Christian Domínguez le decía ‘Mi amorcito, te extraño’ a Mary Moncada: “Espero que vengas pronto”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el reciente estreno de la temporada 2024 de Magaly TV La Firme, Magaly Medina presentó su esperado ampay el 29 de enero, prometiendo no decepcionar a su audiencia. En esta ocasión, el protagonista del ampay fue el cantante Christian Domínguez, quien fue captado siéndole infiel a Pamela Franco, la madre de su última hija, con Mary Moncada, una peruana radicada en Estados Unidos.

Magaly Medina no solo exhibió imágenes de la camioneta del conductor de ‘América Hoy’ recogiendo a Mary, sino que también difundió conversaciones y grabaciones que comprometen al cantante de cumbia sobre como era la relación cercana que tenía. Según la mujer, el cantante de cumbia fue quien la buscó tras escribirle en sus historias en Instagram.

“Oye, estás aquí en Perú y no avisas”, fue el mensaje que compartió la joven radicada en el país del ‘Tío Sam’. “Pues él me dijo: ‘Cuando nos vemos’ y ya. Bueno, le dije: ‘si quieres verme, que me vea, pues’”, fueron las primeras declaraciones de la mujer de 35 años, quien no dudó en compartir los mensajes a la producción de ‘Magaly TV La Firme’.

Christian Domínguez le decía ‘Mi amorcito, te extraño’ a Mary Moncada.(Composición: Infobae)

“Llámame cuando te diga llámame. Sí, antes de las 5 y 30. A esa hora atenta que estaré abajo en tu edificio”, fueron los mensajes que le enviaba el cantante de cumbia a Mary para que esté lista para salir a recogerla.

Por otro lado, ‘Magaly TV, la firme’, también reveló los audios comprometedores sobre el escándalo del ‘ampay’ protagonizado por el cumbiambero. La rubia en el centro de la controversia, Mary Moncada, compartió con las cámaras detalles reveladores de su relación con el cantante de cumbia. Moncada reveló que su conexión con el conductor se remonta al año pasado, desafiando la creencia de que su relación era reciente. Además, mostró un audio en el que Domínguez se dirige a ella de manera cariñosa, confirmando así la intimidad entre ambos.

En el audio, se escucha a Domínguez expresar: “¡Ay mi amorcito! A mí también me gusta hablar contigo. También te extraño y te quiero mucho. Ya espero que vengas pronto, muy pronto”, fueron las palabras del conductor de ‘América Hoy’, donde se mostraba muy cariñoso en los audios que le enviaban a la rubia del ampay para que regresara rápidamente de Estados Unidos.

La revelación de estas conversaciones cariñosas ha desatado aún más polémica en torno al escándalo de infidelidad de Domínguez, especialmente porque Moncada reside en Estados Unidos y, según afirma, se reunía con el cantante cada vez que visitaba Perú.

Christian Domínguez: Mary Moncada confiesa cómo fueron sus primeros encuentros. (Composición: Infobae)

¿Quién es Mary Moncada?

Mary Moncada, la protagonista del escandaloso ampay, es una peruana que reside en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Con 35 años de edad, se trasladó al país norteamericano cuando apenas tenía 19 años. Actualmente, desempeña el rol de gerente de marca en un banco de renombre en La Florida, y según un reportaje de Magaly Medina, disfruta conduciendo un Porsche.

Gracias a su experiencia en el sector bancario, Mary ha tenido la oportunidad de explorar varios países y llevar una vida sin preocupaciones. Además, reveló que fue el propio cumbiambero quien la contactó cuando llegó a Perú con su familia, lo que ha añadido una capa de intriga al escándalo.“Oye, estás aquí en Perú y no avisas”, y pues él me dijo: “Cuando nos vemos” y ya. Bueno, le dije: “Si quieres verme, que me vea, pues”.

“Lo conozco desde junio. Estábamos sentados, ay, mira, tal. Y obviamente está Cristian. Él me empezó a coquetear, como tener una interacción conmigo, le seguí el ‘jueguito’. Ahí empezamos, él desde el escenario y yo de mi asiento. La verdad que, o sea, es guapo”, mencionó en entrevista.