar: Pamela López reveló que Christian Domínguez y Pamela Franco estaban separados en noviembre: “Cada quien hacía su vida”

Todo esto ocurrió después de que la relación entre la cantante de cumbia y el conductor de ‘América Hoy’ pareciera estar en buenos términos por su pequeña, ya que se vio al cumbiabero salir de la casa que compartía con su expareja después del ampay con Mary Moncada.

“Yo creo que desconoce, yo creo que Pamela Franco no sabe que el hombre, padre de su hija, tanto así que nosotros hemos visto imágenes mostradas por mi cámara donde él llega de un concierto a las 4 de la mañana y va de frente civilizado, que se mantiene bien. Yo no sé si a partir de ahora esto cambiará”, aseveró la periodista.