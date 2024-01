¿Quién es Mary Moncada, la mujer con la que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco?

Ampay a Christian Domínguez: Quién es Mary Moncada y cómo se conoció con el canttante. ATV

Una vez más, el cantante de cumbia Christian Domínguez, está en el centro de atención debido a un escándalo de infidelidad presentado por Magaly Medina en su programa, que marcó su regreso este 29 de enero en ‘Magaly TV La Firme’. En esta ocasión, Domínguez intentó mantener en secreto su relación clandestina con una rubia desconocida, sin contar que era perseguido por las cámaras de la ‘urraca’.

Ante esta situación, el programa de farándula de ATV decidió investigar y presentar información sobre la rubia, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Domínguez, a pesar de que él mantenía una relación con Pamela Franco y fruto de su amor tienen una hija. Como se recuerda, en noviembre del 2023 la pareja cumplió los 4 años de relación.

La mujer del ampay tiene de nombre Mary Moncada, y es una peruana que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, tiene 35 años, y se mudó al país del ‘Tío Sam’ cuando tenía 19 años. Actualmente, trabaja como gerente de marca en un banco importante de La Florida. Disfruta conduciendo un Porsche, según reveló un reportaje de Magaly Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Gracias a su experiencia en el sector bancario, Mary ha tenido la oportunidad de viajar por varios países y llevar una vida sin preocupaciones. Además, mencionó que fue el cumbiambero quien la contactó cuando llegó a Perú con su familia. “Oye, estás aquí en Perú y no avisas”, y pues él me dijo: “Cuando nos vemos” y ya. Bueno, le dije: “Si quieres verme, que me vea, pues”.

“Lo conozco desde junio. Estábamos sentados, ay, mira, tal. Y obviamente está Cristian. Él me empezó a coquetear, como tener una interacción conmigo, le seguí el ‘jueguito’. Ahí empezamos, él desde el escenario y yo de mi asiento. La verdad que, o sea, es guapo”, mencionó en entrevista.

Por otro lado, Pamela Franco ha elegido mantener el silencio en sus redes sociales hasta el momento, y solo se encuentran las publicaciones que realizó muchas horas antes de enterarse de que Christian Domínguez era el protagonista del ampay en Magaly TV La Firme. En una de ellas, la cantante compartió un video suyo con una canción que dice: “Buenos días, yo creo que hoy es mi día”. Parece ser que la nueva figura de América Televisión no esperaba encontrarse con esas imágenes, y se espera que en pocas horas haya un anuncio por parte de ambos.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Christian Domínguez fue sorprendido en un encuentro comprometedor con Mary Moncada

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron al reconocido cantante Christian Domínguez en el interior de su camioneta acompañada por Mary Moncada, quien confesó haber mantenido relaciones íntimas con el popular artista en extensa entrevista para Magaly Medina. La joven dejó en claro que no quiere tener una relación con él, pues ella es soltera. “Pasamos un good time”, mencionó.

Según, el ampay comenzó alrededor de las seis de la tarde, cuando el conductor de ‘América Hoy’ llegó al distrito de Surco para recoger a Moncada en su vehículo. Tras subirla a la parte trasera, partieron apenas cinco minutos después. A eso de las 6:33 de la tarde, llegaron a una zona residencial de La Molina y se estacionaron en una esquina. Fue entonces cuando Christian Domínguez y Mary Moncada se entregaron a sus impulsos más bajos, según lo revelado por las imágenes captadas por las cámaras.