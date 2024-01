Christian Domínguez y la coartada para engañar a Pamela Franco para ir al encuentro de Mary Moncada

Christian Domínguez y la coartada para engañar a Pamela Franco e ir al encuentro de Mary Moncada. (Captura: Magaly TV La Firme)

Lamentable. En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’, transmitida el 29 de enero, la presentadora Magaly Medina sorprendió nuevamente a la farándula local al revelar quién fue el protagonista de su más reciente ampay. Para sorpresa de muchos, se trató del cumbiambero Christian Domínguez, reconocido por su relación estable con la cantante Pamela Franco.

Sin embargo, el cumbiambero pareció olvidar el compromiso con la madre de su última hija al ser captado mientras recogía a una mujer rubia llamada Mary Moncada de su residencia. Esta última afirmó que mantuvieron relaciones íntimas en la camioneta de Domínguez. Según las imágenes captadas por las cámaras del programa, tras recoger a Mary en Surco, la hizo subir al asiento trasero y partieron del lugar después de cinco minutos.

Alrededor de las seis y media de la tarde, llegaron a una zona residencial en La Molina y se estacionaron en una esquina, donde, según la rubia, ambos tuvieron un encuentro íntimo. Ante esta situación, la periodista mostró sorpresa por la manera en que el conductor de ‘América Hoy’ logró coordinar sus encuentros con la joven, ya que en sus redes sociales aparentaba estar bien con la cantante de cumbia.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Para respaldar su coartada, Domínguez compartió un video en sus redes sociales donde aseguraba que había prestado su auto a un hombre llamado ‘Fabio’. Este video fue publicado unas horas después del ampay, que tuvo lugar el pasado 13 de enero. “Ayer le presté mi carro al señor Fabio para que haga un trabajo entre las 5 y las 7 y me dice ‘claro, te lo entrego lavadito’ y de acá se ve que no está lavadito, o sea, me estafaste”, se le escucha decir en el clip para sus historias, y que fueron capturadas por ‘Magaly TV La Firme’.

Medina expresó su indignación ante la estrategia que utilizó Christian Domínguez para engañar a la madre de su última hija. “Es evidente que busca justificar cada una de sus acciones. Probablemente, haya coordinado con Fabio Agostini para que lo respalde. Los tramposos siempre se encubren entre sí, a pesar de que la chica lo contradice y hay un audio que respalda esto”, mencionó la comunicadora.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina cuestionó la vez que Pamela Franco defendió a Christian Domínguez

Una vez compartido el ampay, Magaly Medina decidió expresar su opinión y recordó el momento en que Pamela defendía a Christian a pesar de su reputación. Magaly comentó: “Bueno, ahí están las imágenes y creo que es bastante evidente, como siempre Pamela lo ha dicho: ‘es que toda la atención’. Sí, claro. No solo mediático, sino que tiene fama, ‘tienes fama y échate a la cama’”, dijo en un inicio.

“Todos estaban esperando porque él tiene como un patrón que no ha variado. Ahora ha tenido unos meses de diferencia, pero según lo que nos dice esta chica, tuvo un encuentro con él en el norte del país en junio del año pasado, que ellos se veían cuando ella venía acá”, acotó la conductora este 29 de enero.

Por otro lado, Mary Moncada confirmó a ‘Magaly TV La Firme’ que sí hubo intimidad con Christian Domínguez al declarar: “Si pasó lo que tuvo que pasar. Dos personas adultas. Yo siempre tengo lo que quiero”. Incluso, cuando se le preguntó si cree que él es ‘oyuquito’, respondió con una risa y añadió: “Es normal, como estoy acostumbrada a los gringos”.