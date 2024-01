Juliana Oxenford habla de su relación con Marcelo Oxenford: “Hay padres que no aman a sus hijos y eso me tocó”

Juliana Oxenford habla de su relación con Marcelo Oxenford.

Juliana Oxenford se alejó de la televisión luego de que fuera retirada de ATV, luego de varios años al frente del programa ‘Al Estilo Juliana’. La periodista señaló que el canal no estaba de acuerdo con sus pensamientos, por lo que decidieron que diera un paso al costado.

Ya fuera de las pantallas de ATV, la periodista ha concedido una entrevista a Café con la Chévez de Trome, en la que habló de su vida profesional y también personal. En el adelanto de esta conversación, Juliana se refirió a su relación con su padre Marcelo Oxenford.

Juliana recalcó lo que en más de una ocasión ha hecho público, que no tiene cercanía con su padre, es más, señaló que Marcelo no la amaría.

“Lo natural sería que los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos y es lo que me tocó”, reflexiona en parte de la conversación. Cabe señalar que la entrevista completa se emitirá este miércoles 10 de enero.

Juliana Oxenford habla de la relación con su padre.

Sin embargo, en anteriores oportunidades ha explicado que no es cercana al actor, por lo que no tienen ningún vínculo juntos. Pero, durante la vida, han sucedido cosas que finalmente los distanciaron.

“Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos. Lo he tenido por momentos y han surgido cosas que hicieron que nos distanciáramos una y otra vez”, detalló en entrevista para Trome.

En otro momento, señaló que no tiene un odio hacia su progenitor, sino que fue ella misma quien asumió esta posición y decidió alejarse de Marcelo.

“No odio a mi papá como todos piensan, no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así”, relató a Infobae Perú.

Juliana Oxenford no es cercana a Marcelo Oxenford.

Juliana Oxenford desea volver con proyectos digitales

Juliana Oxenford realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para poner fin a los rumores infundados, dejando claro que por el momento no tiene nada definido. Además, expresó su intención de tomar un descanso para reflexionar y explorar posibles acciones a futuro.

“No hay novedades y si habrá alguna, lo más probable es que sea algún proyecto propio”, declaró la comunicadora. Solicitó a sus seguidores que le indiquen si acostumbran suscribirse a programas a través de redes sociales o servicios de streaming de contenido periodístico, con el objetivo de realizar una encuesta preliminar. Oxenford señaló que, sumando sus diferentes plataformas de redes sociales, tiene más de 4 millones de seguidores, y estimó que si al menos 40 mil de ellos se suscriben con una contribución de 10 soles mensuales, podría ser suficiente para iniciar su propio equipo y proyecto periodístico.

Juliana Oxenford anuncia que se tomará un descanso antes de iniciar un proyecto nuevo en redes sociales.

“Puedo contratar un equipo y seguir haciendo periodismo. Se los prometo, que voy a buscar la manera. Estoy con un poco de temor, me da miedo invertir, comprar algunos equipos y contratar a alguien y que luego no funcione, pero voy a buscar un lugar, un espacio donde me pueda reunir con ustedes”. Juliana mencionó su deseo de ir más allá de un podcast, que podría iniciar desde su casa de forma sencilla, buscando crear algo más profesional y de mayor envergadura. No busca replicar la estructura de una estación de televisión, pero sí desea desarrollar un proyecto que le permita continuar su actividad periodística, realizando reportajes y generando contenido ampliado.